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Главные новости
19:48
Генпродюсер «Матч ТВ» отреагировал на новость о возможной потере прав на трансляции еврокубков
19:30
В «Барселоне» определились с будущим Алонсо и Роберто
19:00
Тихонов: «Дзюба – это клоун в кубе! Разве нормальный человек может себе позволить заниматься онанизмом?»
12
18:32
Анчелотти ответил Гвардиоле, который недоволен расписанием «Ман Сити» перед матчем с «Реалом»
18:06
Мостовой: «Решение оставить Абаскаля – лучшая шутка от «Спартака» на 1 апреля»
3
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Все новости
19:38
Суд наказал болельщика, который принес пистолет на матч «Ротор» – «Уфа»
19:19
Газзаев проанализировал результат матча «Спартак» – «Урал»
2
19:07
Кержаков оценил игру Захаряна в составе «Сосьедада»
18:51
Матерацци назвал лучшего тренера в своей карьере
18:43
Газзаев объяснил спад в игре Чалова
18:18
Черданцев раскритиковал настрой «Зенита» в весенней части сезона
1
17:55
Кержаков определил сильнейшего футболиста в России
17:44
Стало известно, в каком году Неймар собирается вернуться в «Сантос»
17:33
Ловчев – о том, как прервать сухую серию «Спартака»: «Давайте попросим футбольных богов»
8
17:17
Широков высказался о чемпионских амбициях «Динамо»
2
17:09
Матерацци сожалеет об инциденте с Зиданом в финале ЧМ-2006
1
16:59
Форвард «Зенита»: «Мы должны показать «Спартаку», что являемся лучшей командой России»
15
16:49
Зимний новичок «Локомотива» рискует пропустить остаток сезона
16:39
Гвардиола прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ
16:29
Сперцян рассказал, в чем прибавил при экс-тренере «Краснодара» Ивиче
4
16:16
«Интер» сделал предложение футболисту «Атлетико»
16:00
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Сын Аршавина забил за «Спартак» прямым ударом с углового
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15:50
«Арсенал» повторил достижение «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас»
15:41
Кержаков рассказал, кто из тренеров больше всего повлиял на его становление
1
15:30
Тренер «ПСЖ» объяснил замену Мбаппе на 65-й минуте матча с «Марселем»
15:15
Семак назвал единственного игрока «Зенита», который не готовится к матчу со «Спартаком»
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14:56
Хаби Алонсо отказал трем топ-клубам
1
14:43
Агент Джикии: «О «Спартаке» либо хорошо, либо никак»
14
14:28
Руководство «Фенербахче» встретилось с игроками и тренерами перед возможным выходом из чемпионата Турции
3
14:23
Итоги мартовского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем призеров
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14:15
Спецпроект
Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
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14:14
Аршавин оценил работу Карпина в сборной России
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13:50
Холанд высказался о шансах «Манчестер Сити» в чемпионской гонке АПЛ
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Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
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Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
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