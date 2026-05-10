11 мая состоится матч 33-го тура российской Первой лиги, в котором екатеринбургский «Урал» примет челнинский «КАМАЗ». Обе команды ведут борьбу за высокие места и находятся в группе лидеров. Хозяева славятся надeжной обороной и прагматичным стилем, гости же поймали победный ритм и намерены продлить удачную серию. Встреча обещает стать тактической дуэлью равных по классу соперников.

«Урал»

Екатеринбуржцы проводят добротный сезон и обосновались на 3-м месте с 58 очками. Команда пропускает в среднем всего 0,40 мяча за игру в последних 5 встречах – это лучший показатель в лиге на текущем отрезке. Оборона «шмелей» действует дисциплинированно и редко позволяет соперникам создавать опасные моменты. В атаке дела обстоят неплохо: 1,40 забитых голов на той же дистанции. Мартин Секулич с 9 мячами в 33 матчах является главной ударной силой. Поражение от «Шинника» (0:1) в прошлом туре стало неприятным сюрпризом, но до этого «Урал» выдал серию из уверенных побед над «Челябинском» (2:1), «Торпедо» (2:0) и «Соколом» (3:0). Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и явно нацелена на прямое попадание в стыки, а то и выше.

«КАМАЗ»

Челнинцы набрали крейсерский ход и выиграли 3 последних матча подряд. Победы над «Спартаком Кострома» (2:0), «Чайкой» (2:1) и «Уфой» (1:0) вывели команду на 5-е место с 49 очками. Давид Караев с 13 голами в 33 матчах является лучшим бомбардиром и главной надеждой в атаке. Однако результативность команды остаeтся скромной – 1,00 забитых мяча в среднем за 5 встреч. Зато оборона приятно удивляет: 0,60 пропущенных голов на той же дистанции. «КАМАЗ» забивает в 3 последних турах и демонстрирует организованную игру, особенно на контратаках. Однако стоит отметить, что выездные матчи против топ-соперников челнинцам даются тяжело.

Факты о командах:

«Урал»

Пропускает в среднем 0,40 мяча за игру (последние 5 встреч)

Забивает в среднем 1,40 мяча за игру

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает «КАМАЗу» в 3 последних очных матчах

«КАМАЗ»

Победная серия из 3 матчей

Пропускает в среднем 0,60 мяча за игру (последние 5 встреч)

Забивает в среднем 1,00 мяча за игру

Давид Караев – 13 голов в 33 матчах

История противостояний

«Урал» забивает в 3 последних очных матчах

Последняя встреча: разгромная победа «КАМАЗа» (5:1)

В Екатеринбурге «Урал» выиграл предыдущий матч (2:1)

Прогноз на матч «Урал» – «КАМАЗ»

Обе команды хороши в обороне и прагматичны в атаке, что предвещает закрытый и осторожный футбол. «Урал» играет дома и имеет более высокий класс, а также отличную оборонительную статистику. «КАМАЗ» на ходу, но против организованных «шмелей» моментов будет немного. Учитывая, что «Урал» забивает челнинцам в трeх очных матчах подряд, а также надeжно действует в защите, наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа хозяев.

Рекомендованные ставки: