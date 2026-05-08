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Девятого мая 2026 года в 17:00 по Москве состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии. Прекрасно адаптировавшийся к жизни на высшем уровне «Сандерленд» примет «Манчестер Юнайтед».

«Сандерленд»

«Черные коты» фактически лишились шансов на выход в еврокубки, но при любых раскладах их первая кампания в АПЛ аж за 8 лет – большой успех. «Сандерленд» закрепился в статусе крепкого середняка, который способен бросить вызов даже самым грозным соперникам.

Последние три игры:

Вулверхэмптон – Сандерленд 1:1

Сандерленд – Ноттингем Форест 0:5

Астон Вилла – Сандерленд 4:3

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» пережил настоящий ренессанс после избавления от наскучившего всем и каждому Рубена Аморима и забронировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. «Красные дьяволы» существенно добавили после назначения Майкла Каррика и все идет к тому, что Майк получил должность менеджера «Юнайтед» на постоянной основе. Заслужил, чего уж там.

Последние три игры:

МЮ – Ливерпуль 3:2

МЮ – Брентфорд 2:1

Челси – МЮ 0:1

Очные встречи

МЮ – Сандерленд 2:0

Сандерленд – МЮ 0:3

МЮ – Сандерленд 3:1

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Манчестер Юнайтед»

«Сандерленд» откровенно «подзабил» на финиш кампании. В последних 2 турах «черные коты» умудрились влететь 0:5 «Ноттингему» и не справились с главным аутсайдером АПЛ «Вулверхэмптоном».

«МЮ» решил свои задачи и готов сыграть в веселый футбол на «Стэдиум оф лайт». Ждем как минимум обмена голами в матче, который не имеет принципиального турнирного значения.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1,67. Прогноз на счет – 1:2.