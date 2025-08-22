Введите ваш ник на сайте
«Челябинск» – «Сокол»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.88

22 августа 2025 9:51
Челябинск - Сокол
23 авг. 2025, суббота 15:00 | Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Победа «Челябинска»
Сделать ставку

Матч шестого тура Первой лиги между «Челябинском» и «Соколом» обещает стать важным этапом для обеих команд. «Челябинск» проводит уверенное начало сезона, закрепившись в верхней части турнирной таблицы, а «Сокол» пока не может найти стабильность и находится в нижней части. Поединок пройдeт на стадионе «Центральный», где хозяева выиграли последние пять матчей подряд, что делает их фаворитом грядущего противостояния.

«Челябинск»

Клуб начал сезон агрессивно и результативно: после пяти туров в его активе уже 9 очков и пятое место в таблице. Несмотря на поражение от «Спартака» Кострома (1:2) в последнем туре, команда продолжает демонстрировать стабильную игру в атаке – 7 голов в 5 матчах, при этом забивает в каждой из последних семи игр. В защите есть огрехи – 6 пропущенных за тот же период. Но на домашнем стадионе «Челябинск» особенно опасен: три победы в трeх матчах в этом сезоне подтверждают уверенность команды перед своими болельщиками.

«Сокол»

Ситуация у гостей менее оптимистичная: всего 4 очка после пяти туров и 12-я строчка. Последние матчи завершились вничью – 1:1 с «Ротором» и «Черноморцем», нулевая ничья с «Чайкой» и «Нефтехимиком», а также минимальное поражение от «Факела». В атаке у команды проблемы – только 2 забитых мяча в 5 встречах, при этом оборона держится крепко: всего 3 пропущенных за тот же отрезок. Тем не менее «Сокол» не выигрывает в Первой лиге уже пять матчей подряд, что свидетельствует о текущем игровом кризисе.

Факты о командах

«Челябинск»

  • Побеждает в 5 последних матчах на своeм поле
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В среднем забивает 1.4 и пропускает 1.2 гола за игру
  • В 5 матчах сезона набрал 9 очков (5-е место)

«Сокол»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем забивает 0.4 и пропускает 0.6 гола за игру
  • В 5 матчах сезона набрал 4 очка (12-е место)
  • Пропускает в 3 матчах подряд

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
7
Забитых мячей
5
1.75
В среднем за матч
1.25
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Сокол
1 : 1
04.10.2010
Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 10 тур
Челябинск
1 : 3
05.07.2010
Сокол
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 23 тур
Челябинск
2 : 0
07.09.2009
Сокол
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 7 тур
Сокол
1 : 3
30.05.2009
Челябинск

Прогноз на матч

На фоне уверенной домашней формы «Челябинска» и проблем «Сокола» с атакой и результатами на выезде, очевидным выглядит выбор в пользу хозяев. Несмотря на минимальные победы, «Челябинск» стабильно реализует моменты и контролирует игру. «Сокол» способен бороться, но нынешняя форма и атакующая беспомощность оставляют мало шансов в гостевом поединке. Победа «Челябинска» выглядит логичной и оправданной ставкой.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Челябинска» – коэффициент 1.88
  • Индивидуальный тотал «Сокола» меньше 1 – коэффициент 1.63

1.88
Победа «Челябинска»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. PARI Первая лига Сокол Челябинск
