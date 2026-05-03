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«Урал» – «Шинник»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 1.65

03 мая 2026 7:00
Урал - Шинник
04 мая 2026, понедельник 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 32 тур
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1.65
Тотал матча меньше 2.5
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4 мая на «Екатеринбург Арене» состоится матч 32-го тура Первой лиги, в котором «Урал» примет ярославский «Шинник». Встреча команд из верхней части турнирной таблицы обещает быть напряжeнной. Хозяева продолжают борьбу за прямой выход в РПЛ, а гости демонстрируют впечатляющую беспроигрышную серию.

«Урал»

Екатеринбуржцы подходят к матчу в статусе одной из самых стабильных команд лиги и одержали три победы подряд. Команда демонстрирует образцовую игру в обороне – всего 1 пропущенный мяч в пяти последних играх и средний показатель 0.20 гола за матч. «Урал» забивает в среднем 2.40 гола за игру и одержал 4 победы подряд в очных матчах против «Шинника», забивая в каждой из этих встреч. Мартин Секулич с 8 голами в 31 матче является лучшим бомбардиром.

«Шинник»

Ярославцы подходят к матчу после разгромной домашней победы над «СКА-Хабаровск» (3:0) и не проигрывают на протяжении 9 последних матчей Первой лиги. Команда стабильно забивает в четырeх последних турах и демонстрирует отличную игру в обороне – всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Даниил Корнюшин с 6 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром. «Шинник» не пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах

«Урал»

  • Победа в 3 последних матчах Первой лиги
  • Забивает в 3 последних матчах Первой лиги
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.20 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру
  • Победа в 4 последних очных матчах против «Шинника»

«Шинник»

  • Не проигрывает в 9 последних матчах Первой лиги
  • Забивает в 4 последних матчах Первой лиги
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • Не пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • Проиграл 4 последних очных матча против «Урала»

Прогноз на матч «Урал» – «Шинник»

Встреча двух команд с образцовой игрой в обороне вряд ли порадует зрителей обилием голов. «Урал» имеет преимущество домашнего поля и одержал 4 победы подряд в очных матчах против «Шинника». Ярославцы не проигрывают 9 матчей подряд, но история встреч говорит в пользу хозяев. Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.65
  • Победа «Урала»

1.65
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Шинник Урал
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