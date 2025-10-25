В воскресенье, 26 октября, в 13-м туре РПЛ сыграют «Акрон» и «Локомотив». Игра состоится в Самаре, начало – в 13:00 (мск).

«Акрон»

Команда Заура Тедеева набрала 11 очков и находится на 12-й позиции в РПЛ. «Акрон» добыл 2 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 14:18.

Последние результаты «Акрона»:

21.10.25 ЦСКА – «Акрон» – 3:2 Кубок России;

18.10.25 «Пари НН» – «Акрон» – 0:1 РПЛ;

04.10.25 «Акрон» – «Зенит» –1:1 РПЛ.

«Локомотив»

«Локомотив» набрал 26 очков и лидирует в чемпионской гонке. Подопечные Михаила Галактионова добыли 7 побед и 5 раз сыграли вничью, разница мячей – 29:16.

Предыдущие результаты «Локомотива»:

23.10.25 «Балтика» – «Локомотив» – 1:2 Кубок России;

18.10.25 «Локомотив» – ЦСКА – 3:0 РПЛ;

04.10.25 «Динамо» М – «Локомотив» – 3:5 РПЛ.

Очные встречи

16.09.25 «Акрон» – «Локомотив» – 1:3;

20.08.25 «Локомотив» – «Акрон» – 2:0;

24.05.25 «Акрон» – «Локомотив» – 1:4;

20.07.24 «Локомотив» – «Акрон» – 3:2;

14.03.23 «Акрон» – «Локомотив» – 1:1 (пен. 7:6).

Прогноз на матч «Акрон» – «Локомотив»

«Локомотив» набрал отличный ход. Команда не слишком надежна в обороне, но забивает много и со вкусом.