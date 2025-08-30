30 августа 2025 8:00
Зенит - Пари НН
30 авг. 2025, суббота 16:15 | Россия. Премьер-лига, 7 тур
В субботу, 30 августа, в 7-м туре РПЛ сыграют «Зенит» и «Пари НН». Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало – в 16:15 (мск).
«Зенит»
Команда Сергея Семака находится на 6-й позиции в РПЛ, набрав 9 очков. «Зенит» добыл 2 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 11:7.
Последние результаты «Зенита»:
- 26.08.25 «Оренбург» – «Зенит» – 3:5 Кубок России;
- 23.08.25 «Зенит» – «Динамо» Мх – 4:0 РПЛ;
- 16.08.25 «Спартак» М – «Зенит» – 2:2 РПЛ.
«Пари НН»
«Пари НН» набрал 3 очка и занимает предпоследнее место в таблице. Подопечные Алексея Шпилевского добыли 1 победу и потерпели 5 поражений, разница мячей – 4:12.
Предыдущие результаты «Пари НН»:
- 26.08.25 «Спартак» М – «Пари НН» – 4:0 Кубок России;
- 23.08.25 «Динамо» М – «Пари НН» – 3:0 РПЛ;
- 18.08.25 «Пари НН» – «Динамо» Мх – 2:0 РПЛ.
Очные встречи в РПЛ
- 04.05.25 «Зенит» – «Пари НН» – 2:1;
- 31.08.24 «Пари НН» – «Зенит» – 0:3;
- 09.12.23 «Зенит» – «Пари НН» – 1:0;
- 22.07.23 «Пари НН» – «Зенит» – 0:2;
- 04.03.23 «Зенит» – «Пари НН» – 3:0.
Прогноз на матч «Зенит» – «Пари НН»
Едва ли «Зенит» испытает проблемы. Наш прогноз – счет 3:0 с коэффициентом 6.50.
