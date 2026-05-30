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Швейцария – Иордания: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.25

30 мая 2026 9:32
Швейцария - Иордания
31 мая 2026, воскресенье 16:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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2.25
Обе забьют – да
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31 мая в 16:00 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Швейцарии и Иордании. Хозяева – стабильная европейская команда, которая не проигрывает в 11 из 13 последних матчей. Гости – середняк из Азии, который играет вничью в 3 последних товарищеских матчах, но их оборона дырявая – 2.20 пропущенных в среднем за 5 игр. Разница в классе очевидна. Швейцария на своeм поле обязана побеждать.

Швейцария

Швейцарцы – образец стабильности. Не проигрывают в 11 из 13 последних матчей. Атака приносит 1.60 гола в среднем за 5 игр, оборона – 1.20 пропущенных. В прошлом матче ничья с Норвегией (0:0). До этого были яркие игры: поражение от Германии (3:4) и разгром Швеции (4:1). Швейцария умеет забивать и редко проигрывает. Дома против азиатского соперника должна побеждать.

Иордания

Иорданцы – крепкий азиатский середняк, но их форма вызывает вопросы. Играют вничью в 3 последних товарищеских матчах. Атака неплоха – 1.60 гола за игру. Но оборона – слабое место: 2.20 пропущенных в среднем за 5 игр (11 голов в 5 матчах), пропускают в 5 из 7 последних встреч. В прошлом матче ничья с Нигерией (2:2). В гостях против европейского топ-соперника будет тяжело.

Факты о командах

Швейцария

  • Не проигрывают в 11 из 13 последних матчей
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 1.20 пропущено
  • Разгром Швеции (4:1)
  • Ничья с Норвегией (0:0)

Иордания

  • 3 ничьи подряд в товарищеских матчах
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 2.20 пропущено
  • Пропускают в 5 из 7 матчей
  • Оборона – 11 голов в 5 матчах

Прогноз на матч Швейцария – Иордания

Швейцария – классом выше, играет дома, не проигрывает в 11 из 13 матчей. Иордания пропускает много – 2.20 гола за игру. Атака у гостей неплохая, они забивают стабильно. Но против организованной швейцарской обороны это будет сложно. Хозяева должны побеждать, скорее всего, с разницей в 1-2 мяча. Гости могут забить – они делают это регулярно.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 2.25
  • Победа Швейцарии

2.25
Обе забьют – да
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи. Сборные Иордания Швейцария
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