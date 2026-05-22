Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сельта» – «Севилья»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.75

22 мая 2026 8:00
Сельта - Севилья
23 мая 2026, суббота 22:00 | Испания. Примера, 38 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Сельта» 
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

23 мая в рамках 38-го тура Ла Лиги встретятся «Сельта» и «Севилья». Хозяева занимают 6-е место с 51 очком – борются за место в еврокубках. Гости располагаются на 13-й строчке с 43 очками – уже гарантировали себе прописку в лиге. Ожидается доминирование мотивированных хозяев.

«Сельта»

В составе «Сельты» Борха Иглесиас (18 голов в 49 матчах) – ключевая фигура в атаке.

«Севилья»

В составе «Севильи» Акор Адамс (10 голов в 32 матчах) – главная угроза.

Факты о командах:

«Сельта»

  • Занимает 6-е место, набрав 51 очко после 37 туров
  • Забивает в 5 последних матчах подряд
  • Забивает в 5 последних матчах Ла Лиги
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Борха Иглесиас (18 голов в 49 матчах)

«Севилья»

  • Занимает 13-е место, набрав 43 очка после 37 туров
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Акор Адамс (10 голов в 32 матчах)

История личных встреч

  • «Сельта» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Севильи»
  • «Сельта» забивает в 7 из 9 последних матчей против этого соперника
  • «Севилья» забивает в 12 из 14 последних матчей против «Сельты»
  • В текущем сезоне «Сельта» выиграла в гостях 1:0

Прогноз на матч «Сельта» – «Севилья»

«Сельта» отчаянно нуждается в победе для сохранения 6-го места и попадания в еврокубки. Хозяева стабильно забивают (в 5 последних матчах) и имеют преимущество в личных встречах (7 из 9 матчей без поражений). «Севилья» уже решила свои задачи и может играть без давления, но гости регулярно забивают «Сельте» (в 12 из 14 последних встреч). Обе команды не блещут в обороне: «Сельта» пропускает в 10 из 12 матчей, «Севилья» – в 3 последних. Учитывая мотивацию хозяев, их хорошую форму и домашнюю поддержку, «Сельта» должна побеждать, но гости способны отличиться.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Сельта» – коэффициент 1.75
  • Обе забьют – да

1.75
Победа «Сельта» 
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Севилья Сельта
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+