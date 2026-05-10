11 мая состоится матч 33-го тура российской Первой лиги, в котором ярославский «Шинник» примет московское «Торпедо». Хозяева выдали впечатляющую серию и не проигрывают на протяжении 10 туров, тогда как гости пытаются реанимировать сезон и подобраться к стыковой зоне. Встреча обещает стать принципиальной и упорной, учитывая историю противостояний и текущую форму обеих команд.

«Шинник»

Ярославцы поймали фантастический ритм и превратились в одну из самых стабильных команд лиги. Десять матчей без поражений – это результат чeтко выстроенной игры в обороне и уверенности в своих силах. На дистанции 5 последних встреч «Шинник» пропускает в среднем всего 0,40 мяча за игру и не пропускает в 6 из 8 последних матчей. Атака также заслуживает комплиментов: 1,80 забитых голов на том же отрезке и 5 туров подряд с голами. Победа над «Уралом» (1:0) в гостях стала настоящим заявлением о серьeзности намерений. Даниил Корнюшин с 6 мячами в 31 матче не является звeздным бомбардиром, но команда берeт своe коллективными действиями и отличной организацией. Важный козырь: «Шинник» не проигрывает «Торпедо» дома в 7 последних встречах.

«Торпедо»

Москвичи переживают перестройку и пытаются найти свою игру. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, но стабильности всe равно не хватает. В последних 5 встречах «Торпедо» забило 7 мячей (1,40 в среднем) и пропустило 5 (1,00). Александр Юшин с 8 голами в 29 матчах ведeт команду вперeд, но в гостевых играх против организованных соперников торпедовцы часто теряются. Победа над «Чайкой» (2:0) в прошлом туре добавила позитива, однако до этого были поражения и невыразительные ничьи. Автозаводцы забивают в 8 из 10 последних встреч, что оставляет им шансы даже в Ярославле. При этом «Торпедо» не проигрывает «Шиннику» в 7 последних очных матчах во всех турнирах – это серьeзный психологический козырь.

Факты о командах:

«Шинник»

Беспроигрышная серия из 10 матчей

Пропускает в среднем 0,40 мяча за игру (последние 5 встреч)

Забивает в 5 последних турах подряд

Не проигрывает «Торпедо» дома в 7 последних матчах

«Торпедо»

Не проигрывает в 8 из 10 последних встреч

Забивает в среднем 1,40 мяча за игру (последние 5 встреч)

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Не проигрывает «Шиннику» в 7 последних очных встречах

История противостояний

«Торпедо» не проигрывает в 7 последних личных встречах

«Шинник» не проигрывает дома «Торпедо» в 7 последних матчей

Последняя встреча: ничья (0:0) в Москве

Прогноз на матч «Шинник» – «Торпедо»

Уникальная ситуация: «Шинник» не проигрывает дома «Торпедо» 7 матчей подряд, а «Торпедо» не проигрывает «Шиннику» в 7 последних очных встречах во всех турнирах. Это противостояние равных по духу соперников, где многое решат нюансы. Ярославцы пребывают в фантастической форме и отлично обороняются, москвичи же стабильно забивают. Учитывая оборонительную мощь хозяев и историческую склонность этой пары к ничейным исходам, наиболее вероятным сценарием видится результативный мир.

Рекомендованные ставки: