В субботу, 30 августа, в 7-м туре РПЛ сыграют «Зенит» и «Пари НН». Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало – в 16:15 (мск).

«Зенит»

Команда Сергея Семака находится на 6-й позиции в РПЛ, набрав 9 очков. «Зенит» добыл 2 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 11:7.

Последние результаты «Зенита»:

«Пари НН»

«Пари НН» набрал 3 очка и занимает предпоследнее место в таблице. Подопечные Алексея Шпилевского добыли 1 победу и потерпели 5 поражений, разница мячей – 4:12.

Предыдущие результаты «Пари НН»:

26.08.25 «Спартак» М – «Пари НН» – 4:0 Кубок России;

23.08.25 «Динамо» М – «Пари НН» – 3:0 РПЛ;

18.08.25 «Пари НН» – «Динамо» Мх – 2:0 РПЛ.

Очные встречи в РПЛ

Прогноз на матч «Зенит» – «Пари НН»

Едва ли «Зенит» испытает проблемы. Наш прогноз – счет 3:0 с коэффициентом 6.50.