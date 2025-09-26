Введите ваш ник на сайте
«Ростов» - «Краснодар»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2027 с коэффициентом 2.07

26 сентября 2025 11:15
Ростов - Краснодар
27 сент. 2025, суббота 19:00 | Россия. Премьер-лига, 10 тур
27 сентября 2025 года в 19:00 состоится поединок 10-го тура российской Премьер-Лиги. «Ростову» и «Краснодару» предстоит провести так называемое «Южное дерби».

«Ростов»

Команда Джонатана Альбы выступает с переменным успехом, набрав 9 очков. «Желто-синие» идут на 11-й строчке в таблице, однако о смене рулевого речь, судя по всему, пока не идет. Тем более, что в последнее время «Ростов» разгулялся в играх с серьезными оппонентами (ЦСКА, «Спартак»).

Последние три игры:

  • Балтика – Ростов 0:0
  • Спартак – Ростов 1:2
  • Ростов – ЦСКА 1:0

«Краснодар»

«Быки» несколько подпортили свое положение, потерпев болезненное поражение в домашней встрече с «Зенитом». «Краснодар» сохраняет лидерство в Премьер-Лиге, однако теперь отрыв от идущего вторым ЦСКА составляет всего лишь один балл.

Последние три игры:

  • Краснодар – Зенит 0:2
  • Крылья Советов – Краснодар 1:2
  • Краснодар – Акрон 2:1

Очные встречи

  • Краснодар – Ростов 4:2
  • Ростов – Краснодар 0:1
  • Краснодар – Ростов 2:0

Прогноз на матч «Ростов» – «Краснодар»

Фаворитом так называемого «Южного дерби» считаются гости, что вряд ли может удивить. «Ростов» будет стремиться испортить жизнь принципиальному сопернику, но мы считаем, что «Краснодар» сможет реабилитироваться за провал в игре с «Зенитом» и вернется на путь побед.

Прогноз: победа «Краснодара», коэффициент – 2.07. Прогноз на счет – 1:2.

Автор: Миронов Николай
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов
Рекомендуем
