Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Фенербахче» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 1.78

04 апреля 2026 10:50
Фенербахче - Бешикташ
05 апр. 2026, воскресенье 20:00 | Турция. Суперлига, 28 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
«Бешикташ» не проиграет (X2)
Сделать ставку

5 апреля в рамках 28-го тура турецкой Суперлиги состоится стамбульское дерби, в котором «Фенербахче» примет «Бешикташ». Хозяева занимают 2-е место с 60 очками, гости расположились на 4-й строчке с 52 очками. Это ключевое противостояние за место в Лиге чемпионов.

«Фенербахче»

Хозяева подходят к матчу в отличной атакующей форме. В последних 5 играх «Фенербахче» забил 2.60 гола в среднем и пропустил 1.40. Команда забивает в 6 из 8 последних матчей, но пропускает в 3 последних. Лучший бомбардир – Талиска (20 голов в 35 матчах). В личных встречах с «Бешикташем» дома «Фенербахче» имеет смешанную статистику.

«Бешикташ»

Гости находятся в отличной форме. Команда не проигрывает в 20 из 22 последних матчей и забивает в 27 из 29 последних. В последних 5 играх «Бешикташ» забил 1.80 гола в среднем и пропустил 0.60. Оборона выглядит надeжно. В личных встречах с «Фенербахче» в гостях «Бешикташ» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 7 последних очных встречах.

Факты о командах

«Фенербахче»

  • Победа в последнем матче над «Газиантепом» (4:1)
  • В среднем: 2.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Пропускает в 3 последних матчах

«Бешикташ»

  • Победа в последнем матче над «Касымпашой» (2:1)
  • Не проигрывает в 20 из 22 последних матчей
  • В среднем: 1.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 27 из 29 последних матчей

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Бешикташ»

Ожидается напряжeнное стамбульское дерби. «Бешикташ» находится в фантастической форме: 20 из 22 матчей без поражений и надeжная оборона. «Фенербахче» имеет мощную атаку, но пропускает в 3 последних матчах. В личных встречах «Бешикташ» традиционно успешно играет на выезде против «Фенербахче». Учитывая форму гостей и их статистику в дерби, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш «Бешикташа».

Рекомендованные ставки

  • «Бешикташ» не проиграет (X2) – коэффициент 1.78
  • Обе забьют – да

Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Бешикташ Фенербахче
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 