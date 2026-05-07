8 мая состоится матч 33-го тура Первой лиги, в котором «Родина» примет «Челябинск». Встреча одного из лидеров чемпионата и крепкого середняка обещает быть интересной. Москвичи продолжают борьбу за прямой выход в РПЛ, а гости пытаются закрепиться в верхней половине таблицы.

«Родина»

Москвичи подходят к матчу после гостевой победы над «Черноморцем» (3:1) и не проигрывают в 10 из 12 последних матчей. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире – 25 и является самой результативной – 52 гола в 32 турах. «Родина» демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Артем Максименко с 13 голами в 31 матче является лучшим бомбардиром. Москвичи пропускают в среднем 0.80 гола за игру и постараются прервать серию поражений в очных матчах.

«Челябинск»

Гости подходят к матчу после домашней победы над «Нефтехимиком» (2:0) и демонстрируют неплохую результативность – 5 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.00 гола за матч. Рамазан Гаджимурадов с 9 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром. «Челябинск» пропускает в среднем 1.40 гола за игру и одержал три победы подряд в очных матчах против «Родины», не пропуская в трeх последних встречах.

Факты о командах

«Родина»

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

Лучшая разница мячей в турнире – 25

В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Проиграл 3 последних очных матча против «Челябинска»

Не забивает в 3 последних очных матчах против «Челябинска»

«Челябинск»

В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Победа в 3 последних очных матчах против «Родины»

Не пропускает в 3 последних очных матчах против «Родины»

Победа в последнем матче над «Нефтехимиком» (2:0)

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Родина» – «Челябинск»

«Родина» имеет преимущество домашнего поля и является одним из лидеров чемпионата, однако «Челябинск» владеет уникальным историческим преимуществом – три победы подряд в очных матчах без пропущенных мячей. Москвичи будут мотивированы прервать эту серию и продолжить борьбу за выход в РПЛ. Ожидаем, что хозяева сумеют одержать победу, но лeгкой прогулки не получится.

Рекомендованные ставки