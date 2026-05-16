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«Атлетик» – «Сельта»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.78

16 мая 2026 12:53
Атлетик - Сельта
17 мая 2026, воскресенье 20:00 | Испания. Примера, 37 тур
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1.78
ОЗ – да
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17 мая в 37-м туре Примеры сыграют «Атлетик» и «Сельта». Игра в Бильбао начнется в 20:00 (мск).

«Атлетик»

Команда Эрнесто Вальверде с 44 очками занимает 9-е место. Шансы басков на еврокубки выглядят призрачно – нужно отыграть отставание от «Хетафе» в 4 очка за 2 матча, а в последнем туре играть в Мадриде с «Реалом».

Последние результаты:

  • 13.05.26 «Эспаньол» – «Атлетик» – 2:0;
  • 10.05.26 «Атлетик» – «Валенсия» – 0:1;
  • 02.05.26 «Алавес» – «Атлетик» – 2:4.

«Сельта»

«Сельта» набрала 50 очков и занимает 6-е место. Подопечные Клаудио Хиральдеса на 2 очка опережают «Хетафе» в борьбе за Лигу Европы, а в последнем туре играют дома с «Севильей».

Предыдущие результаты:

  • 12.05.26 «Сельта» – «Леванте» – 2:3;
  • 09.05.26 «Атлетико» – «Сельта» – 0:1;
  • 03.05.26 «Сельта» – «Эльче» – 3:1.

Очные встречи

  • 14.12.25 «Сельта» – «Атлетик» – 2:0;
  • 19.01.25 «Сельта» – «Атлетик» – 1:2;
  • 22.09.24 «Атлетик» – «Сельта» – 3:1.

Прогноз на матч «Атлетик» – «Сельта»

Если «Атлетик» еще надеется сохранить шансы на попадание в еврокубки, он обязан обыгрывать «Сельту». Правда, сухие поражения от «Эспаньола» и «Валенсии» показывают, что баски находятся не в лучшей форме.

  • Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.78.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 5.50.

1.78
ОЗ – да
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Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Сельта Атлетик
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