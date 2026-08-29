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«Аль-Кадисия» – «Аль-Файсали»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027

29 августа 2026 9:37
Аль-Кадисия - Аль-Файсали
30 авг. 2026, воскресенье 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа «Аль-Кадисии» с форой (-2)
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Матч 4-го тура саудовской Высшей лиги между «Аль-Кадисией» и «Аль-Файсали» пройдет 30 августа. Хозяева уверенно стартовали – два поражения и три победы в последних пяти матчах, идут на пятом месте с шестью очками. Гости же замыкают таблицу с одним очком и разницей мячей –4. При этом «Аль-Файсали» традиционно неуступчив в гостях и не проигрывает в девяти из одиннадцати последних выездных матчей. Сможет ли «Аль-Кадисия» воспользоваться проблемами соперника и одержать крупную победу или «Аль-Файсали» вновь отберет очки на выезде?

Кто победит в матче

«Аль-Кадисия» подходит к игре в отличной форме – команда не проигрывает в двенадцати из тринадцати последних домашних матчей. В атаке хозяева действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,0 гола за встречу, а в трeх из четырeх туров чемпионата поражали ворота. Оборона выглядит надежно – пропускают в среднем 0,6 гола за игру. При этом «Аль-Кадисия» не проигрывает «Аль-Файсали» в шести из восьми последних домашних встреч. Соперник находится в кризисе, и хозяева наверняка постараются использовать своe преимущество, чтобы закрепиться в верхней части таблицы.

«Аль-Файсали», напротив, переживает тяжелый период – команда проиграла три из четырeх последних матчей и пропускает в среднем 2,0 гола за игру. Однако гости имеют сильную выездную статистику: они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних гостевых матчей Высшей лиги, а в личных встречах на поле «Аль-Кадисии» не уступают в шести из восьми последних. В атаке «Аль-Файсали» тоже есть козырь – команда забивает в двадцати четырeх из двадцати шести последних матчей, что позволяет надеяться на гол даже в гостях. Проблема в обороне, но опыт игры против хозяев может помочь гостям навязать борьбу.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Аль-Кадисия». Хозяева имеют подавляющее преимущество в текущей форме, надежную оборону и мощную атаку, тогда как «Аль-Файсали» пропускает много и находится внизу таблицы. Однако гости традиционно неуступчивы на выезде и в личных встречах, поэтому победа хозяев вряд ли будет разгромной.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Аль-Файсали» имеет небольшое преимущество – 9 побед против 7 у «Аль-Кадисии» при 8 ничьих. Однако на поле «Аль-Кадисии» хозяева не проигрывают в шести из восьми последних матчей. При этом текущая форма «Аль-Кадисии» значительно лучше – она не проигрывает дома и забивает в каждом матче, тогда как «Аль-Файсали» проиграл три из четырeх последних игр. Это дает хозяевам психологическое преимущество, но гости способны забить даже в гостях.

Личные встречи
Побед - 1 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
3
Забитых мячей
1
3
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
30.08.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
30.08.2026
Аль-Файсали

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Кадисия
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Начо
(К) ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Мохаммед Абулшамат
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
33
Хулиан Киньонес
ЦФ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Аль-Файсали
1
Фернандо Пачеко
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
(К) ЦЗ
50
M. Al Shanqiti
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
87
Abdullah Bin Subayt
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
77
Abdulrahman Al-Shereaf
ЦП
13
Кристиан Бассогог
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Джованни Солинас
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
50
Мешари Саньор
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Джехад Такри
ЦЗ
7
Турки Аль-Аммар
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
27
E. Houssa
ЦП
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Аль-Файсали
26
Mohammed Al-Hasawi
ВР
2
Yaseen Barnawi
ЦЗ
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦЗ
3
Khalid Al-Harbi
ЦЗ
88
Saud Haddad
ЦЗ
95
A. Fallatah
ЦП
7
Y. Al Shammari
ЦФ
11
A. Ella
ЦФ
3-1-3-3
1
Кастелс
6
Начо
17
Альварес
2
Абулшамат
5
Вайгль
14
Рейндерс
10
Аль-Джувейр
40
22
Бонсу Баа
32
Ретеги
33
Киньонес
4-4-1-1
1
Пачеко
70
Джахфали
50
5
Жиротто
4
Сек
13
Бассогог
20
Сеоане
77
87
10
Бонгонда
19
Менди
10
Аль-Джувейр
27
27
10
Аль-Джувейр
22
Бонсу Баа
7
Аль-Аммар
7
Аль-Аммар
22
Бонсу Баа
32
Ретеги
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
32
Ретеги
87
2
2
87
77
99
Аль-Мемаид
99
Аль-Мемаид
77
13
Бассогог
95
95
13
Бассогог
10
Бонгонда
7
7
10
Бонгонда
20
Сеоане
11
11
20
Сеоане
Остались в запасе
Аль-Кадисия
Аль-Файсали
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
4
Джехад Такри
ЦЗ
50
Мешари Саньор
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
26
Mohammed Al-Hasawi
ВР
3
Khalid Al-Harbi
ЦЗ
88
Saud Haddad
ЦЗ
Главный тренер
Джованни Солинас
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
4
Джехад Такри
ЦЗ
50
Мешари Саньор
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Остались в запасе
26
Mohammed Al-Hasawi
ВР
3
Khalid Al-Harbi
ЦЗ
88
Saud Haddad
ЦЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Джованни Солинас

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Кадисии» с форой (-1). Хозяева имеют отличную домашнюю форму, надежную оборону и мощную атаку, тогда как гости пропускают в среднем два гола за матч и находятся в кризисе. Однако «Аль-Файсали» способен забить, поэтому победа хозяев в два и более мяча выглядит наиболее вероятным исходом. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Кадисии» с форой (-2) с коэффициентом 1.87. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Высшей лиги между «Аль-Кадисией» и «Аль-Файсали» состоится 30 августа и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе БЕТСИТИ.

«Аль-Кадисия» – «Аль-Файсали»: смотреть онлайн.

1.87
Победа «Аль-Кадисии» с форой (-2)
Сделать ставку
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Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Файсали Аль-Кадисия
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