11 мая состоится матч 29-го тура Российской Премьер-лиги, в котором московский «Спартак» примет казанский «Рубин». Хозяева ведут борьбу за медали и место в Лиге чемпионов, а гости проводят впечатляющий отрезок и вплотную приблизились к еврокубковой зоне. Встреча обещает стать противостоянием двух полярных стилей: атакующей мощи красно-белых и грамотной оборонительной игры казанцев.
«Спартак»
Москвичи остаются одной из самых непредсказуемых команд чемпионата. С одной стороны, «Спартак» почти непобедим дома – всего одно поражение в 16 последних матчах на своeм поле. С другой – команда стабильно пропускает в 6 последних турах и в среднем по 1,20 мяча за игру. Атака по-прежнему остаeтся грозным оружием: 1,60 забитых голов на дистанции 5 встреч и 7 туров подряд с голами. Пабло Солари с 9 мячами в 36 матчах ведeт команду вперeд, но стабильности не хватает. После поражения от «Крыльев Советов» (1:2) «Спартак» сумел реабилитироваться в Кубке, одолев ЦСКА (1:0), что говорит о сохранении бойцовских качеств. Важный момент: красно-белые забивают «Рубину» в 6 последних очных матчах.
«Рубин»
Казанцы превратились в одну из самых организованных команд лиги. Беспроигрышная серия в чемпионате достигла 9 матчей, а в 3 последних турах команда вообще не пропускала – это лучший оборонительный показатель на текущем отрезке. В среднем «Рубин» пропускает всего 0,20 мяча за игру в последних 5 встречах. Обратная сторона – скромная результативность в атаке: 0,60 забитых голов на той же дистанции. Мирлинд Даку с 11 голами в 26 матчах остаeтся главной угрозой, но команда делает ставку на прагматизм и играет строго вторым номером на выезде. «Рубин» не проигрывает 9 туров подряд и явно намерен продлить серию даже в гостях у столичного гранда.
Факты о командах:
«Спартак»
- Почти непобедим дома – 15 из 16 последних матчей без поражений
- Забивает в 7 последних турах подряд
- Пропускает в 6 последних матчах
- Забивает «Рубину» в 6 последних очных встречах
«Рубин»
- Беспроигрышная серия из 9 матчей
- Не пропускает в 3 последних турах
- Пропускает в среднем 0,20 мяча за игру (последние 5 встреч)
- Забивает в среднем 0,60 мяча за игру
История противостояний
- «Спартак» не проигрывает в 5 из 7 последних очных встреч
- «Спартак» забивает в 6 последних личных матчах
- Последняя встреча: победа «Спартака» (2:0)
Прогноз на матч «Спартак» – «Рубин»
Ключевое противостояние домашней атакующей мощи «Спартака» и выездного оборонительного прагматизма «Рубина». Хозяева почти не проигрывают дома и стабильно забивают, но пропускают в 6 турах подряд. Гости не пропускают в 3 матчах кряду, но и забивают крайне мало. Учитывая, что «Спартак» неизменно огорчает «Рубин» в очных встречах, а казанцы делают ставку на закрытую игру, наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа хозяев.
Рекомендованные ставки:
- Тотал меньше 2,5 – коэффициент 1.83
- Победа «Спартака» с форой (0)