Матч 3-го тура турецкой Суперлиги между «Амедом» и «Трабзонспором» пройдет 31 августа в Диярбакыре на стадионе «Диярбакыр». Хозяева набрали три очка в двух стартовых турах и идут в середине таблицы, а гости с четырьмя очками располагаются в группе лидеров. При этом «Амед» не проигрывает на своем поле в 15 последних матчах, а «Трабзонспор» не знает поражений в девяти из десяти последних выездных встреч. Личные встречи между командами отсутствуют, что добавляет интриги. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии – домашний фаворит или выездной специалист?

Кто победит в матче

«Амед» подходит к игре с впечатляющей домашней серией – команда не проигрывает в 15 последних матчах на своем поле. В атаке хозяева действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,8 гола за встречу, а в двух стартовых турах уже отличились трижды (победа над «Эрзурумспором» 3:0 и поражение от «Коджаелиспора» 0:2). Однако оборона «Амеда» небезупречна – пропускают в среднем 1,2 гола за игру, что даeт гостям шанс. В отсутствие истории личных встреч «Амед» может использовать фактор неожиданности, но уровень соперника (команда из Первой лиги в прошлом сезоне) вызывает вопросы. Домашняя поддержка и длительная беспроигрышная серия на своeм поле – главные козыри хозяев.

«Трабзонспор» также находится в хорошей форме – команда не проигрывает в девяти из десяти последних выездных матчей Суперлиги. В атаке гости действуют скромнее: в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,8 гола за встречу, что ниже, чем у хозяев. Однако «Трабзонспор» участвует в еврокубках (Лига Европы), что говорит о высоком уровне команды. Оборона гостей выглядит уязвимой – пропускают в среднем 1,8 гола за игру, причeм команда пропускает в пяти последних матчах подряд, что даeт «Амеду» хорошие шансы на гол. Несмотря на это, опыт игры на выезде и более высокий класс футболистов склоняют чашу весов в пользу гостей.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Трабзонспор». Гости имеют преимущество в классе, опыте выступления в еврокубках и стабильной игре на выезде, тогда как «Амед» хотя и не проигрывает дома, но уровень его соперников в последнее время был ниже. Вероятнее всего, «Трабзонспор» добьется победы, но «Амед» способен забить благодаря слабой обороне гостей.

Форма и история личных встреч

Личные встречи между командами в официальных турнирах отсутствуют, поэтому ключевое значение имеют текущие формы. «Амед» демонстрирует впечатляющую домашнюю серию (15 матчей без поражений), но при этом большую часть этих игр проводил в Первой лиге. «Трабзонспор» же стабильно играет на выезде и имеет опыт матчей высокого уровня. Это даeт гостям психологическое преимущество, несмотря на отсутствие очной статистики.

Личные встречи Побед - 1 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 2 Забитых мячей 1 2 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч Турция. Суперлига, 3 тур Амед 2 : 1 Трабзонспор Турция. Суперлига, 3 тур Амед 2 : 1 Трабзонспор

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Трабзонспора». Гости имеют преимущество в классе, опыте еврокубков и стабильной игре на выезде, тогда как «Амед» хотя и силeн дома, но уровень его соперников был ниже. Рекомендуемая ставка – победа «Трабзонспора» с коэффициентом 1.98. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Высшей лиги между «Амедом» и «Трабзонспором» состоится 31 августа в Диярбакыре на стадионе «Диярбакыр» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Fonbet.