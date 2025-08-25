Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Пафос» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 26 августа 2025 с коэффициентом 1.80

25 августа 2025 9:07
Пафос - Црвена Звезда
26 авг. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.80
Обе команды забьют
Сделать ставку

26 августа на «Alphamega Stadium» кипрский «Пафос» примет белградскую «Црвену Звезду» в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов. Первая встреча в Белграде завершилась неожиданной победой гостей со счeтом 2:1, что придало киприотам уверенности в борьбе за исторический выход в групповой этап. Сербский клуб же подходит к игре с пониманием, что для сохранения шансов ему придeтся действовать максимально агрессивно в атаке.

«Пафос»

Кипрский коллектив демонстрирует впечатляющую форму в квалификации Лиги чемпионов. «Пафос» победил в четырeх матчах подряд, обыграв «Маккаби» и «Динамо Киев». При этом команда показывает надeжную игру в обороне: всего 2 пропущенных мяча в пяти последних матчах турнира. В атаке «Пафос» действует прагматично, но стабильно – голы забиваются в каждом из пяти последних поединков. В среднем команда забивает 1.4 гола и пропускает всего 0.4, что делает еe одним из самых сбалансированных участников раунда. На своeм поле «Пафос» играет дисциплинированно и рассчитывает на контратаки, что может стать решающим фактором в противостоянии с более статусным соперником.

«Црвена Звезда»

Сербский чемпион пока не оправдывает ожиданий в квалификации, где команда не смогла выиграть три матча подряд. При этом атакующая линия остаeтся эффективной – 10 голов в пяти последних встречах. «Звезда» забивает в 13 матчах подряд, но проблемы в обороне очевидны: 5 пропущенных голов за те же 5 игр, в том числе в ключевой домашней встрече против «Пафоса». В среднем команда пропускает 1 гол за матч, что слишком много для уровня плей-офф. Несмотря на это, белградский клуб сохраняет высокий атакующий потенциал и обязательно будет играть первым номером в Алма-Ате.

Факты о командах

«Пафос»

  • Победа в 4 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.4 забитого и 0.4 пропущенного за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • Пропустил всего 2 гола в последних 5 играх

«Црвена Звезда»

  • Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей
  • В среднем: 2.0 забитого и 1.0 пропущенного за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает в 13 матчах подряд
  • Пропускает в 3 последних встречах

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:2
Лига чемпионов, 4 раунд
Црвена Звезда
1 : 2
19.08.2025
Пафос

Прогноз на матч «Пафос» – «Црвена Звезда»

Первая встреча доказала, что «Пафос» способен удивлять более именитых соперников. Однако «Црвена Звезда» остаeтся командой с более высоким уровнем состава и огромным опытом еврокубков. Учитывая атакующий стиль сербов и надeжность киприотов в обороне, матч обещает быть напряжeнным и результативным. Вероятнее всего, «Пафос» не уйдeт без гола дома, но атакующая мощь «Црвены Звезды» способна переломить ход противостояния. Логичным выбором выглядят ставки на голы обеих команд и общий верховой тотал.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Победа «Црвены Звезды» – коэффициент 2.10

1.80
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Црвена Звезда Пафос
Другие прогнозы
25.08.2025
03:00
1.40
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Зенит-2 - Звезда
Победа «Зенита-2»
25.08.2025
17:00
1.79
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Урал - Волга
Тотал меньше 2,5
25.08.2025
19:30
2.75
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Ротор - Торпедо
Ничья
25.08.2025
19:30
2.00
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе - Верона
Тотал больше 2.5 голов
25.08.2025
20:30
1.70
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик - Райо Вальекано
Победа «Райо Вальекано»
25.08.2025
21:45
1.60
Италия. Серия А, 1 тур
Интер - Торино
Победа «Интера»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 