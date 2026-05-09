10 мая на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» примет «Крылья Советов». Обе команды расположились во второй половине таблицы и ведут борьбу за сохранение прописки в элите, поэтому очный поединок приобретает дополнительный накал. Встреча обещает подарить болельщикам напряжeнный футбол с акцентом на атаку.

«Оренбург»

Оренбуржцы подходят к домашней игре с намерением реабилитироваться за гостевое поражение от «Сочи» (1:3). До этой неудачи команда выдала впечатляющий отрезок: минимальные победы над «Ростовом» (1:0) и «Пари НН» (2:1), а также нулевая ничья с «Рубином». Подопечные тренерского штаба демонстрируют характер и организованность на своeм поле. Лучший бомбардир «Оренбурга» Хорди Томпсон с 5 мячами в 29 матчах остаeтся главной надеждой в передней линии. В 3 последних турах чемпионата команда обязательно забивает, а всего в 5 предыдущих играх отличилась 4 раза при 5 пропущенных – баланс говорит об умении сдерживать соперника, но и о проблемах в завершении.

«Крылья Советов»

Самарский коллектив переживает контрастный отрезок: после ярких побед над «Спартаком» (2:1) и «Локомотивом» (2:0) команда оступилась в Сочи (1:2), а до этого сыграла вничью с ЦСКА (1:1) и «Ахматом» (2:2). На выезде «Крылья» проиграли 4 последних матча в РПЛ, что не может не тревожить перед визитом в Оренбург. В то же время атака волжан выглядит внушительно: они забивают в 7 встречах кряду, а средняя результативность на дистанции 5 игр достигает 1,60 гола за матч. Лидер нападения Иван Олейников (7 голов в 30 матчах) регулярно создаeт угрозы и дирижирует контригрой. Правда, оборона допускает ошибки – пропускали в 6 из 8 последних поединков.

Факты о командах:

«Оренбург»

Победа в 2 из 5 последних матчей

В среднем: 0,80 забито, 1,00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних матчах РПЛ

2 «сухих» матча в последних 4 турах

«Крылья Советов»

Победы в 2 из 5 последних матчей

В среднем: 1,60 забито, 1,20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 7 последних матчах во всех турнирах

Пропускает в 6 из 8 последних встреч

Поражения в 4 последних гостевых матчах РПЛ

История противостояний

«Крылья Советов» забивают в 10 последних очных матчах против «Оренбурга»

«Крылья» не проигрывают в 8 из 10 последних встреч во всех турнирах

«Оренбург» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей в рамках РПЛ

Прогноз на матч «Оренбург» – «Крылья Советов»

Игра с высокой вероятностью получится «верховой» и обоюдоострой. «Крылья Советов» превосходят соперника в атакующем потенциале, но стабильно пропускают на выезде. «Оренбург» цепок дома, забивает в трeх турах подряд и будет искать шансы в контратаках. Статистика личных встреч прямо указывает на результативность: самарцы забивали хозяевам в десяти очных матчах подряд. Логичным выбором становится ставка на обмен голами, которая выглядит наиболее надeжной с учeтом формы и мотивации обеих команд.

Рекомендованные ставки: