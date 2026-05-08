9 мая состоится матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Севилья» примет «Эспаньол». Встреча команд из нижней части турнирной таблицы имеет важное значение в борьбе за выживание. Хозяева имеют впечатляющее историческое преимущество, а гости не могут победить 17 туров подряд.

«Севилья»

Андалусийцы подходят к матчу после важнейшей домашней победы над «Реал Сосьедадом» (1:0), которая позволила покинуть зону вылета. Команда демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Акор Адамс с 8 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром. «Севилья» пропускает в 8 из 10 последних матчей, но не проигрывает в 6 из 8 последних домашних встреч и в 12 из 14 последних матчей против «Эспаньола», забивая в 15 последних очных встречах.

«Эспаньол»

Каталонцы подходят к матчу после домашнего поражения от «Реала» (0:2) и не могут одержать победу на протяжении 17 последних матчей Ла Лиги. Команда демонстрирует удручающую результативность в атаке – 1 гол в пяти последних играх и средний показатель 0.20 гола за матч. Кике Гарсия с 8 голами в 35 матчах является лучшим бомбардиром. «Эспаньол» пропускает в среднем 1.40 гола за игру и забивает в трeх последних матчах, а также в 5 из 7 последних очных встреч против «Севильи».

Факты о командах

«Севилья»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома

В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей против «Эспаньола»

Забивает в 15 последних очных матчах против «Эспаньола»

Победа в последнем матче над «Реал Сосьедадом» (1:0)

«Эспаньол»

Не может выиграть в 17 последних матчах Ла Лиги

В среднем: 0.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 из 7 последних очных матчей против «Севильи»

Проигрывает в 12 из 14 последних матчей против «Севильи»

Поражение в последнем матче от «Реала» (0:2)

Прогноз на матч «Севилья» – «Эспаньол»

«Севилья» имеет колоссальное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Эспаньолу» в 12 из 14 последних матчей, забивая в 15 последних встречах. Андалусийцы одержали важную победу в прошлом туре и находятся на эмоциональном подъeме. «Эспаньол» не может победить 17 туров подряд и практически не забивает. Ожидаем уверенную победу хозяев.

Рекомендованные ставки