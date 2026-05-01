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«Комо» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 1.83

01 мая 2026 16:30
Комо - Наполи
02 мая 2026, суббота 19:00 | Италия. Серия А, 35 тур
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1.83
ОЗ – да
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2 мая в 35-м туре Серии А сыграют «Комо» и «Наполи». Матч в Комо начнется в 19:00 (мск).

«Комо»

Команда Сеска Фабрегаса с 61 очком занимает 5-е место в Серии А. «Комо» добыл 17 побед, 10 ничьих и потерпел 7 поражений, разница мячей – 59:28.

Последние результаты:

  • 25.04.26 «Дженоа» – «Комо» – 0:2;
  • 21.04.26 «Интер» – «Комо» – 3:2;
  • 17.04.26 «Сассуоло» – «Комо» – 2:1.

«Наполи»

«Наполи» набрал 69 очков и занимает 2-е место. Подопечные Антонио Конте добыли 21 победу, 6 ничьих и потерпели 7 поражений, разница мячей – 52:33.

Предыдущие результаты:

  • 24.04.26 «Наполи» – «Кремонезе» – 4:0;
  • 18.04.26 «Наполи» – «Лацио» – 0:2;
  • 12.04.26 «Парма» – «Наполи» – 1:1.

Очные встречи

  • 10.02.26 «Наполи» – «Комо» – 1:1, пен. 6:7;
  • 01.11.25 «Наполи» – «Комо» – 0:0;
  • 23.02.25 «Комо» – «Наполи» – 2:1

Прогноз на матч «Комо» – «Наполи

В апреле неаполитанцы сыграли вничью с «Пармой» и проиграли «Лацио», чем добили и так еле дышащую интригу в борьбе за титул. Стимул «Наполи» – сохранить 2-е место и отомстить «Комо» за вылет из Кубка Италии. Подопечным Фабрегаса также нужны очки в борьбе за Лигу чемпионов, но их игра и результаты в апреле вызвали много вопросов. Едва ли победа над «Дженоа» все наладила

  • Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.83.
  • Прогноз на точный счет – 2:2 с кф. 14.00.

1.83
ОЗ – да
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Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Наполи Комо
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