27 сентября 2025 года в 19:00 состоится поединок 10-го тура российской Премьер-Лиги. «Ростову» и «Краснодару» предстоит провести так называемое «Южное дерби».

«Ростов»

Команда Джонатана Альбы выступает с переменным успехом, набрав 9 очков. «Желто-синие» идут на 11-й строчке в таблице, однако о смене рулевого речь, судя по всему, пока не идет. Тем более, что в последнее время «Ростов» разгулялся в играх с серьезными оппонентами (ЦСКА, «Спартак»).

Последние три игры:

Балтика – Ростов 0:0

Спартак – Ростов 1:2

Ростов – ЦСКА 1:0

«Краснодар»

«Быки» несколько подпортили свое положение, потерпев болезненное поражение в домашней встрече с «Зенитом». «Краснодар» сохраняет лидерство в Премьер-Лиге, однако теперь отрыв от идущего вторым ЦСКА составляет всего лишь один балл.

Последние три игры:

Краснодар – Зенит 0:2

Крылья Советов – Краснодар 1:2

Краснодар – Акрон 2:1

Очные встречи

Краснодар – Ростов 4:2

Ростов – Краснодар 0:1

Краснодар – Ростов 2:0

Прогноз на матч «Ростов» – «Краснодар»

Фаворитом так называемого «Южного дерби» считаются гости, что вряд ли может удивить. «Ростов» будет стремиться испортить жизнь принципиальному сопернику, но мы считаем, что «Краснодар» сможет реабилитироваться за провал в игре с «Зенитом» и вернется на путь побед.

Прогноз: победа «Краснодара», коэффициент – 2.07. Прогноз на счет – 1:2.