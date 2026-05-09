Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Оренбург» – «Крылья Советов»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.77

09 мая 2026 8:19
Оренбург - Крылья Советов
10 мая 2026, воскресенье 12:30 | Россия. Премьер-лига, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.77
Обе забьют — да
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

10 мая на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» примет «Крылья Советов». Обе команды расположились во второй половине таблицы и ведут борьбу за сохранение прописки в элите, поэтому очный поединок приобретает дополнительный накал. Встреча обещает подарить болельщикам напряжeнный футбол с акцентом на атаку.

«Оренбург»

Оренбуржцы подходят к домашней игре с намерением реабилитироваться за гостевое поражение от «Сочи» (1:3). До этой неудачи команда выдала впечатляющий отрезок: минимальные победы над «Ростовом» (1:0) и «Пари НН» (2:1), а также нулевая ничья с «Рубином». Подопечные тренерского штаба демонстрируют характер и организованность на своeм поле. Лучший бомбардир «Оренбурга» Хорди Томпсон с 5 мячами в 29 матчах остаeтся главной надеждой в передней линии. В 3 последних турах чемпионата команда обязательно забивает, а всего в 5 предыдущих играх отличилась 4 раза при 5 пропущенных – баланс говорит об умении сдерживать соперника, но и о проблемах в завершении.

«Крылья Советов»

Самарский коллектив переживает контрастный отрезок: после ярких побед над «Спартаком» (2:1) и «Локомотивом» (2:0) команда оступилась в Сочи (1:2), а до этого сыграла вничью с ЦСКА (1:1) и «Ахматом» (2:2). На выезде «Крылья» проиграли 4 последних матча в РПЛ, что не может не тревожить перед визитом в Оренбург. В то же время атака волжан выглядит внушительно: они забивают в 7 встречах кряду, а средняя результативность на дистанции 5 игр достигает 1,60 гола за матч. Лидер нападения Иван Олейников (7 голов в 30 матчах) регулярно создаeт угрозы и дирижирует контригрой. Правда, оборона допускает ошибки – пропускали в 6 из 8 последних поединков.

Факты о командах:

«Оренбург»

  • Победа в 2 из 5 последних матчей
  • В среднем: 0,80 забито, 1,00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних матчах РПЛ
  • 2 «сухих» матча в последних 4 турах

«Крылья Советов»

  • Победы в 2 из 5 последних матчей
  • В среднем: 1,60 забито, 1,20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 последних матчах во всех турнирах
  • Пропускает в 6 из 8 последних встреч
  • Поражения в 4 последних гостевых матчах РПЛ

История противостояний

  • «Крылья Советов» забивают в 10 последних очных матчах против «Оренбурга»
  • «Крылья» не проигрывают в 8 из 10 последних встреч во всех турнирах
  • «Оренбург» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей в рамках РПЛ

Прогноз на матч «Оренбург» – «Крылья Советов»

Игра с высокой вероятностью получится «верховой» и обоюдоострой. «Крылья Советов» превосходят соперника в атакующем потенциале, но стабильно пропускают на выезде. «Оренбург» цепок дома, забивает в трeх турах подряд и будет искать шансы в контратаках. Статистика личных встреч прямо указывает на результативность: самарцы забивали хозяевам в десяти очных матчах подряд. Логичным выбором становится ставка на обмен голами, которая выглядит наиболее надeжной с учeтом формы и мотивации обеих команд.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.77
  • Тотал больше 2,5

1.77
Обе забьют — да
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Оренбург
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+