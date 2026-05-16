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«Рубин» – «Пари НН»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.00

16 мая 2026 12:15
Рубин - Нижний Новгород
17 мая 2026, воскресенье 18:00 | Россия. Премьер-лига, 30 тур
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2.00
Победа «Рубина»
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17 мая в заключительном туре РПЛ сыграют «Рубин» и «Пари НН». Матч в Казани начнется в 18:00 (мск).

«Рубин»

Команда Франка Артиги с 42 очками занимает 7-е место в РПЛ. «Рубин» добыл 11 побед, 9 ничьих и потерпел 9 поражений, разница мячей – 27:28.

Последние результаты:

  • 11.05.26 «Спартак» М – «Рубин» – 2:1;
  • 02.05.26 «Балтика» – «Рубин» – 0:1;
  • 25.04.26 «Рубин» – ЦСКА – 0:0.

«Пари НН»

«Пари НН» набрал 22 очка и занимает предпоследнее место. Подопечные Вадима Гаранина добыли 6 побед, 4 ничьих и потерпели 19 поражений, разница мячей – 24:48.

Предыдущие результаты:

  • 11.05.26 «Пари НН» – ЦСКА – 1:2;
  • 03.05.26 «Ахмат» – «Пари НН» – 2:0;
  • 26.04.26 «Пари НН» – «Спартак» М – 1:2.

Очные встречи

  • 08.11.25 «Пари НН» – «Рубин» – 0:0;
  • 16.03.25 «Рубин» – «Пари НН» – 1:0;
  • 22.07.24 «Пари НН» – «Рубин» – 2:4.

Прогноз на матч «Рубин» – «Пари НН»

Чтобы попасть в зону стыковых матчей, нижегородцам нужно побеждать в Казани, что уже непросто (даже против немотивированного «Рубина»), и рассчитывать на поражение махачкалинского «Динамо» в домашней игре со «Спартаком». Казанцы выше 7-го места не поднимутся, но проигрывать последний матч сезона дома вряд ли планируют, так что мы заочно отправляем «Пари НН» в ФНЛ.

  • Прогноз – П1 с кф. 2.00.
  • Прогноз на точный счет – 2:0 с кф. 9.00.

2.00
Победа «Рубина»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Рубин
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