31 мая в 22:30 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные США и Сенегала. Гости – настоящая машина: 6 побед подряд, 9 матчей подряд с забитыми голами, оборона – 0.40 пропущенных в среднем за 5 игр. Хозяева в кризисе: пропускают в 6 последних матчах, а оборона дырявая – 2.00 пропущенных. Разрыв в форме колоссальный. Сенегал на подъeме и явный фаворит.

США

Американцы переживают тяжeлый период. Пропускают в 6 последних матчах, оборона дырявая – 2.00 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака ещe жива – 2.20 гола за игру, забивают в 6 из 8 последних матчей. В прошлом матче поражение от Португалии (0:2). До этого разгром от Бельгии (2:5). Команда выглядит неуверенно, особенно в обороне.

Сенегал

Сенегал – одна из лучших сборных Африки. 6 побед подряд, 9 матчей подряд с забитыми голами. Оборона феноменальная: 0.40 пропущенных в среднем за 5 игр (2 гола в 5 матчах). Атака мощная – 2.00 гола за игру (10 голов в 5 матчах). В прошлом матче победа над Гамбией (3:1). До этого победы над Перу (2:0), Египтом (1:0), Мали (1:0). Сенегал на ходу и разбирается с любыми соперниками.

Факты о командах

США

За 5 матчей: 2.20 забито, 2.00 пропущено

Пропускают в 6 последних матчах

Поражения от Португалии (0:2) и Бельгии (2:5)

Сенегал

6 побед подряд

За 5 матчей: 2.00 забито, 0.40 пропущено

Забивают в 9 последних матчах

Победы над Перу (2:0), Египтом (1:0)

Прогноз на матч США – Сенегал

Сенегал в фантастической форме – 6 побед подряд, феноменальная оборона. США пропускают в 6 матчах подряд и выглядят неуверенно. Разрыв в классе и форме очевиден. Африканцы на выезде должны побеждать. Американцы могут забить – их атака неплоха. Но с такой защитой против организованного Сенегала это вряд ли спасeт.

Рекомендованные ставки