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«Краснодар» – «Оренбург»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.95

16 мая 2026 8:31
Краснодар - Оренбург
17 мая 2026, воскресенье 18:00 | Россия. Премьер-лига, 30 тур
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1.95
Победа «Краснодара» с форой (-1,5)
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17 мая состоится матч 30-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Краснодар» примет «Оренбург». Хозяева ведут борьбу за чемпионство и обладают лучшей атакой лиги, а гости обезопасили себя от вылета и доигрывают сезон. Разница в классе и турнирной мотивации колоссальна.

«Краснодар»

«Быки» продолжают погоню за титулом и находятся в отличной форме. Команда забивает в 19 последних матчах РПЛ и наколотила 57 мячей в 29 турах – это лучший показатель в лиге. В последних 5 встречах «Краснодар» забил 6 мячей (1,20 в среднем) и пропустил 4 (0,80). Джон Кордоба с 21 голом в 39 матчах является главной ударной силой. После поражения от «Динамо» (1:2), кубковой победы над тем же «Динамо» по пенальти, а также успехов над «Акроном» (1:0), «Динамо» Махачкала (2:1) и «Спартаком» (2:1) команда занимает 2-е место с 63 очками. «Краснодар» выиграл 7 последних очных встреч с «Оренбургом» и забивает в 13 матчах подряд против этого соперника – это абсолютное доминирование.

«Оренбург»

Оренбуржцы решили задачу сохранения прописки и доигрывают сезон. Команда забивает в 4 последних матчах и в среднем по 1,00 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч. Хорди Томпсон с 5 голами в 30 матчах не является звeздным бомбардиром. После победы над «Крыльями Советов» (1:0), поражений от «Сочи» (1:3) и «Локомотива» (0:1), а также победы над «Ростовом» (1:0) и «Пари НН» (2:1) команда занимает 11-е место. «Оренбург» проиграл «Краснодару» в 7 последних очных встречах и пропускает в 13 последних личных матчах.

Факты о командах:

«Краснодар»

  • Забивает в 19 последних матчах РПЛ
  • Выиграл 7 последних очных встреч с «Оренбургом»
  • Забивает «Оренбургу» в 13 последних личных матчах
  • Лучшая атака лиги – 57 голов в 29 турах

«Оренбург»

  • Забивает в 4 последних матчах
  • Проиграл 7 последних очных встреч «Краснодару»
  • Пропускает от «Краснодара» в 13 последних личных матчах
  • Доигрывает сезон без турнирной мотивации

История противостояний

  • «Краснодар» выиграл 7 последних очных встреч
  • «Краснодар» забивает в 13 последних личных матчах
  • Последняя встреча: разгромная победа «Краснодара» (4:0) в Кубке

Прогноз на матч «Краснодар» – «Оренбург»

«Краснодар» борется за титул и исторически доминирует над «Оренбургом» – 7 побед подряд и 13 матчей с забитыми мячами. «Оренбург» доигрывает сезон и проиграл все последние личные встречи. Наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа хозяев с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Краснодара» с форой (-1,5) – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Оренбурга» меньше 0,5

1.95
Победа «Краснодара» с форой (-1,5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Оренбург Краснодар
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