5 апреля в рамках 2-го тура белорусской Высшей лиги БАТЭ примет «Барановичи». Хозяева стартовали с ничьей (0:0), гости проиграли «Ислочи» (0:2). БАТЭ является фаворитом благодаря классу и статистике личных встреч.
Хозяева подходят к матчу в неплохой форме. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. В последних 5 играх БАТЭ забил 1.00 гола в среднем и пропустил 0.60. Оборона выглядит надeжно. В личных встречах с «Барановичами» БАТЭ не проигрывает в 6 последних матчах и забивает в 6 последних очных встречах.
Гости подходят к матчу после поражения от «Ислочи» (0:2). Команда не может выиграть в 6 последних матчах. В последних 5 играх «Барановичи» забили 0.80 гола в среднем и пропустили 1.60. Оборона уязвима. В личных встречах с БАТЭ у гостей статистика катастрофическая.
Прогноз на матч БАТЭ – «Барановичи»
БАТЭ является явным фаворитом: команда имеет преимущество в классе, надeжную оборону и феноменальную статистику личных встреч (6 матчей без поражений). «Барановичи» находятся в кризисе и много пропускают. Учитывая разницу в классе и форме, наиболее вероятным сценарием выглядит победа БАТЭ с возможным «сухим» матчем.
Рекомендованные ставки
- Победа БАТЭ – коэффициент 1.68
- Тотал меньше 2.5 голов