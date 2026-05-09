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10 мая в 33-м туре Первой лиги сыграют «Уфа» и «Ротор». Матч в Уфе начнется в 10:00 (мск).

«Уфа»

Команда Омари Тетрадзе с 31 очком занимает 15-е место. «Уфа» добыла 7 побед, 10 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 30:37.

Последние результаты:

26.04.26 «Родина» – «Уфа» – 1:0;

22.04.26 «Уфа» – КАМАЗ – 0:1;

18.04.26 «Уфа» – «Черноморец» – 1:0.

«Ротор»

«Ротор» набрал 53 очка и занимает 4-е место. Подопечные Дмитрия Парфенова добыли 14 побед, 11 ничьих и потерпели 7 поражений, разница мячей – 42:25.

Предыдущие результаты:

04.05.26 «Арсенал» – «Ротор» – 2:2;

25.04.26 «Ротор» – «Волга» – 0:0;

22.04.26 «Ротор» – «Родина» – 2:0.

Очные встречи

10.08.25 «Ротор» – «Уфа» – 1:0;

24.05.25 «Ротор» – «Уфа» – 0:2;

27.10.24 «Уфа» – «Ротор» – 2:0.

Прогноз на матч «Уфа» – «Ротор»

«Ротор» почти гарантировал себе попадание в стыковые матчи, а вот «Уфа» после серии из 3 поражений вплотную приблизилась к зоне вылета. Благо, конкуренты играют еще хуже, так что у «Уфы» остается гандикап в 2 очка над 18-м местом.

Обеим командам нужны очки, но фаворитом выглядят гости. Волгоградцы не проигрывали в 2026 году в официальных матчах и пропустили лишь 25 мячей (2-й результат в лиге).