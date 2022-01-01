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Румыния. Лига I
Команды
Сепси
Состав
€ 2 млн
Сепси - состав команды
Сфынту-Георге
Румыния. Лига I
Стадион:
Муниципальный
Сайт:
http://sepsiosk.ro/index.php/hu/
Тренер:
Лео Грозаву
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
91
Лазар Давид
Вра
35
€ 0.175 млн
33
Szilárd Gyenge
Вра
-
5
Вэтэжелу Богдан
Защ
33
€ 0.5 млн
31
Роуз Линдсей
Защ
34
€ 0.125 млн
21
Alin Dobrosavlevici
Защ
-
3
Fábio Vianna
Защ
-
6
Паун Николае
Пол
27
€ 0.35 млн
67
де Кампс Йори
Пол
34
€ 0.05 млн
25
Bogdan Oteliță
Пол
-
19
Giovani Ghimfus
Пол
-
27
Raul Cimpean
Пол
-
23
Hunor Batzula
Пол
-
7
Robert Silaghi
Пол
-
30
Nistor Akos
Пол
-
10
Cosmin Matei
Пол
-
14
Мава Мозес
Нап
30
€ 0.3 млн
11
Оберлен Димитри
Нап
28
€ 0.2 млн
70
Бамгбойе Фуншо
Нап
27
€ 0.25 млн
9
Смилянич Борис
Нап
30
-
77
Adnan Aganović
Нап
-
33
Roland Niczuly
Нап
-
2
Cascardo Gustavo
Нап
-
20
Nacho Heras
Нап
-
Всего игроков: 23, из них вратарей: 2, защитников: 4, полузащитников: 9, нападающих: 8
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