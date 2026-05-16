16 мая 2026 12:53
Атлетик - Сельта
17 мая 2026, воскресенье 20:00 | Испания. Примера, 37 турПерейти в онлайн матча
17 мая в 37-м туре Примеры сыграют «Атлетик» и «Сельта». Игра в Бильбао начнется в 20:00 (мск).
«Атлетик»
Команда Эрнесто Вальверде с 44 очками занимает 9-е место. Шансы басков на еврокубки выглядят призрачно – нужно отыграть отставание от «Хетафе» в 4 очка за 2 матча, а в последнем туре играть в Мадриде с «Реалом».
Последние результаты:
- 13.05.26 «Эспаньол» – «Атлетик» – 2:0;
- 10.05.26 «Атлетик» – «Валенсия» – 0:1;
- 02.05.26 «Алавес» – «Атлетик» – 2:4.
«Сельта»
«Сельта» набрала 50 очков и занимает 6-е место. Подопечные Клаудио Хиральдеса на 2 очка опережают «Хетафе» в борьбе за Лигу Европы, а в последнем туре играют дома с «Севильей».
Предыдущие результаты:
- 12.05.26 «Сельта» – «Леванте» – 2:3;
- 09.05.26 «Атлетико» – «Сельта» – 0:1;
- 03.05.26 «Сельта» – «Эльче» – 3:1.
Очные встречи
- 14.12.25 «Сельта» – «Атлетик» – 2:0;
- 19.01.25 «Сельта» – «Атлетик» – 1:2;
- 22.09.24 «Атлетик» – «Сельта» – 3:1.
Прогноз на матч «Атлетик» – «Сельта»
Если «Атлетик» еще надеется сохранить шансы на попадание в еврокубки, он обязан обыгрывать «Сельту». Правда, сухие поражения от «Эспаньола» и «Валенсии» показывают, что баски находятся не в лучшей форме.
- Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.78.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 5.50.