«Зенит» – «Пари НН»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 6.50

30 августа 2025 8:00
Зенит - Пари НН
30 авг. 2025, суббота 16:15 | Россия. Премьер-лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
14.00
Победа «Зенита» со счетом 3:0
Сделать ставку

В субботу, 30 августа, в 7-м туре РПЛ сыграют «Зенит» и «Пари НН». Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало – в 16:15 (мск).

«Зенит»

Команда Сергея Семака находится на 6-й позиции в РПЛ, набрав 9 очков. «Зенит» добыл 2 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 11:7.

Последние результаты «Зенита»:

«Пари НН»

«Пари НН» набрал 3 очка и занимает предпоследнее место в таблице. Подопечные Алексея Шпилевского добыли 1 победу и потерпели 5 поражений, разница мячей – 4:12.

Предыдущие результаты «Пари НН»:

  • 26.08.25 «Спартак» М – «Пари НН» – 4:0 Кубок России;
  • 23.08.25 «Динамо» М – «Пари НН» – 3:0 РПЛ;
  • 18.08.25 «Пари НН» – «Динамо» Мх – 2:0 РПЛ.

Очные встречи в РПЛ

  • 04.05.25 «Зенит» – «Пари НН» – 2:1;
  • 31.08.24 «Пари НН» – «Зенит» – 0:3;
  • 09.12.23 «Зенит» – «Пари НН» – 1:0;
  • 22.07.23 «Пари НН» – «Зенит» – 0:2;
  • 04.03.23 «Зенит» – «Пари НН» – 3:0.

Прогноз на матч «Зенит» – «Пари НН»

Едва ли «Зенит» испытает проблемы. Наш прогноз – счет 3:0 с коэффициентом 6.50.

14.00
Победа «Зенита» со счетом 3:0
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Пари НН Зенит
Рекомендуем
