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«Кристал Пэлас» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.80

23 мая 2026 10:17
Кристал Пэлас - Арсенал
24 мая 2026, воскресенье 18:00 | Англия. Премьер-лига, 38 тур
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1.80
Победа «Арсенала»
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24 мая 2026 года в 18:00 по Москве состоится поединок заключительного тура чемпионата Англии. В очередной вариации лондонского дерби сойдутся «Кристал Пэлас» и уже выигравший АПЛ «Арсенал» Микеля Артеты.

«Кристал Пэлас»

«Орлам» с «Селхерст Парк» давно ничего не нужно в Премьер-лиге. Задача минимум выполнена – место в АПЛ гарантировано. В то же время впереди у «Пэласа» финал Лиги конференций и шанс выиграть первый евротрофей в истории клуба. Очевидно, что при таком раскладе покидающий Южный Лондон менеджер Оливер Гласнер побережет основу в воскресенье вечером.

Последние три игры:

  • Брентфорд – Кристал Пэлас 2:2
  • Ман Сити – Кристал Пэлас 3:0
  • Кристал Пэлас – Эвертон 2:2

«Арсенал»

«Канониры» досрочно взяли свой первый чемпионский титул аж за 22 года и едут в гости к «орлам» в «похмельном» настроении. Впрочем, дерби с «Пэласом» – неплохая возможность подготовиться к финалу Лиги чемпионов, который состоится 30 мая. Разумеется, сыграв «смешанным» составом.

Последние три игры:

  • Арсенал – Бернли 1:0
  • Вест Хэм – Арсенал 0:1
  • Арсенал – Атлетико 1:0

Очные встречи

  • Арсенал – Кристал Пэлас 1:1 (победа «канониров» по пенальти, Кубок Лиги)
  • Арсенал – Кристал Пэлас 1:0
  • Арсенал – Кристал Пэлас 2:2

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Арсенал»

По сути, отчетное дерби носит товарищеский характер. Тем не менее есть уверенность в том, что скамейка «Арсенала» выглядит куда более внушительно, нежели резервисты «Кристал Пэлас». Полагаем, что «канониры» смогут отпраздновать долгожданное чемпионство в АПЛ и непосредственно на футбольном поле.

Прогноз: победа «Арсенала», коэффициент – 1,80. Прогноз на счет – 0:2.

1.80
Победа «Арсенала»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Арсенал Кристал Пэлас
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