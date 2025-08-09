Введите ваш ник на сайте
«Ростов» - «Пари НН»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.73

09 августа 2025 11:11
Ростов - Пари НН
10 авг. 2025, воскресенье 20:30 | Россия. Премьер-лига, 4 тур
1.73
победа «Ростова»
10 августа 2025 года в 20:30 состоится матч четвертого тура нового сезона в

российской Премьер-Лиге. «Ростов» будет принимать «Пари НН».

«Ростов»

«Ростов» под руководством Джонатана Альбы провалил старт сезона, проиграв все три матча в РПЛ. Основные проблемы «желто-синих» – слабая реализация моментов (всего 2 гола в трех турах) и нестабильная оборона.

Последние три игры:

  • Ростов – Крылья Советов 1:4
  • Ростов – Спартак Москва 0:2
  • Динамо Москва – Ростов 1:0

«Пари НН»

«Пари НН» под управлением Алексея Шпилевского также находится в кризисе, не набрав ни одного очка. В принципе, такие результаты не особо воспринимаются сенсацией. «Пари НН» и до старта кампании считался одним из основных кандидатов «на выход».

Последние три игры:

  • Пари НН – Локомотив 2:3
  • Динамо Махачкала – Пари НН 1:0
  • Крылья Советов – Пари НН 2:0

Очные встречи:

  • Ростов – Пари НН 4:0
  • Пари НН – Ростов 1:1
  • Ростов – Пари НН 0:1

Прогноз на матч «Ростов» – «Пари НН»

Для «желто-синих» наступает момент «сейчас, или никогда». Конечно, не все так плохо, однако болельщики «Ростова» имеют полное право ждать первую победу своей любимой команды.

Прогноз: победа «Ростова», коэффициент 1.73. Прогноз на точный счет: 2:0.

1.73
победа «Ростова»
Автор: Миронов Николай
Россия. Премьер-лига Пари НН Ростов
