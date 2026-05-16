«Краснодар» – «Оренбург»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.95

17 мая состоится матч 30-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Краснодар» примет «Оренбург». Хозяева ведут борьбу за чемпионство и обладают лучшей атакой лиги, а гости обезопасили себя от вылета и доигрывают сезон. Разница в классе и турнирной мотивации колоссальна.

«Краснодар»

«Быки» продолжают погоню за титулом и находятся в отличной форме. Команда забивает в 19 последних матчах РПЛ и наколотила 57 мячей в 29 турах – это лучший показатель в лиге. В последних 5 встречах «Краснодар» забил 6 мячей (1,20 в среднем) и пропустил 4 (0,80). Джон Кордоба с 21 голом в 39 матчах является главной ударной силой. После поражения от «Динамо» (1:2), кубковой победы над тем же «Динамо» по пенальти, а также успехов над «Акроном» (1:0), «Динамо» Махачкала (2:1) и «Спартаком» (2:1) команда занимает 2-е место с 63 очками. «Краснодар» выиграл 7 последних очных встреч с «Оренбургом» и забивает в 13 матчах подряд против этого соперника – это абсолютное доминирование.

«Оренбург»

Оренбуржцы решили задачу сохранения прописки и доигрывают сезон. Команда забивает в 4 последних матчах и в среднем по 1,00 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч. Хорди Томпсон с 5 голами в 30 матчах не является звeздным бомбардиром. После победы над «Крыльями Советов» (1:0), поражений от «Сочи» (1:3) и «Локомотива» (0:1), а также победы над «Ростовом» (1:0) и «Пари НН» (2:1) команда занимает 11-е место. «Оренбург» проиграл «Краснодару» в 7 последних очных встречах и пропускает в 13 последних личных матчах.

Факты о командах:

«Краснодар»

Забивает в 19 последних матчах РПЛ

Выиграл 7 последних очных встреч с «Оренбургом»

Забивает «Оренбургу» в 13 последних личных матчах

Лучшая атака лиги – 57 голов в 29 турах

«Оренбург»

Забивает в 4 последних матчах

Проиграл 7 последних очных встреч «Краснодару»

Пропускает от «Краснодара» в 13 последних личных матчах

Доигрывает сезон без турнирной мотивации

История противостояний

«Краснодар» выиграл 7 последних очных встреч

«Краснодар» забивает в 13 последних личных матчах

Последняя встреча: разгромная победа «Краснодара» (4:0) в Кубке

Прогноз на матч «Краснодар» – «Оренбург»

«Краснодар» борется за титул и исторически доминирует над «Оренбургом» – 7 побед подряд и 13 матчей с забитыми мячами. «Оренбург» доигрывает сезон и проиграл все последние личные встречи. Наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа хозяев с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки: