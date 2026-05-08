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«Манчестер Сити» – «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 1.83

08 мая 2026 10:42
Манчестер Сити - Брентфорд
09 мая 2026, суббота 19:30 | Англия. Премьер-лига, 36 тур
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1.83
Победа «Брентфорда» с форой +1,5
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Девятого мая 2026 года в 19:30 по Москве состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии. Сражающийся за очередной чемпионский титул «Манчестер Сити» проэкзаменует гостей из столицы – «Брентфорд».

«Манчестер Сити»

«Горожане» серьезно подпортили свои шансы на чемпионство, допустив осечку на «Хилл Дикинсон Стэдиум» в Ливерпуле. Впрочем, «Сити» не собирается складывать оружие, о чем публично говорят Бернарду Силва, Эрлинг Холанд и другие звезды. Отставание от «Арсенала» 2 очка (по потерянным) и учитывая особенности соперника, «Сити» может дождаться ошибки «канониров».

Последние три игры:

  • Эвертон – Манчестер Сити 3:3
  • Манчестер Сити – Саутгемптон 2:1
  • Бернли – Манчестер Сити 0:1

«Брентфорд»

«Брентфорд» Кита Эндрюса – один из главных претендентов на приз зрительских симпатий в АПЛ. «Пчелы» безболезненно пережили потерю ключевых игроков (и тренера Томаса Франка) и могут попасть как минимум в Лигу конференций. Как максимум – «Брентфорд» может забраться в Лигу Европы.

Последние три игры:

  • Брентфорд – Вест Хэм 3:0
  • МЮ – Брентфорд 2:1
  • Брентфорд – Фулхэм 0:

Очные встречи

  • Манчестер Сити – Брентфорд 2:0 (Кубок лиги)
  • Брентфорд – Манчестер Сити 0:1
  • Брентфорд – Манчестер Сити 2:2

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Брентфорд»

«Ман Сити» не может позволить себе терять очки и с высокой долей вероятности сумеет оправдать статус фаворита. Впрочем, никто не говорит, что им будет легко. «Брентфорд» способен дать бой подопечным Гвардиолы и наверняка потреплет нервишки публике, которая соберется в эту субботу на «Этихад Стэдиум».

Прогноз: победа «Брентфорда» с форой +1,5, коэффициент – 1,83. Прогноз на счет – 2:1.

1.83
Победа «Брентфорда» с форой +1,5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Брентфорд Манчестер Сити
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