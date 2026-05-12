13 мая состоится матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» примет «Кристал Пэлас». Хозяева продолжают чемпионскую гонку и находятся в феноменальной форме, тогда как гости застряли в середине таблицы и доигрывают сезон без турнирных задач. Разница в классе и мотивации колоссальна, но «орлы» умеют огрызаться в матчах с грандами.

«Манчестер Сити»

«Горожане» ведут отчаянную борьбу за титул и не имеют права на осечку. После 35 туров команда набрала 74 очка и занимает 2-е место. Беспроигрышная серия в АПЛ достигла 13 матчей, а серия с забитыми мячами – также 13 встреч подряд. Эрлинг Холанд с 40 голами в 54 матчах сезона продолжает штамповать голы и является главной угрозой для любой обороны. В последних 5 встречах «Сити» забил 11 мячей (2,20 в среднем) и пропустил 5 (1,00). После разгрома «Брентфорда» (3:0), результативной ничьей с «Эвертоном» (3:3), кубковой победы над «Саутгемптоном» (2:1) и минимальных побед над «Бернли» (1:0) и «Арсеналом» (2:1) команда находится на пике формы. «Сити» не проигрывает «Пэлас» в 8 из 10 последних личных встреч и забивает в 7 из 9 последних очных матчей.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» откровенно доигрывают сезон. Команда не побеждает в 4 последних турах АПЛ и пропускает в 5 матчах подряд – в среднем по 2,00 мяча за игру. После ничьей с «Эвертоном» (2:2), поражений от «Борнмута» (0:3) и «Ливерпуля» (1:3) команда явно потеряла концентрацию в чемпионате. При этом в Лиге конференций «Пэлас» добрался до финала, переиграв «Шахтер» (2:1 и 3:1), и это отвлекает ресурсы и внимание. Исмаила Сарр с 20 голами в 39 матчах проводит отличный сезон, и в последних 5 встречах команда забила 8 мячей (1,60 в среднем). Атака функционирует, но оборона трещит по швам. «Пэлас» забивает «Сити» в 5 из 7 последних очных матчей, что оставляет гостям надежду на гол престижа.

Факты о командах:

«Манчестер Сити»

Беспроигрышная серия из 13 матчей в АПЛ

Забивает в 13 последних турах подряд

Забивает в среднем 2,20 мяча за игру (последние 5 встреч)

Эрлинг Холанд – 40 голов в 54 матчах

«Кристал Пэлас»

Без побед в 4 последних турах АПЛ

Пропускает в 5 последних матчах подряд

Забивает в среднем 1,60 мяча за игру (последние 5 встреч)

Исмаила Сарр – 20 голов в 39 матчах

История противостояний

«Манчестер Сити» не проигрывает в 8 из 10 последних личных встреч

«Манчестер Сити» забивает в 7 из 9 последних очных матчей

«Кристал Пэлас» забивает в 5 из 7 последних очных встреч

Последняя встреча: победа «Манчестер Сити» (3:0)

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» борется за титул и не имеет права терять очки. Команда забивает в 13 турах подряд и находится в отличной форме. «Кристал Пэлас» доигрывает сезон и мысленно уже в финале Лиги конференций. Однако «орлы» стабильно забивают в очных встречах с «Сити», а оборона хозяев не всегда безупречна. Наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа «горожан» в результативном матче, где гости смогут ответить одним голом.

Рекомендованные ставки: