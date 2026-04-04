БАТЭ – «Барановичи»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 1.68

04 апреля 2026 10:58
БАТЭ - Барановичи
05 апр. 2026, воскресенье 15:30 | Беларусь. Высшая лига, 2 тур
1.68
Победа БАТЭ
5 апреля в рамках 2-го тура белорусской Высшей лиги БАТЭ примет «Барановичи». Хозяева стартовали с ничьей (0:0), гости проиграли «Ислочи» (0:2). БАТЭ является фаворитом благодаря классу и статистике личных встреч.

БАТЭ

Хозяева подходят к матчу в неплохой форме. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. В последних 5 играх БАТЭ забил 1.00 гола в среднем и пропустил 0.60. Оборона выглядит надeжно. В личных встречах с «Барановичами» БАТЭ не проигрывает в 6 последних матчах и забивает в 6 последних очных встречах.

«Барановичи»

Гости подходят к матчу после поражения от «Ислочи» (0:2). Команда не может выиграть в 6 последних матчах. В последних 5 играх «Барановичи» забили 0.80 гола в среднем и пропустили 1.60. Оборона уязвима. В личных встречах с БАТЭ у гостей статистика катастрофическая.

Факты о командах

БАТЭ

  • Ничья в последнем матче с «Неманом» (0:0)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 6 последних очных матчах с «Барановичами»

«Барановичи»

  • Поражение в последнем матче от «Ислочи» (0:2)
  • Не может выиграть в 6 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч БАТЭ – «Барановичи»

БАТЭ является явным фаворитом: команда имеет преимущество в классе, надeжную оборону и феноменальную статистику личных встреч (6 матчей без поражений). «Барановичи» находятся в кризисе и много пропускают. Учитывая разницу в классе и форме, наиболее вероятным сценарием выглядит победа БАТЭ с возможным «сухим» матчем.

Рекомендованные ставки

  • Победа БАТЭ – коэффициент 1.68
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига Барановичи БАТЭ
Другие прогнозы
14.04.2026
17:45
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Шабаб Аль-Ахли - Трактор
Победа «Шабаб Аль-Ахли»
14.04.2026
21:00
1.65
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Обе забьют – да
14.04.2026
21:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
Обе забьют – да
14.04.2026
22:00
1.80
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико - Барселона
Победа «Барселоны»
14.04.2026
22:00
1.58
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль - ПСЖ
«ПСЖ» не проиграет (X2) 
