25 октября 2025 11:24
Акрон - Локомотив
26 окт. 2025, воскресенье 13:00 | Россия. Премьер-лига, 13 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 26 октября, в 13-м туре РПЛ сыграют «Акрон» и «Локомотив». Игра состоится в Самаре, начало – в 13:00 (мск).
«Акрон»
Команда Заура Тедеева набрала 11 очков и находится на 12-й позиции в РПЛ. «Акрон» добыл 2 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 14:18.
Последние результаты «Акрона»:
- 21.10.25 ЦСКА – «Акрон» – 3:2 Кубок России;
- 18.10.25 «Пари НН» – «Акрон» – 0:1 РПЛ;
- 04.10.25 «Акрон» – «Зенит» –1:1 РПЛ.
«Локомотив»
«Локомотив» набрал 26 очков и лидирует в чемпионской гонке. Подопечные Михаила Галактионова добыли 7 побед и 5 раз сыграли вничью, разница мячей – 29:16.
Предыдущие результаты «Локомотива»:
- 23.10.25 «Балтика» – «Локомотив» – 1:2 Кубок России;
- 18.10.25 «Локомотив» – ЦСКА – 3:0 РПЛ;
- 04.10.25 «Динамо» М – «Локомотив» – 3:5 РПЛ.
Очные встречи
- 16.09.25 «Акрон» – «Локомотив» – 1:3;
- 20.08.25 «Локомотив» – «Акрон» – 2:0;
- 24.05.25 «Акрон» – «Локомотив» – 1:4;
- 20.07.24 «Локомотив» – «Акрон» – 3:2;
- 14.03.23 «Акрон» – «Локомотив» – 1:1 (пен. 7:6).
Прогноз на матч «Акрон» – «Локомотив»
«Локомотив» набрал отличный ход. Команда не слишком надежна в обороне, но забивает много и со вкусом.
- Прогноз – П2 с коэффициентом 1.80.
- Прогноз на точный счет – 1:3 с коэффициентом 13.00.
