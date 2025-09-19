Введите ваш ник на сайте
Челябинск - Родина: прогноз на матч 11 тур Россия. PARI Первая лига – 20 сентября

19 сентября 2025 8:37
Челябинск - Родина
20 сент. 2025, суббота 15:00 | Россия. PARI Первая лига, 11 тур
1.90
Тотал больше 2.5 голов
20 сентября на стадионе в Челябинске пройдет матч 11 тура Первой лиги, где местный «Челябинск» примет «Родину». Команды находятся рядом в таблице, занимая шестое и седьмое места соответственно, и подходят к игре в хорошей форме. Встреча обещает стать напряженной и насыщенной по голевым моментам.

«Челябинск»

Хозяева демонстрируют стабильность в последние недели. Команда не проигрывает на протяжении пяти матчей подряд и уверенно держится в верхней части таблицы. «Челябинск» отличается надежностью в атаке – в каждом из десяти туров команда находила путь к воротам соперника. В последних пяти встречах коллектив забил 7 мячей и пропустил 4, что подтверждает сбалансированный характер игры. Лучший бомбардир Рамазан Гаджимурадов оформил 3 гола и является ключевой фигурой в атаке. При этом команда допускает ошибки в обороне: пропускала в 5 из 7 последних встреч, и это фактор риска против соперника с сильной линией нападения.

«Родина»

Столичный клуб подходит к матчу с впечатляющей серией из четырех побед подряд. «Родина» является одной из самых результативных команд последних туров – 13 голов в пяти играх. В атаке выделяется Магомедхабиб Абдусаламов, забивший 4 мяча всего в шести встречах. За счет активной игры впереди гости создают большое количество моментов и часто реализуют их. Оборона также выглядит уверенно: всего 2 пропущенных мяча в пяти последних матчах. Учитывая высокий уровень атакующих действий и хорошую форму, «Родина» будет стремиться навязать быстрый темп хозяевам.

Факты о командах

«Челябинск»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • Забивает в 12 играх подряд.
  • В среднем: 1.40 гола забито и 0.80 пропущено за игру (последние 5).
  • Пропускал в 5 из 7 последних матчей.

«Родина»

  • Побеждает в 4 последних матчах.
  • Забивает в 5 играх подряд.
  • В среднем: 2.60 гола забито и 0.40 пропущено за игру (последние 5).
  • 13 голов за последние 5 игр.

Прогноз на матч «Челябинск» – «Родина»

Матч обещает быть результативным: обе команды находятся в хорошей форме и регулярно забивают. «Челябинск» стабильно играет дома, но «Родина» показывает мощную серию, особенно в атаке. Встреча может получиться равной, однако высокий голевой потенциал гостей делает их фаворитом. Ожидается обмен голами и активная игра на протяжении всего матча.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.90
Тотал больше 2.5 голов
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига Родина Челябинск
