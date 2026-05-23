24 мая 2026 года в 18:00 по Москве состоится поединок заключительного тура чемпионата Англии. В очередной вариации лондонского дерби сойдутся «Кристал Пэлас» и уже выигравший АПЛ «Арсенал» Микеля Артеты.

«Кристал Пэлас»

«Орлам» с «Селхерст Парк» давно ничего не нужно в Премьер-лиге. Задача минимум выполнена – место в АПЛ гарантировано. В то же время впереди у «Пэласа» финал Лиги конференций и шанс выиграть первый евротрофей в истории клуба. Очевидно, что при таком раскладе покидающий Южный Лондон менеджер Оливер Гласнер побережет основу в воскресенье вечером.

Последние три игры:

Брентфорд – Кристал Пэлас 2:2

Ман Сити – Кристал Пэлас 3:0

Кристал Пэлас – Эвертон 2:2

«Арсенал»

«Канониры» досрочно взяли свой первый чемпионский титул аж за 22 года и едут в гости к «орлам» в «похмельном» настроении. Впрочем, дерби с «Пэласом» – неплохая возможность подготовиться к финалу Лиги чемпионов, который состоится 30 мая. Разумеется, сыграв «смешанным» составом.

Последние три игры:

Арсенал – Бернли 1:0

Вест Хэм – Арсенал 0:1

Арсенал – Атлетико 1:0

Очные встречи

Арсенал – Кристал Пэлас 1:1 (победа «канониров» по пенальти, Кубок Лиги)

Арсенал – Кристал Пэлас 1:0

Арсенал – Кристал Пэлас 2:2

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Арсенал»

По сути, отчетное дерби носит товарищеский характер. Тем не менее есть уверенность в том, что скамейка «Арсенала» выглядит куда более внушительно, нежели резервисты «Кристал Пэлас». Полагаем, что «канониры» смогут отпраздновать долгожданное чемпионство в АПЛ и непосредственно на футбольном поле.

Прогноз: победа «Арсенала», коэффициент – 1,80. Прогноз на счет – 0:2.