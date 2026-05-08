9 мая состоится матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Лацио» примет миланский «Интер». Встреча финалиста Кубка Италии и безоговорочного лидера чемпионата. Римляне находятся в неплохой форме, но «нерадзурри» имеют колоссальное историческое преимущество и продолжают борьбу за скудетто.

«Лацио»

Римляне подходят к матчу после гостевой победы над «Кремонезе» (2:1) и выхода в финал Кубка Италии. Команда не проигрывает на протяжении трeх последних туров и стабильно забивает в этих встречах. «Лацио» демонстрирует отличную результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Тейяни Нослин с 5 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром. Римляне не проигрывают в 9 из 11 последних матчей, но проигрывают в 8 последних встречах против «Интера», пропуская в 15 последних очных матчах.

«Интер»

«Нерадзурри» являются безоговорочным лидером чемпионата и имеют в активе больше всех побед – 26. Команда не проигрывает на протяжении 7 последних матчей Серии А и стабильно забивает в этих встречах. «Интер» имеет лучшую разницу мячей в турнире – 51 и является самой результативной командой – 82 гола в 35 турах. Лаутаро Мартинес с 22 голами в 41 матче является лучшим бомбардиром. «Нерадзурри» демонстрируют космическую результативность – 14 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.80 гола за матч. «Интер» не проигрывает в 8 последних матчах во всех турнирах и в 8 последних встречах против «Лацио», забивая в 15 последних очных матчах.

Факты о командах

«Лацио»

Не проигрывает в 3 последних матчах Серии А

Забивает в 3 последних матчах Серии А

В среднем: 1.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Проигрывает в 8 последних матчах против «Интера»

Пропускает в 15 последних очных матчах против «Интера»

«Интер»

Не проигрывает в 7 последних матчах Серии А

Забивает в 7 последних матчах Серии А

В среднем: 2.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 8 последних матчах против «Лацио»

Забивает в 15 последних очных матчах против «Лацио»

Прогноз на матч «Лацио» – «Интер»

«Интер» имеет колоссальное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Лацио» в 8 последних матчах, забивая в 15 последних встречах. «Нерадзурри» демонстрируют космическую результативность и являются безоговорочным лидером чемпионата. «Лацио» находится в неплохой форме, но противостоять лидеру будет крайне сложно. Ожидаем уверенную победу гостей.

Рекомендованные ставки