26 августа на «Alphamega Stadium» кипрский «Пафос» примет белградскую «Црвену Звезду» в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов. Первая встреча в Белграде завершилась неожиданной победой гостей со счeтом 2:1, что придало киприотам уверенности в борьбе за исторический выход в групповой этап. Сербский клуб же подходит к игре с пониманием, что для сохранения шансов ему придeтся действовать максимально агрессивно в атаке.

«Пафос»

Кипрский коллектив демонстрирует впечатляющую форму в квалификации Лиги чемпионов. «Пафос» победил в четырeх матчах подряд, обыграв «Маккаби» и «Динамо Киев». При этом команда показывает надeжную игру в обороне: всего 2 пропущенных мяча в пяти последних матчах турнира. В атаке «Пафос» действует прагматично, но стабильно – голы забиваются в каждом из пяти последних поединков. В среднем команда забивает 1.4 гола и пропускает всего 0.4, что делает еe одним из самых сбалансированных участников раунда. На своeм поле «Пафос» играет дисциплинированно и рассчитывает на контратаки, что может стать решающим фактором в противостоянии с более статусным соперником.

«Црвена Звезда»

Сербский чемпион пока не оправдывает ожиданий в квалификации, где команда не смогла выиграть три матча подряд. При этом атакующая линия остаeтся эффективной – 10 голов в пяти последних встречах. «Звезда» забивает в 13 матчах подряд, но проблемы в обороне очевидны: 5 пропущенных голов за те же 5 игр, в том числе в ключевой домашней встрече против «Пафоса». В среднем команда пропускает 1 гол за матч, что слишком много для уровня плей-офф. Несмотря на это, белградский клуб сохраняет высокий атакующий потенциал и обязательно будет играть первым номером в Алма-Ате.

Факты о командах

«Пафос»

Победа в 4 последних матчах подряд

В среднем: 1.4 забитого и 0.4 пропущенного за игру (последние 5 встреч)

Забивает в 9 матчах подряд

Пропустил всего 2 гола в последних 5 играх

«Црвена Звезда»

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей

В среднем: 2.0 забитого и 1.0 пропущенного за игру (последние 5 встреч)

Забивает в 13 матчах подряд

Пропускает в 3 последних встречах

Прогноз на матч «Пафос» – «Црвена Звезда»

Первая встреча доказала, что «Пафос» способен удивлять более именитых соперников. Однако «Црвена Звезда» остаeтся командой с более высоким уровнем состава и огромным опытом еврокубков. Учитывая атакующий стиль сербов и надeжность киприотов в обороне, матч обещает быть напряжeнным и результативным. Вероятнее всего, «Пафос» не уйдeт без гола дома, но атакующая мощь «Црвены Звезды» способна переломить ход противостояния. Логичным выбором выглядят ставки на голы обеих команд и общий верховой тотал.

Рекомендованные ставки