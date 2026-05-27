28 мая в товарищеском матче встретятся сборные Египта и России. Хозяева не проигрывают в 4 последних товарищеских матчах и не пропускают в 3 последних. Россияне – феномен: 20 матчей без поражений из 22! Команды встречались всего раз – на ЧМ-2018, где Россия выиграла 3:1.

Египет

«Фараоны» подходят к матчу в отличной форме – четыре матча без поражений в товарищеских встречах. Ничья с самой Испанией (0:0) стала настоящим заявлением о намерениях и доказала, что Египет умеет добиваться результата даже против грандов. Команда не пропускает в 3 последних матчах, демонстрируя стабильную игру в обороне – всего 3 пропущенных мяча за 5 последних игр (0.60 в среднем). В атаке египтяне тоже опасны – 1.40 гола за игру.

Дома «фараоны» чувствуют себя уверенно (не проигрывают в 6 из 8 последних матчей). Единственное напоминание о встрече с Россией – обидное поражение на ЧМ-2018 (1:3). Сейчас Египет явно сильнее, и это будет отличная возможность взять реванш.

Россия

Российская сборная переживает невероятный подъeм – 20 матчей без поражений из 22! Команда не знает горечи поражений уже очень давно. В атаке россияне стабильны – 1.40 гола за игру, а оборона действует надeжно – 0.80 пропущенных. В прошлом товарищеском матче россияне сыграли вничью с Мали (0:0), но до этого разгромили Никарагуа (3:1).

Психологическое преимущество у россиян огромное – на ЧМ-2018 они обыграли Египет 3:1. Тот матч стал одним из самых ярких в истории сборной. Сейчас команда находится в фантастической форме и не проигрывает годами. Даже в гостях Россия способна навязывать борьбу любому сопернику.

Факты о командах:

Египет

Не проигрывает в 4 последних товарищеских матчах

Не пропускает в 3 последних матчах

Ничья с Испанией (0:0) – яркий результат

Дома не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Россия

Не проигрывает в 20 из 22 последних матчей – феноменальная серия

В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Победа над Египтом (3:1) на ЧМ-2018 – психологическое преимущество

История личных встреч

Чемпионат мира 2018: Россия – Египет 3:1

Единственный матч в истории – уверенная победа России

Прогноз на матч Египет – Россия

Встречаются две команды, которые редко проигрывают. Египет не пропускает 3 матча подряд, Россия – 20 из 22 матчей без поражений. Обе сборные стабильны в атаке (по 1.40 гола) и надeжны в обороне.

Россияне помнят победу на ЧМ-2018 и имеют психологическое преимущество. Египет при этом будет играть дома, а их оборона выглядит очень надeжно. Скорее всего, сценарий повторится – голы от обеих сторон, но небольшое преимущество будет у россиян, чья серия без поражений просто феноменальна.

Рекомендованные ставки: