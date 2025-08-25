26 августа на «Alphamega Stadium» кипрский «Пафос» примет белградскую «Црвену Звезду» в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов. Первая встреча в Белграде завершилась неожиданной победой гостей со счeтом 2:1, что придало киприотам уверенности в борьбе за исторический выход в групповой этап. Сербский клуб же подходит к игре с пониманием, что для сохранения шансов ему придeтся действовать максимально агрессивно в атаке.
«Пафос»
Кипрский коллектив демонстрирует впечатляющую форму в квалификации Лиги чемпионов. «Пафос» победил в четырeх матчах подряд, обыграв «Маккаби» и «Динамо Киев». При этом команда показывает надeжную игру в обороне: всего 2 пропущенных мяча в пяти последних матчах турнира. В атаке «Пафос» действует прагматично, но стабильно – голы забиваются в каждом из пяти последних поединков. В среднем команда забивает 1.4 гола и пропускает всего 0.4, что делает еe одним из самых сбалансированных участников раунда. На своeм поле «Пафос» играет дисциплинированно и рассчитывает на контратаки, что может стать решающим фактором в противостоянии с более статусным соперником.
«Црвена Звезда»
Сербский чемпион пока не оправдывает ожиданий в квалификации, где команда не смогла выиграть три матча подряд. При этом атакующая линия остаeтся эффективной – 10 голов в пяти последних встречах. «Звезда» забивает в 13 матчах подряд, но проблемы в обороне очевидны: 5 пропущенных голов за те же 5 игр, в том числе в ключевой домашней встрече против «Пафоса». В среднем команда пропускает 1 гол за матч, что слишком много для уровня плей-офф. Несмотря на это, белградский клуб сохраняет высокий атакующий потенциал и обязательно будет играть первым номером в Алма-Ате.
Факты о командах
«Пафос»
- Победа в 4 последних матчах подряд
- В среднем: 1.4 забитого и 0.4 пропущенного за игру (последние 5 встреч)
- Забивает в 9 матчах подряд
- Пропустил всего 2 гола в последних 5 играх
«Црвена Звезда»
- Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей
- В среднем: 2.0 забитого и 1.0 пропущенного за игру (последние 5 встреч)
- Забивает в 13 матчах подряд
- Пропускает в 3 последних встречах
Прогноз на матч «Пафос» – «Црвена Звезда»
Первая встреча доказала, что «Пафос» способен удивлять более именитых соперников. Однако «Црвена Звезда» остаeтся командой с более высоким уровнем состава и огромным опытом еврокубков. Учитывая атакующий стиль сербов и надeжность киприотов в обороне, матч обещает быть напряжeнным и результативным. Вероятнее всего, «Пафос» не уйдeт без гола дома, но атакующая мощь «Црвены Звезды» способна переломить ход противостояния. Логичным выбором выглядят ставки на голы обеих команд и общий верховой тотал.
Рекомендованные ставки
- Обе команды забьют – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
- Победа «Црвены Звезды» – коэффициент 2.10