Матч 4-го тура саудовской Высшей лиги между «Аль-Кадисией» и «Аль-Файсали» пройдет 30 августа. Хозяева уверенно стартовали – два поражения и три победы в последних пяти матчах, идут на пятом месте с шестью очками. Гости же замыкают таблицу с одним очком и разницей мячей –4. При этом «Аль-Файсали» традиционно неуступчив в гостях и не проигрывает в девяти из одиннадцати последних выездных матчей. Сможет ли «Аль-Кадисия» воспользоваться проблемами соперника и одержать крупную победу или «Аль-Файсали» вновь отберет очки на выезде?

Кто победит в матче

«Аль-Кадисия» подходит к игре в отличной форме – команда не проигрывает в двенадцати из тринадцати последних домашних матчей. В атаке хозяева действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,0 гола за встречу, а в трeх из четырeх туров чемпионата поражали ворота. Оборона выглядит надежно – пропускают в среднем 0,6 гола за игру. При этом «Аль-Кадисия» не проигрывает «Аль-Файсали» в шести из восьми последних домашних встреч. Соперник находится в кризисе, и хозяева наверняка постараются использовать своe преимущество, чтобы закрепиться в верхней части таблицы.

«Аль-Файсали», напротив, переживает тяжелый период – команда проиграла три из четырeх последних матчей и пропускает в среднем 2,0 гола за игру. Однако гости имеют сильную выездную статистику: они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних гостевых матчей Высшей лиги, а в личных встречах на поле «Аль-Кадисии» не уступают в шести из восьми последних. В атаке «Аль-Файсали» тоже есть козырь – команда забивает в двадцати четырeх из двадцати шести последних матчей, что позволяет надеяться на гол даже в гостях. Проблема в обороне, но опыт игры против хозяев может помочь гостям навязать борьбу.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Аль-Кадисия». Хозяева имеют подавляющее преимущество в текущей форме, надежную оборону и мощную атаку, тогда как «Аль-Файсали» пропускает много и находится внизу таблицы. Однако гости традиционно неуступчивы на выезде и в личных встречах, поэтому победа хозяев вряд ли будет разгромной.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Аль-Файсали» имеет небольшое преимущество – 9 побед против 7 у «Аль-Кадисии» при 8 ничьих. Однако на поле «Аль-Кадисии» хозяева не проигрывают в шести из восьми последних матчей. При этом текущая форма «Аль-Кадисии» значительно лучше – она не проигрывает дома и забивает в каждом матче, тогда как «Аль-Файсали» проиграл три из четырeх последних игр. Это дает хозяевам психологическое преимущество, но гости способны забить даже в гостях.

Личные встречи Побед - 1 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 3 Забитых мячей 1 3 В среднем за матч 1 3:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур Аль-Кадисия 3 : 1 Аль-Файсали Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур Аль-Кадисия 3 : 1 Аль-Файсали

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Кадисии» с форой (-1). Хозяева имеют отличную домашнюю форму, надежную оборону и мощную атаку, тогда как гости пропускают в среднем два гола за матч и находятся в кризисе. Однако «Аль-Файсали» способен забить, поэтому победа хозяев в два и более мяча выглядит наиболее вероятным исходом. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Кадисии» с форой (-2) с коэффициентом 1.87. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Высшей лиги между «Аль-Кадисией» и «Аль-Файсали» состоится 30 августа и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе БЕТСИТИ.