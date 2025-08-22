Матч шестого тура Первой лиги между «Челябинском» и «Соколом» обещает стать важным этапом для обеих команд. «Челябинск» проводит уверенное начало сезона, закрепившись в верхней части турнирной таблицы, а «Сокол» пока не может найти стабильность и находится в нижней части. Поединок пройдeт на стадионе «Центральный», где хозяева выиграли последние пять матчей подряд, что делает их фаворитом грядущего противостояния.

«Челябинск»

Клуб начал сезон агрессивно и результативно: после пяти туров в его активе уже 9 очков и пятое место в таблице. Несмотря на поражение от «Спартака» Кострома (1:2) в последнем туре, команда продолжает демонстрировать стабильную игру в атаке – 7 голов в 5 матчах, при этом забивает в каждой из последних семи игр. В защите есть огрехи – 6 пропущенных за тот же период. Но на домашнем стадионе «Челябинск» особенно опасен: три победы в трeх матчах в этом сезоне подтверждают уверенность команды перед своими болельщиками.

«Сокол»

Ситуация у гостей менее оптимистичная: всего 4 очка после пяти туров и 12-я строчка. Последние матчи завершились вничью – 1:1 с «Ротором» и «Черноморцем», нулевая ничья с «Чайкой» и «Нефтехимиком», а также минимальное поражение от «Факела». В атаке у команды проблемы – только 2 забитых мяча в 5 встречах, при этом оборона держится крепко: всего 3 пропущенных за тот же отрезок. Тем не менее «Сокол» не выигрывает в Первой лиге уже пять матчей подряд, что свидетельствует о текущем игровом кризисе.

Факты о командах

«Челябинск»

Побеждает в 5 последних матчах на своeм поле

Забивает в 7 матчах подряд

В среднем забивает 1.4 и пропускает 1.2 гола за игру

В 5 матчах сезона набрал 9 очков (5-е место)

«Сокол»

Не выигрывает в 5 последних матчах

В среднем забивает 0.4 и пропускает 0.6 гола за игру

В 5 матчах сезона набрал 4 очка (12-е место)

Пропускает в 3 матчах подряд

Прогноз на матч

На фоне уверенной домашней формы «Челябинска» и проблем «Сокола» с атакой и результатами на выезде, очевидным выглядит выбор в пользу хозяев. Несмотря на минимальные победы, «Челябинск» стабильно реализует моменты и контролирует игру. «Сокол» способен бороться, но нынешняя форма и атакующая беспомощность оставляют мало шансов в гостевом поединке. Победа «Челябинска» выглядит логичной и оправданной ставкой.

