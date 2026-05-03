4 мая на «Екатеринбург Арене» состоится матч 32-го тура Первой лиги, в котором «Урал» примет ярославский «Шинник». Встреча команд из верхней части турнирной таблицы обещает быть напряжeнной. Хозяева продолжают борьбу за прямой выход в РПЛ, а гости демонстрируют впечатляющую беспроигрышную серию.

«Урал»

Екатеринбуржцы подходят к матчу в статусе одной из самых стабильных команд лиги и одержали три победы подряд. Команда демонстрирует образцовую игру в обороне – всего 1 пропущенный мяч в пяти последних играх и средний показатель 0.20 гола за матч. «Урал» забивает в среднем 2.40 гола за игру и одержал 4 победы подряд в очных матчах против «Шинника», забивая в каждой из этих встреч. Мартин Секулич с 8 голами в 31 матче является лучшим бомбардиром.

«Шинник»

Ярославцы подходят к матчу после разгромной домашней победы над «СКА-Хабаровск» (3:0) и не проигрывают на протяжении 9 последних матчей Первой лиги. Команда стабильно забивает в четырeх последних турах и демонстрирует отличную игру в обороне – всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Даниил Корнюшин с 6 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром. «Шинник» не пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах

«Урал»

Победа в 3 последних матчах Первой лиги

Забивает в 3 последних матчах Первой лиги

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.20 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру

Победа в 4 последних очных матчах против «Шинника»

«Шинник»

Не проигрывает в 9 последних матчах Первой лиги

Забивает в 4 последних матчах Первой лиги

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Не пропускает в 5 из 7 последних матчей

Проиграл 4 последних очных матча против «Урала»

Прогноз на матч «Урал» – «Шинник»

Встреча двух команд с образцовой игрой в обороне вряд ли порадует зрителей обилием голов. «Урал» имеет преимущество домашнего поля и одержал 4 победы подряд в очных матчах против «Шинника». Ярославцы не проигрывают 9 матчей подряд, но история встреч говорит в пользу хозяев. Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов.

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