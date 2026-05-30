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США – Сенегал: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.75

30 мая 2026 10:11
США - Сенегал
31 мая 2026, воскресенье 22:30 | Товарищеские матчи. Сборные
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2.75
Победа Сенегал
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31 мая в 22:30 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные США и Сенегала. Гости – настоящая машина: 6 побед подряд, 9 матчей подряд с забитыми голами, оборона – 0.40 пропущенных в среднем за 5 игр. Хозяева в кризисе: пропускают в 6 последних матчах, а оборона дырявая – 2.00 пропущенных. Разрыв в форме колоссальный. Сенегал на подъeме и явный фаворит.

США

Американцы переживают тяжeлый период. Пропускают в 6 последних матчах, оборона дырявая – 2.00 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака ещe жива – 2.20 гола за игру, забивают в 6 из 8 последних матчей. В прошлом матче поражение от Португалии (0:2). До этого разгром от Бельгии (2:5). Команда выглядит неуверенно, особенно в обороне.

Сенегал

Сенегал – одна из лучших сборных Африки. 6 побед подряд, 9 матчей подряд с забитыми голами. Оборона феноменальная: 0.40 пропущенных в среднем за 5 игр (2 гола в 5 матчах). Атака мощная – 2.00 гола за игру (10 голов в 5 матчах). В прошлом матче победа над Гамбией (3:1). До этого победы над Перу (2:0), Египтом (1:0), Мали (1:0). Сенегал на ходу и разбирается с любыми соперниками.

Факты о командах

США

  • За 5 матчей: 2.20 забито, 2.00 пропущено
  • Пропускают в 6 последних матчах
  • Поражения от Португалии (0:2) и Бельгии (2:5)

Сенегал

  • 6 побед подряд
  • За 5 матчей: 2.00 забито, 0.40 пропущено
  • Забивают в 9 последних матчах
  • Победы над Перу (2:0), Египтом (1:0)

Прогноз на матч США – Сенегал

Сенегал в фантастической форме – 6 побед подряд, феноменальная оборона. США пропускают в 6 матчах подряд и выглядят неуверенно. Разрыв в классе и форме очевиден. Африканцы на выезде должны побеждать. Американцы могут забить – их атака неплоха. Но с такой защитой против организованного Сенегала это вряд ли спасeт.

Рекомендованные ставки

  • Победа Сенегал – коэффициент 2.75
  • Обе забьют – да

2.75
Победа Сенегал
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Товарищеские матчи. Сборные Сенегал США
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