Третьего мая 2026 года в 19:30 состоится поединок 28-го тура чемпионата России. В Грозном «Ахмат» Станислава Черчесова померяется силами с «Пари НН».
«Ахмат»
Черчесов выполнил задачу минимум – в отличие от прошлого сезона «Ахмат» избежал нервной борьбы за место в элите и с комфортом осел девятой строчке в таблице Премьер-лиги. Финиш кампании не сулит больших перспектив, стало быть грозненцы спокойно доиграют последние туры и отправятся в отпуск.
Последние три игры:
- Зенит – Ахмат 2:0
- Ахмат – Балтика 1:1
- Спартак – Ахмат 3:1
«Пари НН»
«Пари НН» ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в РПЛ, однако не может забраться даже в зону «стыков». Для нижегородцев каждый матч, как последний. Драгоценные очки нужны здесь и сейчас. Шансы подняться с предпоследней строчки еще есть: после «Ахмата» у «НН» домашний поединок с кризисным ЦСКА и выезд в Казань.
Последние три игры:
- Пари НН – Спартак 1:2
- Оренбург – Пари НН 2:1
- Пари НН – Динамо Москва 1:1
Очные встречи
- Пари НН – Ахмат 1:2
- Пари НН – Ахмат 1:0
- Ахмат – Пари НН 0:2
Прогноз на матч «Ахмат» – «Пари НН»
По-хорошему, «Пари НН» необходимо побеждать в Грозном, но это не простая задача даже с учетом того, что соперник остался без турнирной мотивации. Ждем упорного и вязкого футбола с невысоким уровнем результативности. Одним уже ничего не нужно, другим – нужен хотя бы один зачетный балл.
Прогноз: тотал меньше 2,5 голов, коэффициент – 1,80. Прогноз на счет – 1:1.