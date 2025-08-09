10 августа 2025 года в 20:30 состоится матч четвертого тура нового сезона в

российской Премьер-Лиге. «Ростов» будет принимать «Пари НН».

«Ростов»

«Ростов» под руководством Джонатана Альбы провалил старт сезона, проиграв все три матча в РПЛ. Основные проблемы «желто-синих» – слабая реализация моментов (всего 2 гола в трех турах) и нестабильная оборона.

Последние три игры:

Ростов – Крылья Советов 1:4

Ростов – Спартак Москва 0:2

Динамо Москва – Ростов 1:0

«Пари НН»

«Пари НН» под управлением Алексея Шпилевского также находится в кризисе, не набрав ни одного очка. В принципе, такие результаты не особо воспринимаются сенсацией. «Пари НН» и до старта кампании считался одним из основных кандидатов «на выход».

Последние три игры:

Пари НН – Локомотив 2:3

Динамо Махачкала – Пари НН 1:0

Крылья Советов – Пари НН 2:0

Очные встречи:

Ростов – Пари НН 4:0

Пари НН – Ростов 1:1

Ростов – Пари НН 0:1

Прогноз на матч «Ростов» – «Пари НН»

Для «желто-синих» наступает момент «сейчас, или никогда». Конечно, не все так плохо, однако болельщики «Ростова» имеют полное право ждать первую победу своей любимой команды.

Прогноз: победа «Ростова», коэффициент 1.73. Прогноз на точный счет: 2:0.