24 мая в рамках 38-го тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Брентфорд». Хозяева занимают 5-е место с 59 очками – это зона Лиги Европы, но «красные» уже не поднимутся выше. Гости располагаются на 9-й строчке с 52 очками – спокойный финиш сезона без турнирных задач. «Ливерпуль» будет прощаться с домашними болельщиками, и это дополнительная мотивация.
«Ливерпуль»
«Красные» заканчивают сезон на эмоциональном спаде – 3 матча без побед. Оборона просто рассыпалась: 10 пропущенных за последние 5 игр (2 в среднем за матч). Разгром от «Астон Виллы» (2:4) – последний звонок. Но в атаке по-прежнему огонь: 10 голов за тот же отрезок, Юго Экитике (17 голов) – главная надежда.
При этом дома «Ливерпуль» традиционно силeн (7 из 9 матчей без поражений). А против «Брентфорда» у них просто фантастическая статистика: 17 матчей подряд с забитыми голами! Представьте себе – это ещe с прошлого века. В последних 5 очных встречах «красные» выиграли 3, проиграли 1 и одну свели вничью. Даже в этом нестабильном сезоне «Ливерпуль» забивает «пчeлам» всегда и везде.
«Брентфорд»
«Пчeлы» – добротный середняк, но на выезде они теряют зубы: 5 матчей без побед в гостях в АПЛ. Атака работает средне (1.20 гола за игру), Игор Тиаго (25 голов – шикарный показатель!) – настоящий снайпер. Но оборона гостей не впечатляет: 1.40 пропущенных в среднем за последние 5 игр.
В очных встречах с «Ливерпулем» у «Брентфорда» есть один козырь – в этом сезоне они обыграли «красных» дома (3:2). То есть «пчeлы» знают, как доставить проблемы гранду. Однако на «Энфилде» побеждать им удавалось крайне редко. Учитывая, что гостям уже ничего не нужно, а хозяева хотят порадовать своих болельщиков, мотивация – на стороне «Ливерпуля».
Факты о командах:
«Ливерпуль»
- Занимает 5-е место, 59 очков – зона Лиги Европы
- Три матча без побед – спад на финише
- Не проигрывает дома в 7 из 9 последних матчей
- Забивает в 5 последних матчах подряд
- Пропускает в 6 последних матчах подряд
- В среднем: 2.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Юго Экитике (17 голов)
«Брентфорд»
- Занимает 9-е место, 52 очка – спокойный финиш
- Пять матчей без побед в гостях в АПЛ
- В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Игор Тиаго (25 голов)
История личных встреч
- «Ливерпуль» забивает в 17 последних матчах против «Брентфорда» – невероятная серия
- «Ливерпуль» не проигрывает в 5 из 7 последних встреч
- В текущем сезоне «Брентфорд» выиграл дома 3:2
Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Брентфорд»
Это будет классическая игра с обменом голами. «Ливерпуль» уже не может обороняться – 10 пропущенных за 5 матчей, вратари в огне, но не в том смысле. Зато атака всe ещe способна рвать любую оборону. «Брентфорд» не умеет побегать в гостях (5 матчей без побед), но забить – запросто, тем более что Тиаго в шикарной форме.
Серия в 17 матчей подряд с голами «Ливерпуля» в ворота «пчeл» – это космос. Она вряд ли прервeтся в прощальном домашнем матче сезона. Но и свои ворота «красные» оставят открытыми – это уже традиция.
Самый очевидный сценарий: результативная ничья или победа хозяев с голами от обеих сторон. Гости уедут домой с голом престижа, «Ливерпуль» порадует «Энфилд».
Рекомендованные ставки:
- Обе забьют – да – коэффициент 1.47
- Тотал матча больше 2.5