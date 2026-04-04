5 апреля в рамках 28-го тура турецкой Суперлиги состоится стамбульское дерби, в котором «Фенербахче» примет «Бешикташ». Хозяева занимают 2-е место с 60 очками, гости расположились на 4-й строчке с 52 очками. Это ключевое противостояние за место в Лиге чемпионов.

«Фенербахче»

Хозяева подходят к матчу в отличной атакующей форме. В последних 5 играх «Фенербахче» забил 2.60 гола в среднем и пропустил 1.40. Команда забивает в 6 из 8 последних матчей, но пропускает в 3 последних. Лучший бомбардир – Талиска (20 голов в 35 матчах). В личных встречах с «Бешикташем» дома «Фенербахче» имеет смешанную статистику.

«Бешикташ»

Гости находятся в отличной форме. Команда не проигрывает в 20 из 22 последних матчей и забивает в 27 из 29 последних. В последних 5 играх «Бешикташ» забил 1.80 гола в среднем и пропустил 0.60. Оборона выглядит надeжно. В личных встречах с «Фенербахче» в гостях «Бешикташ» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 7 последних очных встречах.

Факты о командах

«Фенербахче»

Победа в последнем матче над «Газиантепом» (4:1)

В среднем: 2.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Пропускает в 3 последних матчах

«Бешикташ»

Победа в последнем матче над «Касымпашой» (2:1)

Не проигрывает в 20 из 22 последних матчей

В среднем: 1.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 27 из 29 последних матчей

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Бешикташ»

Ожидается напряжeнное стамбульское дерби. «Бешикташ» находится в фантастической форме: 20 из 22 матчей без поражений и надeжная оборона. «Фенербахче» имеет мощную атаку, но пропускает в 3 последних матчах. В личных встречах «Бешикташ» традиционно успешно играет на выезде против «Фенербахче». Учитывая форму гостей и их статистику в дерби, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш «Бешикташа».

