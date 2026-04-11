12 апреля в рамках 5-го тура казахстанской Премьер-лиги «Актобе» на своeм поле примет «Каспий». Хозяева находятся в середине таблицы, но не могут выиграть уже 3 матча, а гости замыкают турнирную таблицу и не знают побед вовсе. «Актобе» дома традиционно силeн, и это идеальный момент для того, чтобы прервать неудачную серию.

Хозяева переживают не лучший отрезок. Команда не может выиграть в 3 последних матчах и пропускает в 6 последних. Но в атаке всe более-менее – 2 гола за игру в последних 5 матчах! Даниэль Созах (3 гола в 7 матчах) находится в отличной форме и способен разорвать любую оборону. Проблема – оборона: 1.4 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Актобе» пропускает в 10 из 12 последних матчей. Дома команда чувствует себя уверенно: не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на своeм поле. В личных встречах с «Каспием» статистика смешанная, но дома «Актобе» уже разбирал соперника 4:0.

Гости откровенно проваливают сезон. Команда находится на последнем месте и не может выиграть в 4 последних матчах. В атаке ещe теплится жизнь – 1.2 гола за игру в последних 5 матчах, André Amaral (1 гол) старается. Но оборона – 1.2 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Актобе» у гостей даже есть небольшое преимущество – 5 из 7 последних матчей без поражений, но в гостях у «Актобе» они уже проигрывали 0:4. Ехать в Актобе за очками будет крайне сложно.

Прогноз на матч «Актобе» – «Каспий»

«Актобе» нужна победа как воздух. Команда не может выиграть 3 матча, но дома у них отличная статистика. «Каспий» – худшая команда лиги, которая не выигрывает и приезжает в гости к «Актобе», где уже однажды проиграла 0:4. Хозяева должны брать три очка, используя свою мощную атаку. Гости могут забить, но вряд ли это спасeт их от поражения.

Рекомендованные ставки