2 мая в 35-м туре Серии А сыграют «Комо» и «Наполи». Матч в Комо начнется в 19:00 (мск).
«Комо»
Команда Сеска Фабрегаса с 61 очком занимает 5-е место в Серии А. «Комо» добыл 17 побед, 10 ничьих и потерпел 7 поражений, разница мячей – 59:28.
Последние результаты:
- 25.04.26 «Дженоа» – «Комо» – 0:2;
- 21.04.26 «Интер» – «Комо» – 3:2;
- 17.04.26 «Сассуоло» – «Комо» – 2:1.
«Наполи»
«Наполи» набрал 69 очков и занимает 2-е место. Подопечные Антонио Конте добыли 21 победу, 6 ничьих и потерпели 7 поражений, разница мячей – 52:33.
Предыдущие результаты:
- 24.04.26 «Наполи» – «Кремонезе» – 4:0;
- 18.04.26 «Наполи» – «Лацио» – 0:2;
- 12.04.26 «Парма» – «Наполи» – 1:1.
Очные встречи
- 10.02.26 «Наполи» – «Комо» – 1:1, пен. 6:7;
- 01.11.25 «Наполи» – «Комо» – 0:0;
- 23.02.25 «Комо» – «Наполи» – 2:1
Прогноз на матч «Комо» – «Наполи
В апреле неаполитанцы сыграли вничью с «Пармой» и проиграли «Лацио», чем добили и так еле дышащую интригу в борьбе за титул. Стимул «Наполи» – сохранить 2-е место и отомстить «Комо» за вылет из Кубка Италии. Подопечным Фабрегаса также нужны очки в борьбе за Лигу чемпионов, но их игра и результаты в апреле вызвали много вопросов. Едва ли победа над «Дженоа» все наладила
- Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.83.
- Прогноз на точный счет – 2:2 с кф. 14.00.