23 мая в рамках 38-го тура Ла Лиги встретятся «Сельта» и «Севилья». Хозяева занимают 6-е место с 51 очком – борются за место в еврокубках. Гости располагаются на 13-й строчке с 43 очками – уже гарантировали себе прописку в лиге. Ожидается доминирование мотивированных хозяев.
«Сельта»
В составе «Сельты» Борха Иглесиас (18 голов в 49 матчах) – ключевая фигура в атаке.
«Севилья»
В составе «Севильи» Акор Адамс (10 голов в 32 матчах) – главная угроза.
Факты о командах:
«Сельта»
- Занимает 6-е место, набрав 51 очко после 37 туров
- Забивает в 5 последних матчах подряд
- Забивает в 5 последних матчах Ла Лиги
- Пропускает в 10 из 12 последних матчей
- В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Борха Иглесиас (18 голов в 49 матчах)
«Севилья»
- Занимает 13-е место, набрав 43 очка после 37 туров
- Пропускает в 3 последних матчах подряд
- В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Акор Адамс (10 голов в 32 матчах)
История личных встреч
- «Сельта» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Севильи»
- «Сельта» забивает в 7 из 9 последних матчей против этого соперника
- «Севилья» забивает в 12 из 14 последних матчей против «Сельты»
- В текущем сезоне «Сельта» выиграла в гостях 1:0
Прогноз на матч «Сельта» – «Севилья»
«Сельта» отчаянно нуждается в победе для сохранения 6-го места и попадания в еврокубки. Хозяева стабильно забивают (в 5 последних матчах) и имеют преимущество в личных встречах (7 из 9 матчей без поражений). «Севилья» уже решила свои задачи и может играть без давления, но гости регулярно забивают «Сельте» (в 12 из 14 последних встреч). Обе команды не блещут в обороне: «Сельта» пропускает в 10 из 12 матчей, «Севилья» – в 3 последних. Учитывая мотивацию хозяев, их хорошую форму и домашнюю поддержку, «Сельта» должна побеждать, но гости способны отличиться.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Сельта» – коэффициент 1.75
- Обе забьют – да