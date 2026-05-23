24 мая в рамках 38-го тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Брентфорд». Хозяева занимают 5-е место с 59 очками – это зона Лиги Европы, но «красные» уже не поднимутся выше. Гости располагаются на 9-й строчке с 52 очками – спокойный финиш сезона без турнирных задач. «Ливерпуль» будет прощаться с домашними болельщиками, и это дополнительная мотивация.

«Ливерпуль»

«Красные» заканчивают сезон на эмоциональном спаде – 3 матча без побед. Оборона просто рассыпалась: 10 пропущенных за последние 5 игр (2 в среднем за матч). Разгром от «Астон Виллы» (2:4) – последний звонок. Но в атаке по-прежнему огонь: 10 голов за тот же отрезок, Юго Экитике (17 голов) – главная надежда.

При этом дома «Ливерпуль» традиционно силeн (7 из 9 матчей без поражений). А против «Брентфорда» у них просто фантастическая статистика: 17 матчей подряд с забитыми голами! Представьте себе – это ещe с прошлого века. В последних 5 очных встречах «красные» выиграли 3, проиграли 1 и одну свели вничью. Даже в этом нестабильном сезоне «Ливерпуль» забивает «пчeлам» всегда и везде.

«Брентфорд»

«Пчeлы» – добротный середняк, но на выезде они теряют зубы: 5 матчей без побед в гостях в АПЛ. Атака работает средне (1.20 гола за игру), Игор Тиаго (25 голов – шикарный показатель!) – настоящий снайпер. Но оборона гостей не впечатляет: 1.40 пропущенных в среднем за последние 5 игр.

В очных встречах с «Ливерпулем» у «Брентфорда» есть один козырь – в этом сезоне они обыграли «красных» дома (3:2). То есть «пчeлы» знают, как доставить проблемы гранду. Однако на «Энфилде» побеждать им удавалось крайне редко. Учитывая, что гостям уже ничего не нужно, а хозяева хотят порадовать своих болельщиков, мотивация – на стороне «Ливерпуля».

Факты о командах:

«Ливерпуль»

Занимает 5-е место, 59 очков – зона Лиги Европы

Три матча без побед – спад на финише

Не проигрывает дома в 7 из 9 последних матчей

Забивает в 5 последних матчах подряд

Пропускает в 6 последних матчах подряд

В среднем: 2.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Юго Экитике (17 голов)

«Брентфорд»

Занимает 9-е место, 52 очка – спокойный финиш

Пять матчей без побед в гостях в АПЛ

В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Игор Тиаго (25 голов)

История личных встреч

«Ливерпуль» забивает в 17 последних матчах против «Брентфорда» – невероятная серия

«Ливерпуль» не проигрывает в 5 из 7 последних встреч

В текущем сезоне «Брентфорд» выиграл дома 3:2

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Брентфорд»

Это будет классическая игра с обменом голами. «Ливерпуль» уже не может обороняться – 10 пропущенных за 5 матчей, вратари в огне, но не в том смысле. Зато атака всe ещe способна рвать любую оборону. «Брентфорд» не умеет побегать в гостях (5 матчей без побед), но забить – запросто, тем более что Тиаго в шикарной форме.

Серия в 17 матчей подряд с голами «Ливерпуля» в ворота «пчeл» – это космос. Она вряд ли прервeтся в прощальном домашнем матче сезона. Но и свои ворота «красные» оставят открытыми – это уже традиция.

Самый очевидный сценарий: результативная ничья или победа хозяев с голами от обеих сторон. Гости уедут домой с голом престижа, «Ливерпуль» порадует «Энфилд».

Рекомендованные ставки: