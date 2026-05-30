31 мая в 16:00 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Швейцарии и Иордании. Хозяева – стабильная европейская команда, которая не проигрывает в 11 из 13 последних матчей. Гости – середняк из Азии, который играет вничью в 3 последних товарищеских матчах, но их оборона дырявая – 2.20 пропущенных в среднем за 5 игр. Разница в классе очевидна. Швейцария на своeм поле обязана побеждать.

Швейцария

Швейцарцы – образец стабильности. Не проигрывают в 11 из 13 последних матчей. Атака приносит 1.60 гола в среднем за 5 игр, оборона – 1.20 пропущенных. В прошлом матче ничья с Норвегией (0:0). До этого были яркие игры: поражение от Германии (3:4) и разгром Швеции (4:1). Швейцария умеет забивать и редко проигрывает. Дома против азиатского соперника должна побеждать.

Иордания

Иорданцы – крепкий азиатский середняк, но их форма вызывает вопросы. Играют вничью в 3 последних товарищеских матчах. Атака неплоха – 1.60 гола за игру. Но оборона – слабое место: 2.20 пропущенных в среднем за 5 игр (11 голов в 5 матчах), пропускают в 5 из 7 последних встреч. В прошлом матче ничья с Нигерией (2:2). В гостях против европейского топ-соперника будет тяжело.

Факты о командах

Швейцария

Не проигрывают в 11 из 13 последних матчей

За 5 матчей: 1.60 забито, 1.20 пропущено

Разгром Швеции (4:1)

Ничья с Норвегией (0:0)

Иордания

3 ничьи подряд в товарищеских матчах

За 5 матчей: 1.60 забито, 2.20 пропущено

Пропускают в 5 из 7 матчей

Оборона – 11 голов в 5 матчах

Прогноз на матч Швейцария – Иордания

Швейцария – классом выше, играет дома, не проигрывает в 11 из 13 матчей. Иордания пропускает много – 2.20 гола за игру. Атака у гостей неплохая, они забивают стабильно. Но против организованной швейцарской обороны это будет сложно. Хозяева должны побеждать, скорее всего, с разницей в 1-2 мяча. Гости могут забить – они делают это регулярно.

Рекомендованные ставки