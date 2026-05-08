Девятого мая 2026 года в 17:00 по Москве состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии. Прекрасно адаптировавшийся к жизни на высшем уровне «Сандерленд» примет «Манчестер Юнайтед».
«Сандерленд»
«Черные коты» фактически лишились шансов на выход в еврокубки, но при любых раскладах их первая кампания в АПЛ аж за 8 лет – большой успех. «Сандерленд» закрепился в статусе крепкого середняка, который способен бросить вызов даже самым грозным соперникам.
Последние три игры:
- Вулверхэмптон – Сандерленд 1:1
- Сандерленд – Ноттингем Форест 0:5
- Астон Вилла – Сандерленд 4:3
«Манчестер Юнайтед»
«МЮ» пережил настоящий ренессанс после избавления от наскучившего всем и каждому Рубена Аморима и забронировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. «Красные дьяволы» существенно добавили после назначения Майкла Каррика и все идет к тому, что Майк получил должность менеджера «Юнайтед» на постоянной основе. Заслужил, чего уж там.
Последние три игры:
- МЮ – Ливерпуль 3:2
- МЮ – Брентфорд 2:1
- Челси – МЮ 0:1
Очные встречи
- МЮ – Сандерленд 2:0
- Сандерленд – МЮ 0:3
- МЮ – Сандерленд 3:1
Прогноз на матч «Сандерленд» – «Манчестер Юнайтед»
«Сандерленд» откровенно «подзабил» на финиш кампании. В последних 2 турах «черные коты» умудрились влететь 0:5 «Ноттингему» и не справились с главным аутсайдером АПЛ «Вулверхэмптоном».
«МЮ» решил свои задачи и готов сыграть в веселый футбол на «Стэдиум оф лайт». Ждем как минимум обмена голами в матче, который не имеет принципиального турнирного значения.
Прогноз: обе забьют, кеф – 1,67. Прогноз на счет – 1:2.