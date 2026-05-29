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«Гомель» – «Динамо Брест»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.80

29 мая 2026 10:12
Гомель - Динамо-Брест
30 мая 2026, суббота 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 10 тур
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1.80
Обе забьют – да
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30 мая в 10-м туре Высшей лиги Беларуси встретятся «Гомель» (5-е место, 15 очков) и «Динамо Брест» (7-е место, 14 очков). Соседи по турнирной таблице, разделяемые всего одним очком, подходят к матчу в хорошем настроении: обе команды не проигрывают в 6 из 8 последних встреч. Но есть нюанс: «Гомель» буквально доминирует над брестчанами в последнее время – три победы подряд в очных матчах и 9 матчей подряд с забитыми голами в ворота «Динамо». Сможет ли «Динамо Брест» прервать эту чeрную полосу? Или домашние стены помогут «Гомелю» продолжить победную серию?

«Гомель»

Хозяева расположились на 5-й строчке, но отставание от лидера всего 6 очков – всe в пределах досягаемости. «Гомель» действует прагматично и сбалансированно: за последние 5 матчей забито 7 голов (1.40 в среднем), пропущено всего 4 (0.80). Оборона – козырь команды. В прошлом туре гости сумели отобрать очки у лидера «МЛ Витебск» (0:0) – это дорогого стоит. До этого была досадная осечка с «Барановичами» (2:3), но победы над «Ислочью» (2:0) и «Белшиной» (2:0) говорят о характере. И главное – исторический фактор: «Гомель» забивает «Динамо Брест» в 9 личных встречах подряд. Это уже не случайность, а системная проблема обороны гостей. Дома «Гомель» чувствует себя уверенно и наверняка захочет продлить победную серию над принципиальным соперником.

«Динамо Брест»

Брестчане идут на 7-м месте, но их форма внушает оптимизм. «Динамо» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, а в атаке у команды настоящий порядок: забивает в 4 последних матчах подряд. За 5 игр брестцы отличились 8 раз (1.60 в среднем) – это даже больше, чем у «Гомеля». Оборона тоже хороша: всего 3 пропущенных за 5 матчей (0.60 в среднем). В прошлом туре разгромлен «Арсенал» Дзержинск (3:0) – команда на ходу. Лучший бомбардир – Егор Корцов (3 гола), но угроза исходит от разных игроков. Единственная проблема – это «Гомель» как соперник. Брестчане никак не могут взять верх: 3 поражения подряд и 9 матчей без сухих ворот в личных встречах. Если этот кошмар не остановить, то даже при хорошей форме можно остаться без очков.

Факты о командах

«Гомель»

  • 5-е место, 15 очков после 9 туров
  • Средние показатели за 5 матчей: 1.40 забито, 0.80 пропущено
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Побеждает «Динамо Брест» в 3 последних очных матчах
  • Забивает «Динамо Брест» в 9 последних личных встречах
  • За 5 игр забил 7 голов, пропустил 4

«Динамо Брест»

  • 7-е место, 14 очков после 9 туров
  • Лучший бомбардир: Егор Корцов (3 гола)
  • Средние показатели за 5 матчей: 1.60 забито, 0.60 пропущено
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 4 последних матчах
  • За 5 игр забил 8 голов, пропустил 3

Прогноз на матч «Гомель» – «Динамо Брест»

Дерби соседей по таблице – всегда нервотрeпка. «Гомель» на своeм поле и с таким историческим преимуществом выглядит психологическим фаворитом. Команда умеет сушить игры (вспомните 0:0 с лидером) и при этом регулярно забивает брестчанам – 9 матчей подряд это подтверждают. «Динамо Брест» в отличной форме, особенно в атаке, но проблема в том, что эта атака редко помогает против «Гомеля». Брестцы пропускают в каждой личной встрече, а значит, даже если они забьют (а они умеют), то вряд ли уйдут без пропущенного. Учитывая всe это, ставка на «обе забьют» выглядит самой логичной: и команды в форме, и история подсказывает, что голы будут с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.80
  • Тотал голов больше 1.5

1.80
Обе забьют – да
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Гомель
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