31 июля на стадионе «Мейски» состоится ответная игра второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Шахтером» из Солигорска и турецким «Бешикташем». Первая встреча завершилась сенсационной победой белорусского клуба – 4:2 на выезде, и теперь хозяева сделают всe, чтобы сохранить или развить преимущество. В то же время «Бешикташ» остаeтся атакующей силой, способной оживить интригу в двухматчевом противостоянии.

«Шахтер»

Украинский коллектив пребывает в потрясающей форме: команда не проигрывает в 13 матчах подряд и демонстрирует отличную результативность. За последние 5 игр «Шахтер» забил 16 голов (в среднем 3.20 за игру) и пропустил лишь 3 мяча (0.60 в среднем). Особенно уверенно команда смотрится в домашних играх, где прессинг, плотная оборона и быстрые фланги приносят устойчивый результат. «Шахтер» стабильно забивает – 8 результативных матчей из последних 10.

«Бешикташ»

Одна из сильнейших турецких команд находится не в лучшем состоянии. Три поражения подряд, включая неудачу в первом матче с «Шахтeром», подорвали уверенность в своих силах. За последние 5 встреч «Бешикташ» пропустил 10 мячей (в среднем 2.00), забив лишь 8 (1.60 в среднем). Команда регулярно допускает ошибки в обороне, хотя сохраняет приличную эффективность в атаке – забивает в 12 матчах подряд. Несмотря на неудачи, турки способны создавать давление на любом уровне, но слишком уязвимы в защите.

Факты о командах

«Шахтер»

Не проигрывает в 13 матчах подряд

В среднем 3.20 гола за матч (5 последних игр)

Пропускает всего 0.60 гола в среднем

Уверенная победа 4:2 в первом матче

«Бешикташ»

Проигрывает в 3 последних матчах

В среднем 2.00 пропущенного гола за матч

Забивает в 12 матчах подряд

10 пропущенных мячей за 5 последних игр

Прогноз на матч

«Шахтер» не только добился комфортного результата в первом матче, но и продемонстрировал качественную игровую организацию. В то же время «Бешикташ» будет вынужден играть на победу и раскрываться, что лишь добавит пространства для быстрых атак хозяев. Учитывая форму белорусского клуба, нестабильность обороны у турков и общую мотивацию закрепить успех, «Шахтер» выглядит фаворитом. Ставка на его непоражение в основное время с высокой вероятностью зайдeт.

Рекомендованные ставки