4 мая на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» примет «Манчестер Сити». Встреча команды, доигрывающей сезон, и одного из главных претендентов на чемпионство. «Горожане» имеют колоссальное историческое преимущество и продолжают борьбу за титул.

«Эвертон»

«Ириски» подходят к матчу после гостевого поражения от «Вест Хэма» (1:2) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в четырeх последних матчах и демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Бету с 9 голами в 36 матчах является лучшим бомбардиром. «Эвертон» пропускает в трeх последних матчах и проигрывает в 18 последних очных встречах против «Манчестер Сити», пропуская в каждой из них.

«Манчестер Сити»

«Горожане» подходят к матчу после выхода в финал Кубка Англии и гостевой победы над «Бернли» (1:0). Команда одержала три победы подряд в АПЛ и стабильно забивает в 11 последних турах. «Манчестер Сити» демонстрирует отличную результативность – 12 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Эрлинг Холанд с 38 голами в 52 матчах остаeтся главной ударной силой. «Горожане» не проигрывают в 18 последних матчах против «Эвертона» и забивают в каждой из этих встреч. Команда одержала 6 побед подряд во всех турнирах.

Факты о командах

«Эвертон»

Не может выиграть в 3 последних матчах АПЛ

Забивает в 4 последних матчах АПЛ

Пропускает в 3 последних матчах АПЛ

Проигрывает в 18 последних очных матчах против «Манчестер Сити»

Пропускает в 18 последних очных матчах против «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити»

Победа в 3 последних матчах АПЛ

Забивает в 11 последних матчах АПЛ

В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру

Не проигрывает в 18 последних матчах против «Эвертона»

Забивает в 18 последних очных матчах против «Эвертона»

Прогноз на матч «Эвертон» – «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» имеет колоссальное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Эвертону» в 18 последних матчах, забивая в каждой из этих встреч. «Горожане» продолжают борьбу за чемпионство и находятся в отличной форме. «Эвертон» доигрывает сезон и не может победить три тура подряд. Ожидаем уверенную победу гостей.

Рекомендованные ставки