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17 мая в заключительном туре РПЛ сыграют «Рубин» и «Пари НН». Матч в Казани начнется в 18:00 (мск).

«Рубин»

Команда Франка Артиги с 42 очками занимает 7-е место в РПЛ. «Рубин» добыл 11 побед, 9 ничьих и потерпел 9 поражений, разница мячей – 27:28.

Последние результаты:

11.05.26 «Спартак» М – «Рубин» – 2:1;

02.05.26 «Балтика» – «Рубин» – 0:1;

25.04.26 «Рубин» – ЦСКА – 0:0.

«Пари НН»

«Пари НН» набрал 22 очка и занимает предпоследнее место. Подопечные Вадима Гаранина добыли 6 побед, 4 ничьих и потерпели 19 поражений, разница мячей – 24:48.

Предыдущие результаты:

11.05.26 «Пари НН» – ЦСКА – 1:2;

03.05.26 «Ахмат» – «Пари НН» – 2:0;

26.04.26 «Пари НН» – «Спартак» М – 1:2.

Очные встречи

08.11.25 «Пари НН» – «Рубин» – 0:0;

16.03.25 «Рубин» – «Пари НН» – 1:0;

22.07.24 «Пари НН» – «Рубин» – 2:4.

Прогноз на матч «Рубин» – «Пари НН»

Чтобы попасть в зону стыковых матчей, нижегородцам нужно побеждать в Казани, что уже непросто (даже против немотивированного «Рубина»), и рассчитывать на поражение махачкалинского «Динамо» в домашней игре со «Спартаком». Казанцы выше 7-го места не поднимутся, но проигрывать последний матч сезона дома вряд ли планируют, так что мы заочно отправляем «Пари НН» в ФНЛ.