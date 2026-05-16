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17 мая в заключительном туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и «Акрон». Игра в Самаре начнется в 18:00 (мск).

«Крылья Советов»

Команда Сергея Булатова с 29 очками занимает 12-е место в РПЛ. «Крылья Советов» добыли 7 побед, 8 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 31:49.

Последние результаты:

10.05.26 «Оренбург» – «КС» – 1:0;

01.05.26 «КС» – «Спартак» М – 2:1;

25.04.26 «КС» – «Локомотив» – 2:0.

«Акрон»

«Акрон» набрал 27 очков и занимает 13-е место. Подопечные Заура Тедеева добыли 6 побед, 9 ничьих и потерпели 14 поражений, разница мячей – 34:49.

Предыдущие результаты:

11.05.26 «Акрон» – «Ростов» – 1:3;

03.05.26 «Акрон» – «Краснодар» – 0:1;

27.04.26 «Балтика» – «Акрон» – 0:1.

Очные встречи

19.07.25 «Акрон» – «КС» – 1:1;

09.03.25 «КС» – «Акрон» – 0:2;

03.11.24 «Акрон» – «КС» – 2:0.

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Акрон»

Расклад простой: «Акрону» нужно побеждать, чтобы покинуть зону стыковых матчей и сбросить туда «Крылья», самарцам достаточно ничьей. «Крылья» очень сильны дома, где набрали 24 из своих 29 очков. Но и «Акрон» в гостях играет успешнее, чем на родном стадионе. Высокая ответственность наложит свой отпечаток на игру – мы увидим малорезультативный футбол.