11 мая состоится матч 29-го тура Российской Премьер-лиги, в котором московский «Спартак» примет казанский «Рубин». Хозяева ведут борьбу за медали и место в Лиге чемпионов, а гости проводят впечатляющий отрезок и вплотную приблизились к еврокубковой зоне. Встреча обещает стать противостоянием двух полярных стилей: атакующей мощи красно-белых и грамотной оборонительной игры казанцев.

«Спартак»

Москвичи остаются одной из самых непредсказуемых команд чемпионата. С одной стороны, «Спартак» почти непобедим дома – всего одно поражение в 16 последних матчах на своeм поле. С другой – команда стабильно пропускает в 6 последних турах и в среднем по 1,20 мяча за игру. Атака по-прежнему остаeтся грозным оружием: 1,60 забитых голов на дистанции 5 встреч и 7 туров подряд с голами. Пабло Солари с 9 мячами в 36 матчах ведeт команду вперeд, но стабильности не хватает. После поражения от «Крыльев Советов» (1:2) «Спартак» сумел реабилитироваться в Кубке, одолев ЦСКА (1:0), что говорит о сохранении бойцовских качеств. Важный момент: красно-белые забивают «Рубину» в 6 последних очных матчах.

«Рубин»

Казанцы превратились в одну из самых организованных команд лиги. Беспроигрышная серия в чемпионате достигла 9 матчей, а в 3 последних турах команда вообще не пропускала – это лучший оборонительный показатель на текущем отрезке. В среднем «Рубин» пропускает всего 0,20 мяча за игру в последних 5 встречах. Обратная сторона – скромная результативность в атаке: 0,60 забитых голов на той же дистанции. Мирлинд Даку с 11 голами в 26 матчах остаeтся главной угрозой, но команда делает ставку на прагматизм и играет строго вторым номером на выезде. «Рубин» не проигрывает 9 туров подряд и явно намерен продлить серию даже в гостях у столичного гранда.

Факты о командах:

«Спартак»

Почти непобедим дома – 15 из 16 последних матчей без поражений

Забивает в 7 последних турах подряд

Пропускает в 6 последних матчах

Забивает «Рубину» в 6 последних очных встречах

«Рубин»

Беспроигрышная серия из 9 матчей

Не пропускает в 3 последних турах

Пропускает в среднем 0,20 мяча за игру (последние 5 встреч)

Забивает в среднем 0,60 мяча за игру

История противостояний

«Спартак» не проигрывает в 5 из 7 последних очных встреч

«Спартак» забивает в 6 последних личных матчах

Последняя встреча: победа «Спартака» (2:0)

Прогноз на матч «Спартак» – «Рубин»

Ключевое противостояние домашней атакующей мощи «Спартака» и выездного оборонительного прагматизма «Рубина». Хозяева почти не проигрывают дома и стабильно забивают, но пропускают в 6 турах подряд. Гости не пропускают в 3 матчах кряду, но и забивают крайне мало. Учитывая, что «Спартак» неизменно огорчает «Рубин» в очных встречах, а казанцы делают ставку на закрытую игру, наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа хозяев.

Рекомендованные ставки: