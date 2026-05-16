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«Крылья Советов» – «Акрон»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.90

16 мая 2026 12:20
Крылья Советов - Акрон
17 мая 2026, воскресенье 18:00 | Россия. Премьер-лига, 30 тур
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1.90
ТМ (2,5)
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17 мая в заключительном туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и «Акрон». Игра в Самаре начнется в 18:00 (мск).

«Крылья Советов»

Команда Сергея Булатова с 29 очками занимает 12-е место в РПЛ. «Крылья Советов» добыли 7 побед, 8 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 31:49.

Последние результаты:

  • 10.05.26 «Оренбург» – «КС» – 1:0;
  • 01.05.26 «КС» – «Спартак» М – 2:1;
  • 25.04.26 «КС» – «Локомотив» – 2:0.

«Акрон»

«Акрон» набрал 27 очков и занимает 13-е место. Подопечные Заура Тедеева добыли 6 побед, 9 ничьих и потерпели 14 поражений, разница мячей – 34:49.

Предыдущие результаты:

  • 11.05.26 «Акрон» – «Ростов» – 1:3;
  • 03.05.26 «Акрон» – «Краснодар» – 0:1;
  • 27.04.26 «Балтика» – «Акрон» – 0:1.

Очные встречи

  • 19.07.25 «Акрон» – «КС» – 1:1;
  • 09.03.25 «КС» – «Акрон» – 0:2;
  • 03.11.24 «Акрон» – «КС» – 2:0.

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Акрон»

Расклад простой: «Акрону» нужно побеждать, чтобы покинуть зону стыковых матчей и сбросить туда «Крылья», самарцам достаточно ничьей. «Крылья» очень сильны дома, где набрали 24 из своих 29 очков. Но и «Акрон» в гостях играет успешнее, чем на родном стадионе. Высокая ответственность наложит свой отпечаток на игру – мы увидим малорезультативный футбол.

  • Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 1.90.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 7.00.

1.90
ТМ (2,5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Россия. Премьер-лига Акрон Крылья Советов
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