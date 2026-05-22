23 мая в рамках 38-го тура Ла Лиги встретятся «Сельта» и «Севилья». Хозяева занимают 6-е место с 51 очком – борются за место в еврокубках. Гости располагаются на 13-й строчке с 43 очками – уже гарантировали себе прописку в лиге. Ожидается доминирование мотивированных хозяев.

«Сельта»

В составе «Сельты» Борха Иглесиас (18 голов в 49 матчах) – ключевая фигура в атаке.

«Севилья»

В составе «Севильи» Акор Адамс (10 голов в 32 матчах) – главная угроза.

Факты о командах:

«Сельта»

Занимает 6-е место, набрав 51 очко после 37 туров

Забивает в 5 последних матчах подряд

Забивает в 5 последних матчах Ла Лиги

Пропускает в 10 из 12 последних матчей

В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Борха Иглесиас (18 голов в 49 матчах)

«Севилья»

Занимает 13-е место, набрав 43 очка после 37 туров

Пропускает в 3 последних матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Акор Адамс (10 голов в 32 матчах)

История личных встреч

«Сельта» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Севильи»

«Сельта» забивает в 7 из 9 последних матчей против этого соперника

«Севилья» забивает в 12 из 14 последних матчей против «Сельты»

В текущем сезоне «Сельта» выиграла в гостях 1:0

Прогноз на матч «Сельта» – «Севилья»

«Сельта» отчаянно нуждается в победе для сохранения 6-го места и попадания в еврокубки. Хозяева стабильно забивают (в 5 последних матчах) и имеют преимущество в личных встречах (7 из 9 матчей без поражений). «Севилья» уже решила свои задачи и может играть без давления, но гости регулярно забивают «Сельте» (в 12 из 14 последних встреч). Обе команды не блещут в обороне: «Сельта» пропускает в 10 из 12 матчей, «Севилья» – в 3 последних. Учитывая мотивацию хозяев, их хорошую форму и домашнюю поддержку, «Сельта» должна побеждать, но гости способны отличиться.

Рекомендованные ставки: