Семнадцатого мая 2026 года в 18:00 по Москве состоится поединок заключительного тура РПЛ в сезоне 2025/2026. Питерский «Зенит» настроен вернуть себе статус чемпиона страны и для этого команде Сергея Семака нужно обыгрывать «Ростов».
«Ростов»
Подопечные Джонатана Альбы подсластили себе концовку сезона и поднялись на комфортную десятую строчку в таблице. Дальше – непонятные перспективы с финансированием и неясная судьба самого тренера. На сейчас задача минимум выполнена – «желто-синие» остаются в Премьер-лиге.
Последние три игры:
- Акрон – Ростов 1:3
- Динамо Махачкала – Ростов 1:2
- Ростов – Оренбург 0:1
«Зенит»
Питерцы близки к тому, чтобы вернуть себе звание чемпионов России. Дабы не оглядываться на параллельный матч с участием «Краснодара» («быки» принимают «Оренбург», шансы на потерю очков стремятся к нулю) «сине-бело-голубым» необходимо с любым счетом побеждать на «Ростов Арене». Рабочая схема для самой финансово могущественной команды страны.
Последние три игры:
- Зенит – Сочи 2:1
- ЦСКА – Зенит 1:3
- Зенит – Ахмат 2:0
Очные встречи
- Зенит – Ростов 2:1
- Ростов – Зенит 0:1
- Зенит – Ростов 2:0
Прогноз на матч «Ростов» – «Зенит»
У «Зенита» хватает игровых проблем (в частности крайне нестабильная линия атаки, несмотря на громкие имена), но «золото» находится на расстоянии вытянутой руки. Полагаем, что команда Сергея Семака добьется своего в не самом результативном матче.
Прогноз: победа «Зенита» и тотал меньше 3,5 голов. Коэффициент – 2,00. Прогноз на счет – 0:2.