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«Уфа» – «Ротор»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 2.25

09 мая 2026 11:02
Уфа - Ротор
10 мая 2026, воскресенье 10:00 | Россия. PARI Первая лига, 33 тур
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2.25
Победа «Ротора»
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10 мая в 33-м туре Первой лиги сыграют «Уфа» и «Ротор». Матч в Уфе начнется в 10:00 (мск).

«Уфа»

Команда Омари Тетрадзе с 31 очком занимает 15-е место. «Уфа» добыла 7 побед, 10 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 30:37.

Последние результаты:

  • 26.04.26 «Родина» – «Уфа» – 1:0;
  • 22.04.26 «Уфа» – КАМАЗ – 0:1;
  • 18.04.26 «Уфа» – «Черноморец» – 1:0.

«Ротор»

«Ротор» набрал 53 очка и занимает 4-е место. Подопечные Дмитрия Парфенова добыли 14 побед, 11 ничьих и потерпели 7 поражений, разница мячей – 42:25.

Предыдущие результаты:

  • 04.05.26 «Арсенал» – «Ротор» – 2:2;
  • 25.04.26 «Ротор» – «Волга» – 0:0;
  • 22.04.26 «Ротор» – «Родина» – 2:0.

Очные встречи

  • 10.08.25 «Ротор» – «Уфа» – 1:0;
  • 24.05.25 «Ротор» – «Уфа» – 0:2;
  • 27.10.24 «Уфа» – «Ротор» – 2:0.

Прогноз на матч «Уфа» – «Ротор»

«Ротор» почти гарантировал себе попадание в стыковые матчи, а вот «Уфа» после серии из 3 поражений вплотную приблизилась к зоне вылета. Благо, конкуренты играют еще хуже, так что у «Уфы» остается гандикап в 2 очка над 18-м местом.

Обеим командам нужны очки, но фаворитом выглядят гости. Волгоградцы не проигрывали в 2026 году в официальных матчах и пропустили лишь 25 мячей (2-й результат в лиге).

  • Прогноз – П2 с кф. 2.25.
  • Прогноз на точный счет – 0:1 с кф. 5.50.

2.25
Победа «Ротора»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
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