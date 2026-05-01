Второго мая 2026 года в 16:30 состоится поединок 28-го тура чемпионата России. В Калининграде сыграют амбициозная «Балтика» и словно забывший слово «поражение» казанский «Рубин».

«Балтика»

«Балтика» – главная сенсация завершающегося сезона. Команда Андрея Талалаева идет пятой, но все еще претендует на финиш в топ-3. В прошлом туре имела место неожиданная осечка – калининградцы с какой-то радости на своем поле влетели аутсайдеру «Акрону». Теперь «балтийцам» нужно постараться вернуть должок родной публике.

Последние три игры:

Балтика – Акрон 0:1

Ахмат – Балтика 1:1

Краснодар – Балтика 2:2

«Рубин»

«Драконы» потерпели всего одно (!) поражение после назначения на пост главного тренера испанца Франка Артиги. Да и было это еще в конце февраля. С тех пор – попробуйте вскройте. На означенной дистанции «Рубин» успел грохнуть «Краснодар», «Локомотив» и московское «Динамо».

Последние три игры:

Рубин – ЦСКА 0:0

Динамо Москва – Рубин 0:1

Рубин – Акрон 1:1

Очные встречи

Рубин – Балтика 0:3

Балтика – Рубин 0:1

Рубин – Балтика 1:0

Прогноз на матч «Балтика» – «Рубин»

Невзирая на более чем солидные турнирные показатели, «Балтика» не часто радует эффектными перфомансами. «Рубин» пытается перестроиться на более атакующую формацию (собственно, затем и позвали Артигу вместо прагматичного Рашида Рахимова), но получается с переменным успехом. Полагаем, что и сейчас команды не явят нам торжество искрометного футбола.

Прогноз: тотал меньше 2,5 голов, кеф – 1,56. Прогноз на счет 1:0/1:1.