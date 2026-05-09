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10 мая в 33-м туре российской Первой лиги сыграют «Нефтехимик» и «Волга». Матч в Нижнекамске начнется в 17:30 (мск).

«Нефтехимик»

Команда Кирилла Новикова с 42 очками занимает 11-е место в Первой лиге. «Нефтехимик» добыл 10 побед, 12 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 38:37.

Последние результаты:

02.05.26 «Челябинск» – «Нефтехимик» – 2:0;

26.04.26 «Енисей» – «Нефтехимик» – 2:0;

22.04.26 «Нефтехимик» – «Черноморец» – 4:0.

«Волга»

«Волга» набрала 36 очков и занимает 13-е место. Подопечные Михаила Белова добыли 9 побед, 9 ничьих и потерпели 14 поражений, разница мячей – 33:43.

Предыдущие результаты:

03.05.26 «Волга» – «Сокол» – 0:1;

25.04.26 «Ротор» – «Волга» – 0:0;

22.04.26 «Волга» – «Чайка» – 2:1.

Очные встречи

20.09.25 «Волга» – «Нефтехимик» – 1:4;

20.11.22 «Нефтехимик» – «Волга» – 1:2;

02.11.22 «Нефтехимик» – «Волга» – 1:2.

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Волга»

Матч середняков, которые доигрывают сезон без турнирной мотивации. У «Волги» есть стимул отомстить за разгромное поражение в первом круге (1:4). Статистика также благоволит ульяновцам: последние 5 очных матчей этих команд завершались гостевыми победами. Однако мы предлагаем более осторожную ставку.