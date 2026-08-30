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«Амед» – «Трабзонспор»: кто победит в матче 3-го тура Высшей лиги 2026/2027

30 августа 2026 9:54
Амед - Трабзонспор
31 авг. 2026, понедельник 21:30 | Турция. Суперлига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.98
Победа «Трабзонспора»
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Матч 3-го тура турецкой Суперлиги между «Амедом» и «Трабзонспором» пройдет 31 августа в Диярбакыре на стадионе «Диярбакыр». Хозяева набрали три очка в двух стартовых турах и идут в середине таблицы, а гости с четырьмя очками располагаются в группе лидеров. При этом «Амед» не проигрывает на своем поле в 15 последних матчах, а «Трабзонспор» не знает поражений в девяти из десяти последних выездных встреч. Личные встречи между командами отсутствуют, что добавляет интриги. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии – домашний фаворит или выездной специалист?

Кто победит в матче

«Амед» подходит к игре с впечатляющей домашней серией – команда не проигрывает в 15 последних матчах на своем поле. В атаке хозяева действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,8 гола за встречу, а в двух стартовых турах уже отличились трижды (победа над «Эрзурумспором» 3:0 и поражение от «Коджаелиспора» 0:2). Однако оборона «Амеда» небезупречна – пропускают в среднем 1,2 гола за игру, что даeт гостям шанс. В отсутствие истории личных встреч «Амед» может использовать фактор неожиданности, но уровень соперника (команда из Первой лиги в прошлом сезоне) вызывает вопросы. Домашняя поддержка и длительная беспроигрышная серия на своeм поле – главные козыри хозяев.

«Трабзонспор» также находится в хорошей форме – команда не проигрывает в девяти из десяти последних выездных матчей Суперлиги. В атаке гости действуют скромнее: в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,8 гола за встречу, что ниже, чем у хозяев. Однако «Трабзонспор» участвует в еврокубках (Лига Европы), что говорит о высоком уровне команды. Оборона гостей выглядит уязвимой – пропускают в среднем 1,8 гола за игру, причeм команда пропускает в пяти последних матчах подряд, что даeт «Амеду» хорошие шансы на гол. Несмотря на это, опыт игры на выезде и более высокий класс футболистов склоняют чашу весов в пользу гостей.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Трабзонспор». Гости имеют преимущество в классе, опыте выступления в еврокубках и стабильной игре на выезде, тогда как «Амед» хотя и не проигрывает дома, но уровень его соперников в последнее время был ниже. Вероятнее всего, «Трабзонспор» добьется победы, но «Амед» способен забить благодаря слабой обороне гостей.

Форма и история личных встреч

Личные встречи между командами в официальных турнирах отсутствуют, поэтому ключевое значение имеют текущие формы. «Амед» демонстрирует впечатляющую домашнюю серию (15 матчей без поражений), но при этом большую часть этих игр проводил в Первой лиге. «Трабзонспор» же стабильно играет на выезде и имеет опыт матчей высокого уровня. Это даeт гостям психологическое преимущество, несмотря на отсутствие очной статистики.

Личные встречи
Побед - 1 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
2
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 3 тур
Амед
2 : 1
31.08.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Амед
2 : 1
31.08.2026
Трабзонспор

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Амед
40
Альбан Лафон
(К) ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
22
Райан Равелосон
ОП
11
Йира Сор
ПВ
10
Самуэль Балле
ПВ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
91
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Трабзонспор
24
Андре Онана
ВР
15
Стефан Савич
(К) ЦЗ
27
Нваиву Чибуике
ЦЗ
55
Сидни Лопеш Кабрал
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
57
Мелих Кабасакал
ОП
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
70
Noah Saviolo
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Амед
27
Бурак Бозан
ВР
33
Amadou Cissé
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
3
Miraç Acer
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
74
Mohamed Khalil
ЦП
6
Cem Üstündag
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
93
Райан Лутин
АП
99
Джифт Орбан
ЦФ
Трабзонспор
25
Onuralp Çevikkan
ВР
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
20
Вагнер Пина
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
11
Озан Туфан
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
4-1-3-2
40
Лафон
17
Мерас
5
Деллова
4
Бейтс
18
Гюль
22
Равелосон
7
Красники
11
Сор
10
Балле
91
Саба
45
Дианье
3-2-2-3
24
Онана
55
Лопеш Кабрал
27
Чибуике
15
Савич
6
Фабиньо
57
Кабасакал
19
Эскихеллак
10
Салах
30
Онуачу
70
7
Мучи
45
Дианье
33
33
45
Дианье
11
Сор
99
Орбан
99
Орбан
11
Сор
4
Бейтс
21
Есиль
21
Есиль
4
Бейтс
18
Гюль
8
Соялп
8
Соялп
18
Гюль
7
Мучи
20
Пина
20
Пина
7
Мучи
70
58
Симсир
58
Симсир
70
6
Фабиньо
11
Туфан
11
Туфан
6
Фабиньо
55
Лопеш Кабрал
77
Мимароглу
77
Мимароглу
55
Лопеш Кабрал
Остались в запасе
Амед
Трабзонспор
27
Бурак Бозан
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
3
Miraç Acer
ЦЗ
74
Mohamed Khalil
ЦП
6
Cem Üstündag
ЦП
93
Райан Лутин
АП
Главный тренер
Бесник Хаши
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
25
Onuralp Çevikkan
ВР
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
3
Miraç Acer
ЦЗ
74
Mohamed Khalil
ЦП
6
Cem Üstündag
ЦП
93
Райан Лутин
АП
Остались в запасе
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
25
Onuralp Çevikkan
ВР
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Главный тренер
Томас Райс
Амед
Точно не сыграют
M. Yildirim
Трабзонспор
Точно не сыграют
Арсений Батагов
ОП
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
Окай Йокушлу
ЦП
Бенжамен Бушуари
ЦП
Руслан Малиновский
АП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Трабзонспора». Гости имеют преимущество в классе, опыте еврокубков и стабильной игре на выезде, тогда как «Амед» хотя и силeн дома, но уровень его соперников был ниже. Рекомендуемая ставка – победа «Трабзонспора» с коэффициентом 1.98. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Высшей лиги между «Амедом» и «Трабзонспором» состоится 31 августа в Диярбакыре на стадионе «Диярбакыр» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Fonbet.

«Амед» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн.

1.98
Победа «Трабзонспора»
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Трабзонспор Амед
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