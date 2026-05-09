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«Ремо» – «Палмейрас»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 2.45

09 мая 2026 11:59
Ремо - Палмейрас
10 мая 2026, воскресенье 22:00 | Бразилия. Серия А, 15 тур
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2.45
Победа «Палмейраса» с форой (-1)
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10 мая состоится матч 15-го тура бразильской Серии A. «Ремо» продолжает отчаянную борьбу за выживание и находится в зоне вылета, а «Палмейрас» единолично возглавляет таблицу и не знает поражений почти полтора десятка матчей подряд. Разница в классе и турнирном положении колоссальна, но аутсайдер способен огрызаться: команда забивает почти в каждой встрече, пусть и пропускает стабильно.

«Ремо»

Клуб из Белена – типичный представитель нижней части таблицы, который пытается компенсировать недостаток мастерства бойцовскими качествами. «Ремо» пропускает много и регулярно – в 5 последних матчах без «сухаря», в среднем по 1,60 гола за игру. Оборона допускает позиционные ошибки и плохо держит стандарты, чем соперники активно пользуются. В то же время команда не выглядит безнадeжной в атаке: 1,60 забитых мяча на том же отрезке – достойный показатель. Лучший бомбардир Алеф Манга с 4 голами в 15 матчах не хватает звeзд с неба, но умеет цепляться за мячи и создавать моменты в штрафной. Дома «Ремо» действует агрессивнее и регулярно наказывает фаворитов за недооценку: яркий пример – недавняя победа над «Ботафого» со счeтом 2:1.

«Палмейрас»

Лидер чемпионата подходит к матчу с впечатляющей серией из 14 встреч без поражений. Команда набрала крейсерский ход и сочетает прагматизм с умением дожимать оппонента. Оборона «Палмейраса» – лучшая в лиге: всего 0,40 пропущенных мяча в среднем за 5 последних игр. Такой надeжности позавидует любой конкурент. Атака также в порядке – 1,60 забитых гола на той же дистанции. Главная ударная сила – Хосе Лопес, наколотивший 14 мячей в 34 матчах сезона. Он умеет находить моменты даже в закрытых играх и отлично взаимодействует с флангами. «Палмейрас» не проигрывает в 9 последних турах Серии A и методично уничтожает любого соперника, который даeт слабину в защите.

Факты о командах:

«Ремо»

  • Забивает в 6 из 7 последних матчей

  • Пропускает в 5 последних встречах подряд

  • Одержал сенсационную победу над «Ботафого» (2:1) в прошлом туре

«Палмейрас»

  • Беспроигрышная серия из 14 матчей во всех турнирах
  • Пропускает в среднем 0,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает в 7 последних матчах
  • Лидер чемпионата с 10 победами в 14 турах

История противостояний

  • Команды не встречались в Серии A более 20 лет
  • Последний матч: победа «Ремо» в Серии B (2:1) в 2003 году

Прогноз на матч «Ремо» – «Палмейрас»

Класс и текущая форма говорят исключительно в пользу гостей. «Палмейрас» не проигрывает 14 матчей подряд и обладает образцовой обороной. Однако «Ремо» дома способен на сюрпризы и забивает в большинстве встреч. Учитывая, что лидер иногда позволяет себе расслабиться против аутсайдеров, хозяева могут рассчитывать на гол престижа. Но итоговый исход предрешeн: гости возьмут три очка за счeт более высокого мастерства и организации.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Палмейраса» с форой (-1) – коэффициент 2.45
  • Индивидуальный тотал «Палмейраса» больше 1,5

2.45
Победа «Палмейраса» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Бразилия. Серия А Палмейрас Ремо
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