10 мая на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» примет «Крылья Советов». Обе команды расположились во второй половине таблицы и ведут борьбу за сохранение прописки в элите, поэтому очный поединок приобретает дополнительный накал. Встреча обещает подарить болельщикам напряжeнный футбол с акцентом на атаку.
«Оренбург»
Оренбуржцы подходят к домашней игре с намерением реабилитироваться за гостевое поражение от «Сочи» (1:3). До этой неудачи команда выдала впечатляющий отрезок: минимальные победы над «Ростовом» (1:0) и «Пари НН» (2:1), а также нулевая ничья с «Рубином». Подопечные тренерского штаба демонстрируют характер и организованность на своeм поле. Лучший бомбардир «Оренбурга» Хорди Томпсон с 5 мячами в 29 матчах остаeтся главной надеждой в передней линии. В 3 последних турах чемпионата команда обязательно забивает, а всего в 5 предыдущих играх отличилась 4 раза при 5 пропущенных – баланс говорит об умении сдерживать соперника, но и о проблемах в завершении.
«Крылья Советов»
Самарский коллектив переживает контрастный отрезок: после ярких побед над «Спартаком» (2:1) и «Локомотивом» (2:0) команда оступилась в Сочи (1:2), а до этого сыграла вничью с ЦСКА (1:1) и «Ахматом» (2:2). На выезде «Крылья» проиграли 4 последних матча в РПЛ, что не может не тревожить перед визитом в Оренбург. В то же время атака волжан выглядит внушительно: они забивают в 7 встречах кряду, а средняя результативность на дистанции 5 игр достигает 1,60 гола за матч. Лидер нападения Иван Олейников (7 голов в 30 матчах) регулярно создаeт угрозы и дирижирует контригрой. Правда, оборона допускает ошибки – пропускали в 6 из 8 последних поединков.
Факты о командах:
«Оренбург»
- Победа в 2 из 5 последних матчей
- В среднем: 0,80 забито, 1,00 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает в 3 последних матчах РПЛ
- 2 «сухих» матча в последних 4 турах
«Крылья Советов»
- Победы в 2 из 5 последних матчей
- В среднем: 1,60 забито, 1,20 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает в 7 последних матчах во всех турнирах
- Пропускает в 6 из 8 последних встреч
- Поражения в 4 последних гостевых матчах РПЛ
История противостояний
- «Крылья Советов» забивают в 10 последних очных матчах против «Оренбурга»
- «Крылья» не проигрывают в 8 из 10 последних встреч во всех турнирах
- «Оренбург» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей в рамках РПЛ
Прогноз на матч «Оренбург» – «Крылья Советов»
Игра с высокой вероятностью получится «верховой» и обоюдоострой. «Крылья Советов» превосходят соперника в атакующем потенциале, но стабильно пропускают на выезде. «Оренбург» цепок дома, забивает в трeх турах подряд и будет искать шансы в контратаках. Статистика личных встреч прямо указывает на результативность: самарцы забивали хозяевам в десяти очных матчах подряд. Логичным выбором становится ставка на обмен голами, которая выглядит наиболее надeжной с учeтом формы и мотивации обеих команд.
Рекомендованные ставки:
- Обе забьют – да – коэффициент 1.77
- Тотал больше 2,5