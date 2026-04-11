Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Актобе» – «Каспий»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 1.52

11 апреля 2026 14:29
Актобе - Каспий
12 апр. 2026, воскресенье 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
Сделать ставку

12 апреля в рамках 5-го тура казахстанской Премьер-лиги «Актобе» на своeм поле примет «Каспий». Хозяева находятся в середине таблицы, но не могут выиграть уже 3 матча, а гости замыкают турнирную таблицу и не знают побед вовсе. «Актобе» дома традиционно силeн, и это идеальный момент для того, чтобы прервать неудачную серию.

«Актобе»

Хозяева переживают не лучший отрезок. Команда не может выиграть в 3 последних матчах и пропускает в 6 последних. Но в атаке всe более-менее – 2 гола за игру в последних 5 матчах! Даниэль Созах (3 гола в 7 матчах) находится в отличной форме и способен разорвать любую оборону. Проблема – оборона: 1.4 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Актобе» пропускает в 10 из 12 последних матчей. Дома команда чувствует себя уверенно: не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на своeм поле. В личных встречах с «Каспием» статистика смешанная, но дома «Актобе» уже разбирал соперника 4:0.

«Каспий»

Гости откровенно проваливают сезон. Команда находится на последнем месте и не может выиграть в 4 последних матчах. В атаке ещe теплится жизнь – 1.2 гола за игру в последних 5 матчах, André Amaral (1 гол) старается. Но оборона – 1.2 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Актобе» у гостей даже есть небольшое преимущество – 5 из 7 последних матчей без поражений, но в гостях у «Актобе» они уже проигрывали 0:4. Ехать в Актобе за очками будет крайне сложно.

Факты о командах

«Актобе»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах
  • Атака мощная: 2.00 гола за последние 5 игр
  • В среднем: 2.00 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Даниэль Созах (3 гола)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

«Каспий»

  • Не может выиграть в 4 последних матчах
  • Находится на последнем месте (15-е)
  • В среднем: 1.20 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: André Amaral (1 гол)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних очных матчей с «Актобе»

Прогноз на матч «Актобе» – «Каспий»

«Актобе» нужна победа как воздух. Команда не может выиграть 3 матча, но дома у них отличная статистика. «Каспий» – худшая команда лиги, которая не выигрывает и приезжает в гости к «Актобе», где уже однажды проиграла 0:4. Хозяева должны брать три очка, используя свою мощную атаку. Гости могут забить, но вряд ли это спасeт их от поражения.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Актобе» – коэффициент 1.52
  • Обе забьют – да

Автор: Ланьков Роман
Казахстан. Премьер-лига Каспий Актобе
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 