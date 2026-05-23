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24 мая 2026 года в 18:00 по Москве состоится поединок заключительного тура чемпионата Англии. Вице-чемпион страны «Ман Сити» примет «Астон Виллу». Нас ожидает исторический матч – последняя игра Гвардиолы у руля «горожан».

«Ман Сити»

«Горожане» находятся на пороге революционных перемен: после 10 лет славного правления «Этихад Стэдиум» покидает легендарный коуч Хосеп Гвардиола. Его место, как ожидается, займет бывший ассистент Пепа все в том же «Сити» Энцо Мареска, успевший самостоятельно поработать с «Лестером» и «Челси».

Последние три игры:

Борнмут – Ман Сити 1:1

Челси – Ман Сити 0:1 (Кубок Англии, финал)

Ман Сити – Кристал Пэлас (3:0)

«Астон Вилла»

«Вилла» максимально продуктивно провела мид-уик, выиграв свой первый европейский трофей за 44 (!) года. Как вы понимаете, команда из Бирмингема отправится в Манчестер, что называется «на релаксе» – все задачи на сезон уже выполнены и футболисты готовятся к мини-отпуску в преддверии чемпионата мира (а некоторые и к полноценному отдыху).

Последние три игры:

Фрайбург – Астон Вилла 0:3 (Лига Европы, финал)

Астон Вилла – Ливерпуль 4:2

Бернли – Астон Вилла 2:2

Очные встречи

Астон Вилла – Ман Сити 1:0

Ман Сити – Астон Вилла 2:1

Астон Вилла – Ман Сити 2:1

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Астон Вилла»

Уходит целая эпоха и «Манчестер Сити» обязан проводить Пепа Гвардиолу со всеми причитающимися почестями. Полагаем, нас ждет очень веселый и результативный поединок – обе команды готовы сыграть в открытый футбол в столь знаменательный день.

Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 3,5 голов, кеф – 2,15. Прогноз на счет – 3:1.