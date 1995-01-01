Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 1
|22 тур
|13 ноября, воскресенье
|07:00
|Сахалин
|3:0
|Пересвет
|21 тур
|9 ноября, среда
|14:00
|Пересвет
|3:0
|Металлург Л
|20 тур
|5 ноября, суббота
|15:00
|Спартак Т
|1:0
|Пересвет
|19 тур
|29 октября, суббота
|14:00
|Пересвет
|1:1
|Строгино
|18 тур
|24 октября, понедельник
|15:00
|Квант
|1:0
|Пересвет
|17 тур
|19 октября, среда
|16:00
|Пересвет
|2:1
|Авангард
|16 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Рязань
|0:0
|Пересвет
|15 тур
|8 октября, суббота
|14:00
|Арсенал-2
|1:1
|Пересвет
|14 тур
|2 октября, воскресенье
|16:00
|Пересвет
|0:2
|Родина-2
|13 тур
|26 сентября, понедельник
|18:00
|Динамо Бр
|1:0
|Пересвет
|12 тур
|22 сентября, четверг
|13:00
|Пересвет
|0:3
|Сахалинец
|11 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|Металлург Л
|2:1
|Пересвет
|10 тур
|9 сентября, пятница
|16:00
|Пересвет
|1:0
|Спартак Т
|9 тур
|5 сентября, понедельник
|13:00
|Строгино
|4:1
|Пересвет
|8 тур
|28 августа, воскресенье
|14:00
|Пересвет
|3:2
|Квант
|1 тур
|24 августа, среда
|17:00
|Пересвет
|2:4
|Сахалин
|7 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Авангард
|3:2
|Пересвет
|6 тур
|15 августа, понедельник
|17:00
|Пересвет
|0:1
|Рязань
|5 тур
|10 августа, среда
|17:00
|Пересвет
|2:4
|Арсенал-2
|4 тур
|5 августа, пятница
|16:00
|Родина-2
|0:3
|Пересвет
|3 тур
|28 июля, четверг
|17:00
|Пересвет
|0:2
|Динамо Бр
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|15:30
|Сахалинец
|3:0
|Пересвет