10 мая в 33-м туре Первой лиги сыграют «Уфа» и «Ротор». Матч в Уфе начнется в 10:00 (мск).
«Уфа»
Команда Омари Тетрадзе с 31 очком занимает 15-е место. «Уфа» добыла 7 побед, 10 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 30:37.
Последние результаты:
- 26.04.26 «Родина» – «Уфа» – 1:0;
- 22.04.26 «Уфа» – КАМАЗ – 0:1;
- 18.04.26 «Уфа» – «Черноморец» – 1:0.
«Ротор»
«Ротор» набрал 53 очка и занимает 4-е место. Подопечные Дмитрия Парфенова добыли 14 побед, 11 ничьих и потерпели 7 поражений, разница мячей – 42:25.
Предыдущие результаты:
- 04.05.26 «Арсенал» – «Ротор» – 2:2;
- 25.04.26 «Ротор» – «Волга» – 0:0;
- 22.04.26 «Ротор» – «Родина» – 2:0.
Очные встречи
- 10.08.25 «Ротор» – «Уфа» – 1:0;
- 24.05.25 «Ротор» – «Уфа» – 0:2;
- 27.10.24 «Уфа» – «Ротор» – 2:0.
Прогноз на матч «Уфа» – «Ротор»
«Ротор» почти гарантировал себе попадание в стыковые матчи, а вот «Уфа» после серии из 3 поражений вплотную приблизилась к зоне вылета. Благо, конкуренты играют еще хуже, так что у «Уфы» остается гандикап в 2 очка над 18-м местом.
Обеим командам нужны очки, но фаворитом выглядят гости. Волгоградцы не проигрывали в 2026 году в официальных матчах и пропустили лишь 25 мячей (2-й результат в лиге).
- Прогноз – П2 с кф. 2.25.
- Прогноз на точный счет – 0:1 с кф. 5.50.