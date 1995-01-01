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    Пересвет - результаты

    Город Домодедово
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 3
    Сайт vk.com/fcperesvet
    Стадион Авангард
    Тренер Артур Авакянц
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 1
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 07:00 Сахалин 3:0 Пересвет
    21 тур
    		9 ноября, среда 14:00 Пересвет 3:0 Металлург Л
    20 тур
    		5 ноября, суббота 15:00 Спартак Т 1:0 Пересвет
    19 тур
    		29 октября, суббота 14:00 Пересвет 1:1 Строгино
    18 тур
    		24 октября, понедельник 15:00 Квант 1:0 Пересвет
    17 тур
    		19 октября, среда 16:00 Пересвет 2:1 Авангард
    16 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Рязань 0:0 Пересвет
    15 тур
    		8 октября, суббота 14:00 Арсенал-2 1:1 Пересвет
    14 тур
    		2 октября, воскресенье 16:00 Пересвет 0:2 Родина-2
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 18:00 Динамо Бр 1:0 Пересвет
    12 тур
    		22 сентября, четверг 13:00 Пересвет 0:3 Сахалинец
    11 тур
    		18 сентября, воскресенье 17:00 Металлург Л 2:1 Пересвет
    10 тур
    		9 сентября, пятница 16:00 Пересвет 1:0 Спартак Т
    9 тур
    		5 сентября, понедельник 13:00 Строгино 4:1 Пересвет
    8 тур
    		28 августа, воскресенье 14:00 Пересвет 3:2 Квант
    1 тур
    		24 августа, среда 17:00 Пересвет 2:4 Сахалин
    7 тур
    		21 августа, воскресенье 17:00 Авангард 3:2 Пересвет
    6 тур
    		15 августа, понедельник 17:00 Пересвет 0:1 Рязань
    5 тур
    		10 августа, среда 17:00 Пересвет 2:4 Арсенал-2
    4 тур
    		5 августа, пятница 16:00 Родина-2 0:3 Пересвет
    3 тур
    		28 июля, четверг 17:00 Пересвет 0:2 Динамо Бр
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 15:30 Сахалинец 3:0 Пересвет
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