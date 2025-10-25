Введите ваш ник на сайте
«Акрон» – «Локомотив»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2027 с коэффициентом 1.80

25 октября 2025 11:24
Акрон - Локомотив
26 окт. 2025, воскресенье 13:00 | Россия. Премьер-лига, 13 тур
1.80
Победа «Локомотива»
В воскресенье, 26 октября, в 13-м туре РПЛ сыграют «Акрон» и «Локомотив». Игра состоится в Самаре, начало – в 13:00 (мск).

«Акрон»

Команда Заура Тедеева набрала 11 очков и находится на 12-й позиции в РПЛ. «Акрон» добыл 2 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 14:18.

Последние результаты «Акрона»:

  • 21.10.25 ЦСКА – «Акрон» – 3:2 Кубок России;
  • 18.10.25 «Пари НН» – «Акрон» – 0:1 РПЛ;
  • 04.10.25 «Акрон» – «Зенит» –1:1 РПЛ.

«Локомотив»

«Локомотив» набрал 26 очков и лидирует в чемпионской гонке. Подопечные Михаила Галактионова добыли 7 побед и 5 раз сыграли вничью, разница мячей – 29:16.

Предыдущие результаты «Локомотива»:

  • 23.10.25 «Балтика» – «Локомотив» – 1:2 Кубок России;
  • 18.10.25 «Локомотив» – ЦСКА – 3:0 РПЛ;
  • 04.10.25 «Динамо» М – «Локомотив» – 3:5 РПЛ.

Очные встречи

  • 16.09.25 «Акрон» – «Локомотив» – 1:3;
  • 20.08.25 «Локомотив» – «Акрон» – 2:0;
  • 24.05.25 «Акрон» – «Локомотив» – 1:4;
  • 20.07.24 «Локомотив» – «Акрон» – 3:2;
  • 14.03.23 «Акрон» – «Локомотив» – 1:1 (пен. 7:6).

Прогноз на матч «Акрон» – «Локомотив»

«Локомотив» набрал отличный ход. Команда не слишком надежна в обороне, но забивает много и со вкусом.

  • Прогноз – П2 с коэффициентом 1.80.
  • Прогноз на точный счет – 1:3 с коэффициентом 13.00.

1.80
Победа «Локомотива»
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Локомотив Акрон
