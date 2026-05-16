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«Ростов» – «Зенит»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.00

16 мая 2026 12:06
Ростов - Зенит
17 мая 2026, воскресенье 18:00 | Россия. Премьер-лига, 30 тур
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2.00
Победа «Зенита» и тотал меньше 3,5 голов
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Семнадцатого мая 2026 года в 18:00 по Москве состоится поединок заключительного тура РПЛ в сезоне 2025/2026. Питерский «Зенит» настроен вернуть себе статус чемпиона страны и для этого команде Сергея Семака нужно обыгрывать «Ростов».

«Ростов»

Подопечные Джонатана Альбы подсластили себе концовку сезона и поднялись на комфортную десятую строчку в таблице. Дальше – непонятные перспективы с финансированием и неясная судьба самого тренера. На сейчас задача минимум выполнена – «желто-синие» остаются в Премьер-лиге.

Последние три игры:

  • Акрон – Ростов 1:3
  • Динамо Махачкала – Ростов 1:2
  • Ростов – Оренбург 0:1

«Зенит»

Питерцы близки к тому, чтобы вернуть себе звание чемпионов России. Дабы не оглядываться на параллельный матч с участием «Краснодара» («быки» принимают «Оренбург», шансы на потерю очков стремятся к нулю) «сине-бело-голубым» необходимо с любым счетом побеждать на «Ростов Арене». Рабочая схема для самой финансово могущественной команды страны.

Последние три игры:

  • Зенит – Сочи 2:1
  • ЦСКА – Зенит 1:3
  • Зенит – Ахмат 2:0

Очные встречи

  • Зенит – Ростов 2:1
  • Ростов – Зенит 0:1
  • Зенит – Ростов 2:0

Прогноз на матч «Ростов» – «Зенит»

У «Зенита» хватает игровых проблем (в частности крайне нестабильная линия атаки, несмотря на громкие имена), но «золото» находится на расстоянии вытянутой руки. Полагаем, что команда Сергея Семака добьется своего в не самом результативном матче.

Прогноз: победа «Зенита» и тотал меньше 3,5 голов. Коэффициент – 2,00. Прогноз на счет – 0:2.

2.00
Победа «Зенита» и тотал меньше 3,5 голов
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов
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