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«Балтика» – «Рубин»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 1.56

01 мая 2026 15:22
Балтика - Рубин
02 мая 2026, суббота 16:30 | Россия. Премьер-лига, 28 тур
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1.56
Тотал меньше 2,5 голов
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Второго мая 2026 года в 16:30 состоится поединок 28-го тура чемпионата России. В Калининграде сыграют амбициозная «Балтика» и словно забывший слово «поражение» казанский «Рубин».

«Балтика»

«Балтика» – главная сенсация завершающегося сезона. Команда Андрея Талалаева идет пятой, но все еще претендует на финиш в топ-3. В прошлом туре имела место неожиданная осечка – калининградцы с какой-то радости на своем поле влетели аутсайдеру «Акрону». Теперь «балтийцам» нужно постараться вернуть должок родной публике.

Последние три игры:

  • Балтика – Акрон 0:1
  • Ахмат – Балтика 1:1
  • Краснодар – Балтика 2:2

«Рубин»

«Драконы» потерпели всего одно (!) поражение после назначения на пост главного тренера испанца Франка Артиги. Да и было это еще в конце февраля. С тех пор – попробуйте вскройте. На означенной дистанции «Рубин» успел грохнуть «Краснодар», «Локомотив» и московское «Динамо».

Последние три игры:

  • Рубин – ЦСКА 0:0
  • Динамо Москва – Рубин 0:1
  • Рубин – Акрон 1:1

Очные встречи

  • Рубин – Балтика 0:3
  • Балтика – Рубин 0:1
  • Рубин – Балтика 1:0

Прогноз на матч «Балтика» – «Рубин»

Невзирая на более чем солидные турнирные показатели, «Балтика» не часто радует эффектными перфомансами. «Рубин» пытается перестроиться на более атакующую формацию (собственно, затем и позвали Артигу вместо прагматичного Рашида Рахимова), но получается с переменным успехом. Полагаем, что и сейчас команды не явят нам торжество искрометного футбола.

Прогноз: тотал меньше 2,5 голов, кеф – 1,56. Прогноз на счет 1:0/1:1.

1.56
Тотал меньше 2,5 голов
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Рубин Балтика
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