09 мая 2026 11:37
Нефтехимик - Волга
10 мая 2026, воскресенье 17:30 | Россия. PARI Первая лига, 33 турПерейти в онлайн матча
10 мая в 33-м туре российской Первой лиги сыграют «Нефтехимик» и «Волга». Матч в Нижнекамске начнется в 17:30 (мск).
«Нефтехимик»
Команда Кирилла Новикова с 42 очками занимает 11-е место в Первой лиге. «Нефтехимик» добыл 10 побед, 12 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 38:37.
Последние результаты:
- 02.05.26 «Челябинск» – «Нефтехимик» – 2:0;
- 26.04.26 «Енисей» – «Нефтехимик» – 2:0;
- 22.04.26 «Нефтехимик» – «Черноморец» – 4:0.
«Волга»
«Волга» набрала 36 очков и занимает 13-е место. Подопечные Михаила Белова добыли 9 побед, 9 ничьих и потерпели 14 поражений, разница мячей – 33:43.
Предыдущие результаты:
- 03.05.26 «Волга» – «Сокол» – 0:1;
- 25.04.26 «Ротор» – «Волга» – 0:0;
- 22.04.26 «Волга» – «Чайка» – 2:1.
Очные встречи
- 20.09.25 «Волга» – «Нефтехимик» – 1:4;
- 20.11.22 «Нефтехимик» – «Волга» – 1:2;
- 02.11.22 «Нефтехимик» – «Волга» – 1:2.
Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Волга»
Матч середняков, которые доигрывают сезон без турнирной мотивации. У «Волги» есть стимул отомстить за разгромное поражение в первом круге (1:4). Статистика также благоволит ульяновцам: последние 5 очных матчей этих команд завершались гостевыми победами. Однако мы предлагаем более осторожную ставку.
- Прогноз – Х2 с кф. 1.65.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.50.