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«Ахмат» – «Зенит»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 8.50

29 июля 2025 18:53
Ахмат - Зенит
30 июл. 2025, среда 20:45 | Россия. Кубок, группа A, 1 тур
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8.50
Победа «Зенита» со счетом: 1:2
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В среду, 30 июля, в 1-м туре группового этапа Кубка России сыграют «Ахмат» и «Зенит». Матч пройдет в Грозном, начало – в 20:45 (мск).

«Ахмат»

Команда Александра Сторожука, возглавившего «Ахмат» в июне 2025 года, в кубковом сезоне-2024/25 заняла 2-е место в группе C, набрав 9 очков. В 1/4 финала Пути РПЛ «Ахмат» проиграл «Зениту» – 0:3, 1:2.

Нынешний сезон РПЛ «Ахмат» начал с двух поражений.

Последние результаты «Ахмата»:

  • 27.07.25 ЦСКА – «Ахмат» – 2:1 РПЛ;
  • 20.07.25 «Ахмат» – «Рубин» – 0:2 РПЛ;
  • 12.07.25 «Ахмат» – «Крылья Советов» – 1:0 Товарищеская игра.

«Зенит»

«Зенит» на групповом этапе Кубка России прошлого сезона набрал 16 очков и занял 1-е место в группе D. В 1/4 Пути РПЛ команда переиграла «Ахмат» (3:0, 2:1), в полуфинале – «Ростов» (1:0, 2:0), а в финале уступила ЦСКА (2:0, 0:2, пен. 3:4).

Текущий сезон РПЛ питерцы начали с победы и ничьей.

Предыдущие результаты «Зенита»:

  • 27.07.25 «Рубин» – «Зенит» – 2:2 РПЛ;
  • 20.07.25 «Зенит» – «Ростов» – 2:1 РПЛ;
  • 13.07.25 «Зенит» – «Войводина» Сербия – 7:1 Товарищеская игра.

Очные встречи

  • 24.05.25 «Зенит» – «Ахмат» – 3:0 РПЛ;
  • 27.11.24 «Ахмат» – «Зенит» – 1:2 Кубок России;
  • 10.11.24 «Ахмат» – «Зенит» – 1:2 РПЛ;
  • 06.11.24 «Зенит» – «Ахмат» – 3:0 Кубок России;
  • 19.05.24 «Ахмат» – «Зенит» – 1:5 РПЛ.

Прогноз на матч «Ахмат» – «Зенит»

«Ахмат» постарается отомстить за поражение в 1/4 финала Кубка прошлого сезона, но едва ли это удастся. Легкой прогулки «Зениту» не видать, но свои 3 очка гости наберут. Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 8.50.

8.50
Победа «Зенита» со счетом: 1:2
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Автор: Орлов Максим
Россия. Кубок Зенит Ахмат
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