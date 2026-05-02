Третьего мая 2026 года в 19:30 состоится поединок 28-го тура чемпионата России. В Грозном «Ахмат» Станислава Черчесова померяется силами с «Пари НН».

«Ахмат»

Черчесов выполнил задачу минимум – в отличие от прошлого сезона «Ахмат» избежал нервной борьбы за место в элите и с комфортом осел девятой строчке в таблице Премьер-лиги. Финиш кампании не сулит больших перспектив, стало быть грозненцы спокойно доиграют последние туры и отправятся в отпуск.

Последние три игры:

Зенит – Ахмат 2:0

Ахмат – Балтика 1:1

Спартак – Ахмат 3:1

«Пари НН»

«Пари НН» ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в РПЛ, однако не может забраться даже в зону «стыков». Для нижегородцев каждый матч, как последний. Драгоценные очки нужны здесь и сейчас. Шансы подняться с предпоследней строчки еще есть: после «Ахмата» у «НН» домашний поединок с кризисным ЦСКА и выезд в Казань.

Последние три игры:

Пари НН – Спартак 1:2

Оренбург – Пари НН 2:1

Пари НН – Динамо Москва 1:1

Очные встречи

Пари НН – Ахмат 1:2

Пари НН – Ахмат 1:0

Ахмат – Пари НН 0:2

Прогноз на матч «Ахмат» – «Пари НН»

По-хорошему, «Пари НН» необходимо побеждать в Грозном, но это не простая задача даже с учетом того, что соперник остался без турнирной мотивации. Ждем упорного и вязкого футбола с невысоким уровнем результативности. Одним уже ничего не нужно, другим – нужен хотя бы один зачетный балл.

Прогноз: тотал меньше 2,5 голов, коэффициент – 1,80. Прогноз на счет – 1:1.