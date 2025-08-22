В субботу, 23 августа, в 6-м туре РПЛ сыграют «Зенит» и «Динамо» Махачкала. Игра состоится в Санкт-Петербурге, начало – в 16:15 (мск).

«Зенит»

Команда Сергея Семака находится на 8-й позиции в РПЛ, набрав 6 очков. «Зенит» добыл 1 победу, 3 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 7:7.

Последние результаты «Зенита»:

16.08.25 «Спартак» М – «Зенит» – 2:2 РПЛ;

12.08.25 «Зенит» – «Рубин» – 3:0 Кубок России;

09.08.25 «Ахмат» – «Зенит» – 1:0 РПЛ.

«Динамо» Махачкала

Динамовцы набрали 5 очков и занимают 12-е место. Подопечные Хасанби Биджиева добыли 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 3:5.

Предыдущие результаты «Динамо»:

18.08.25 «Пари НН» – «Динамо» Мх – 2:0 РПЛ;

12.08.25 «Спартак» М – «Динамо» Мх – 1:1, пен. 3:4 Кубок России;

08.08.25 «Динамо» Мх – «Акрон» – 1:1 РПЛ.

Очные встречи

03.07.25 «Зенит» – «Динамо» Мх – 2:0 тов. матч;

10.05.25 «Динамо» Мх – «Зенит» – 0:1 РПЛ;

02.11.24 «Зенит» – «Динамо» Мх – 2:1 РПЛ.

Прогноз на матч «Зенит» – «Динамо» Мх

У «Зенита» не должно возникнуть проблем с удобным для них соперником. Прогноз – счет 2:0 с коэффициентом 5.50.