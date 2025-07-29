В среду, 30 июля, в 1-м туре группового этапа Кубка России сыграют «Ахмат» и «Зенит». Матч пройдет в Грозном, начало – в 20:45 (мск).

«Ахмат»

Команда Александра Сторожука, возглавившего «Ахмат» в июне 2025 года, в кубковом сезоне-2024/25 заняла 2-е место в группе C, набрав 9 очков. В 1/4 финала Пути РПЛ «Ахмат» проиграл «Зениту» – 0:3, 1:2.

Нынешний сезон РПЛ «Ахмат» начал с двух поражений.

Последние результаты «Ахмата»:

27.07.25 ЦСКА – «Ахмат» – 2:1 РПЛ;

20.07.25 «Ахмат» – «Рубин» – 0:2 РПЛ;

12.07.25 «Ахмат» – «Крылья Советов» – 1:0 Товарищеская игра.

«Зенит»

«Зенит» на групповом этапе Кубка России прошлого сезона набрал 16 очков и занял 1-е место в группе D. В 1/4 Пути РПЛ команда переиграла «Ахмат» (3:0, 2:1), в полуфинале – «Ростов» (1:0, 2:0), а в финале уступила ЦСКА (2:0, 0:2, пен. 3:4).

Текущий сезон РПЛ питерцы начали с победы и ничьей.

Предыдущие результаты «Зенита»:

27.07.25 «Рубин» – «Зенит» – 2:2 РПЛ;

20.07.25 «Зенит» – «Ростов» – 2:1 РПЛ;

13.07.25 «Зенит» – «Войводина» Сербия – 7:1 Товарищеская игра.

Очные встречи

24.05.25 «Зенит» – «Ахмат» – 3:0 РПЛ;

27.11.24 «Ахмат» – «Зенит» – 1:2 Кубок России;

10.11.24 «Ахмат» – «Зенит» – 1:2 РПЛ;

06.11.24 «Зенит» – «Ахмат» – 3:0 Кубок России;

19.05.24 «Ахмат» – «Зенит» – 1:5 РПЛ.

Прогноз на матч «Ахмат» – «Зенит»

«Ахмат» постарается отомстить за поражение в 1/4 финала Кубка прошлого сезона, но едва ли это удастся. Легкой прогулки «Зениту» не видать, но свои 3 очка гости наберут. Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 8.50.