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Аргентина. Примера
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Атлетико Тукуман
Состав
€ 1 млн
Атлетико Тукуман - состав команды
Сан-Мигель-де-Тукуман
Аргентина. Примера
Стадион:
Монументаль Хосе Фьерро
Сайт:
http://www.clubatleticotucuman.com.ar/
Тренер:
Факундо Сава
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Luis Ingolotti
Вра
-
25
Tomás Durso
Вра
-
24
Ди Пласидо Леонель
Защ
32
€ 0.275 млн
3
Maximiliano Villa
Защ
-
26
Clever Ferreira
Защ
-
17
Juan Gabriel Rodríguez
Защ
-
32
Juan Infante
Защ
-
20
Gastón Suso
Защ
-
8
Хам Эсекьель
Пол
32
€ 0.8 млн
7
Бенитес Мартин
Пол
32
€ 0.5 млн
30
Kevin Lopez
Пол
-
21
Ignacio Galván
Пол
-
45
Kevin Ortíz
Пол
-
5
Julián Fernández
Пол
-
14
Alexis Canelo
Пол
-
28
Аузки Карлос
Нап
34
€ 0.15 млн
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
Нап
-
9
Leandro Díaz
Нап
-
34
Pocho Román
Нап
-
22
Facundo Pimienta
Нап
-
30
Manuel Brondo
Нап
-
Всего игроков: 21, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 7, нападающих: 6
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